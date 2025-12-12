Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual

La estadística nacional muestra una mejora, pero el Nordeste Argentino (NEA) revela otra realidad. En el aglomerado de Gran Resistencia, la pobreza supera el 40% de la población y la indigencia se acerca al 10%, consolidando a Chaco como uno de los epicentros de la crisis social.

📊 Canastas básicas y costo de vida



En noviembre de 2025, el INDEC informa que una familia tipo necesita $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no ser indigente. Los precios de la Canasta Básica Alimentaria suben un 4,1% en un mes, por encima de la inflación general del 2,5%. Los hogares chaqueños sienten la presión: los ingresos promedio no alcanzan y la brecha con otras regiones se amplía.



🔎 Factores estructurales

• El NEA concentra históricamente los índices más altos de pobreza urbana.

• El empleo informal domina y deja a miles de familias sin cobertura social.

• La inflación alimentaria golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos.

• Las privaciones multidimensionales persisten: vivienda precaria, servicios básicos insuficientes, dificultades en salud y educación.

📍 El caso chaqueño

En Gran Resistencia, la pobreza se mantiene en niveles críticos. Los programas provinciales de asistencia —como el plan ÑACHEC, que articula alimentación, salud, vivienda y capacitación laboral— intentan contener la emergencia, pero la magnitud del problema exige políticas sostenidas y coordinadas entre Nación, Provincia y municipios.

🗣️ Conclusión

La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social. La brecha regional se mantiene y millones de familias enfrentan cada día la dificultad de cubrir necesidades básicas. Para la sociedad chaqueña, el desafío es doble: atender la urgencia y construir un camino de desarrollo que reduzca las desigualdades históricas.