Chaco On Line

El avance sostenido de los ríos Paraná y Paraguay obliga a 578 hogares a abandonar sus viviendas en el este chaqueño, mientras doce municipios mantienen activos sus protocolos de monitoreo hídrico. Con mediciones de la Administración Provincial del Agua que ubican el cauce en Barranqueras sobre los 5,54 metros, los centros de contención comunitarios reciben a decenas de familias damnificadas por el desborde.