Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual

El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.

Chaco On LineChaco On Line
indigente-adulto-en-la-via-publica-25-12-05-01
Indigente adulto en la vía pública

La estadística nacional muestra una mejora, pero el Nordeste Argentino (NEA) revela otra realidad. En el aglomerado de Gran Resistencia, la pobreza supera el 40% de la población y la indigencia se acerca al 10%, consolidando a Chaco como uno de los epicentros de la crisis social.

Compras-de-Navidad-25-12-11-01Acuerdan el horario de cierre de comercios para el 24 y el 31 de diciembre

📊 Canastas básicas y costo de vida


En noviembre de 2025, el INDEC informa que una familia tipo necesita $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no ser indigente. Los precios de la Canasta Básica Alimentaria suben un 4,1% en un mes, por encima de la inflación general del 2,5%. Los hogares chaqueños sienten la presión: los ingresos promedio no alcanzan y la brecha con otras regiones se amplía.

Nicolas-Slimel-Mariela-Quiroz-25-12-11-01Emisión de bonos: Slimel cuestiona el fuerte endeudamiento
Sindicato-de-Prensa-Elecciones-25-12-10-03-Seba-Acosta-Claudia-Araujo-Ratifican conducción de Acosta en Prensa


🔎 Factores estructurales
•     El NEA concentra históricamente los índices más altos de pobreza urbana.
•     El empleo informal domina y deja a miles de familias sin cobertura social.
•     La inflación alimentaria golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos.
•     Las privaciones multidimensionales persisten: vivienda precaria, servicios básicos insuficientes, dificultades en salud y educación.

📍 El caso chaqueño
En Gran Resistencia, la pobreza se mantiene en niveles críticos. Los programas provinciales de asistencia —como el plan ÑACHEC, que articula alimentación, salud, vivienda y capacitación laboral— intentan contener la emergencia, pero la magnitud del problema exige políticas sostenidas y coordinadas entre Nación, Provincia y municipios.

🗣️ Conclusión
La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social. La brecha regional se mantiene y millones de familias enfrentan cada día la dificultad de cubrir necesidades básicas. Para la sociedad chaqueña, el desafío es doble: atender la urgencia y construir un camino de desarrollo que reduzca las desigualdades históricas.

Últimas noticias
indigente-adulto-en-la-via-publica-25-12-05-01

Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual

Chaco On Line

El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.

Lo más visto
indigente-adulto-en-la-via-publica-25-12-05-01

Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual

Chaco On Line

El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.

Boletín de noticias