Zimmermann destaca el potencial de la minería argentina

El senador nacional Víctor Zimmermann participa de la jornada sobre la minería en la Argentina, organizada por la comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, donde se trata sobre la situación actual y las perspectivas de un sector estratégico para el desarrollo del país.

Zimmermann resalta que, en los primeros siete meses del año, la minería alcanza un récord de 3.157 millones de dólares en exportaciones, convirtiéndose en el tercer mayor contribuyente a la economía nacional, con 29.994 empleos directos y tres veces más en forma indirecta. “Estos números muestran que la minería es una de las grandes oportunidades que la Argentina no puede desaprovechar”, afirma.

El legislador chaqueño destaca que actualmente existen 325 proyectos metalíferos y de litio en distintas etapas de desarrollo, en un contexto donde la demanda de cobre a nivel mundial supera a la oferta. “Si proyectamos al 2035, la Argentina podría producir el 6% del cobre que se consume en el mundo, junto con litio, oro y plata, generando exportaciones por más de 23.800 millones de dólares y entre 50.000 y 80.000 nuevos empleos directos e indirectos”, expresa.

Para alcanzar estas metas, Zimmermann señala que se necesitan inversiones por 41.960 millones de dólares, recursos que —subraya— “el mundo está dispuesto a invertir en nuestro país”. En esta línea, destaca la urgencia de avanzar en infraestructura caminera, ferroviaria, portuaria y energética, así como en un marco de previsibilidad jurídica e institucional.

“Debemos conseguir un acuerdo entre las provincias y la Nación, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema, porque sin consensos claros corremos el riesgo de dejar pasar una oportunidad histórica”, explica Zimmermann y concluye: “Estoy de acuerdo con trabajar juntos y sacar los lineamientos y las leyes que sean necesarias al efecto de poder lograr este objetivo”.

Con estas definiciones, el senador chaqueño ratifica su convicción de que la minería, bien gestionada y con reglas claras, puede transformarse en un motor de crecimiento, empleo e inversión para la Argentina del futuro.