Emisión de bonos: Slimel cuestiona el fuerte endeudamiento

El presidente del bloque Justicialista en la Legislatura cuestiona el fuerte endeudamiento que plantea el proyecto del Ejecutivo provincial y la falta de información técnica. Destaca que en la sesión extraordinaria prima la razonabilidad al decidir el pase de los proyectos a la comisión de Hacienda.

El presidente del bloque Justicialista, diputado provincial Nicolás Slimel, advierte que se carece de precisiones sobre las obligaciones enunciadas en la iniciativa oficialista. Acota que “el gobierno de Zdero trata de patear hacia adelante un grave problema financiero, generando nuevos pasivos sin la exposición de un plan de sustentabilidad”.



Slimel también remarca la necesidad de considerar a la situación de endeudamiento de los municipios, sobre la cual tampoco se aportan datos detallados.







Responsabilidad institucional

“Nos piden un cheque en blanco por 300 mil millones de pesos”, afirma el legislador, poniendo en cuestionamiento a la falta de documentación técnica, proyecciones y criterios de aplicación de los bonos. “Primó la razonabilidad al entender que falta información para el tratamiento del proyecto de endeudamiento”, agrega Slimel, destacando la importancia de analizar la totalidad de los datos antes de avanzar en la aprobación.





Desde el bloque Justicialista anticipan que solicitarán al Ejecutivo toda la información contable y financiera necesaria para un tratamiento responsable del proyecto en el ámbito de la comisión de Hacienda.