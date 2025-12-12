Las Juntas de Clasificación de Nivel Primario de Resistencia y Sáenz Peña anuncian que se prorrogan la exhibición de las Listas Provisorias prorrogan. Es debido al volumen de inscripciones registradas en los concursos de Traslado Definitivo e Ingreso.
Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual
El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.Chaco On Line
La estadística nacional muestra una mejora, pero el Nordeste Argentino (NEA) revela otra realidad. En el aglomerado de Gran Resistencia, la pobreza supera el 40% de la población y la indigencia se acerca al 10%, consolidando a Chaco como uno de los epicentros de la crisis social.
📊 Canastas básicas y costo de vida
En noviembre de 2025, el INDEC informa que una familia tipo necesita $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no ser indigente. Los precios de la Canasta Básica Alimentaria suben un 4,1% en un mes, por encima de la inflación general del 2,5%. Los hogares chaqueños sienten la presión: los ingresos promedio no alcanzan y la brecha con otras regiones se amplía.
🔎 Factores estructurales
• El NEA concentra históricamente los índices más altos de pobreza urbana.
• El empleo informal domina y deja a miles de familias sin cobertura social.
• La inflación alimentaria golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos.
• Las privaciones multidimensionales persisten: vivienda precaria, servicios básicos insuficientes, dificultades en salud y educación.
📍 El caso chaqueño
En Gran Resistencia, la pobreza se mantiene en niveles críticos. Los programas provinciales de asistencia —como el plan ÑACHEC, que articula alimentación, salud, vivienda y capacitación laboral— intentan contener la emergencia, pero la magnitud del problema exige políticas sostenidas y coordinadas entre Nación, Provincia y municipios.
🗣️ Conclusión
La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social. La brecha regional se mantiene y millones de familias enfrentan cada día la dificultad de cubrir necesidades básicas. Para la sociedad chaqueña, el desafío es doble: atender la urgencia y construir un camino de desarrollo que reduzca las desigualdades históricas.
Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual
El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.
La Cámara de Apelaciones revoca las medidas cautelares dictadas a favor de la fundación Valdocco
La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hace lugar a los recursos interpuestos por la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco. Revoca las dos medidas cautelares que habían sido dictadas en primera instancia a favor de la fundación Valdocco.
Acuerdan el horario de cierre de comercios para el 24 y el 31 de diciembre
Directivos de la Cámara de Comercio y el CEC acuerdan los horarios de cierre de los locales comerciales para el 24 y el 31 de diciembre. Disponen que para celebrar la Nochebuena cerrarán a las 19.30 y para el Fin de Año, a las 18.30.
Motomandados alertan por la inconstitucionalidad del nuevo régimen para repartidores de plataformas
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
La venta de insumos para la construcción registra una baja del 7,11% mensual desestacionalizada
En noviembre, el Índice Construya, que mide volúmenes vendidos de productos para la construcción al sector privado presenta una caída del 7,11% mensual desestacionalizada. Mientras que está 5,5% por debajo del nivel interanual.
Acuerdan el horario de cierre de comercios para el 24 y el 31 de diciembre
Directivos de la Cámara de Comercio y el CEC acuerdan los horarios de cierre de los locales comerciales para el 24 y el 31 de diciembre. Disponen que para celebrar la Nochebuena cerrarán a las 19.30 y para el Fin de Año, a las 18.30.
La Cámara de Apelaciones revoca las medidas cautelares dictadas a favor de la fundación Valdocco
La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hace lugar a los recursos interpuestos por la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco. Revoca las dos medidas cautelares que habían sido dictadas en primera instancia a favor de la fundación Valdocco.
Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual
El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.