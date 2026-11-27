Estatales provinciales: Adelanto Chaco24 activa las compras sin interés
PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Habilitación automática y costo cero: Los clientes activos y pasivos acceden al beneficio sin realizar trámites previos, sin pagar intereses ni afrontar cargos administrativos.
Cobertura amplia de beneficiarios: El sistema alcanza a trabajadores estatales, jubilados, personal de empresas públicas como Ecom, Sameep y Secheep, y empleados del sector privado que cobran sus sueldos en la entidad.
Vigencia hasta el cobro de haberes: La herramienta financia consumos esenciales hasta los días martes 1 y miércoles 2 de diciembre, fecha en que se acredita el salario mensual.
Consulta rápida del saldo disponible: Cada titular verifica su límite habilitado ingresando directamente al sitio oficial de la entidad bancaria.
Aceptación total en el comercio local: Los locales adheridos procesan la operación como una venta habitual con débito, sin retenciones extra ni gestiones adicionales.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Desde las primeras horas de esta jornada, los trabajadores activos y jubilados chaqueños utilizan la herramienta financiera Adelanto Chaco24 para sostener su poder adquisitivo antes del cierre del mes. A través de este mecanismo impulsado por el Nuevo Banco del Chaco, los titulares de cuentas sueldo concretan sus compras con tarjeta de débito sin depender de contar con dinero en efectivo en sus cajas de ahorro, garantizando así el abastecimiento familiar frente a los gastos corrientes.
En los mostradores de supermercados, farmacias, estaciones de servicio y almacenes de barrio, los consumidores provinciales abonan sus productos de primera necesidad bajo una modalidad de financiamiento a tasa cero que elimina cualquier recargo financiero. El sistema opera de manera completamente automática para quienes mantienen una situación crediticia normal, incluyendo también al personal de firmas como Ecom, Sameep, Secheep y a los empleados del sector privado que perciben sus remuneraciones mensuales mediante esta red bancaria.
Para conocer con exactitud el límite asignado antes de dirigirse a la línea de cajas, cada usuario consulta su saldo ingresando desde su teléfono celular o computadora a la plataforma digital nbch.com.ar en pocos segundos. Dentro del portal web, los beneficiarios navegan hacia la sección Personas, seleccionan el apartado Préstamos y acceden a la opción de consultas de disponibles anticipos, organizando de este modo su presupuesto doméstico con total previsibilidad y sin moverse de sus hogares.
Por su parte, los comerciantes y emprendedores locales reciben estas transacciones con la misma dinámica operativa de una venta tradicional, evitando trámites burocráticos o costos extraordinarios en sus terminales de cobro. Esta dinámica fortalece de manera directa el flujo comercial cotidiano en cada localidad, permitiendo que los negocios de indumentaria, gastronomía y servicios mantengan activo su nivel de ventas mediante la tarjeta de débito Chaco24 y consolidando un circuito de consumo responsable en toda la región.
Finalmente, el monto total utilizado durante estos días por las familias beneficiarias se debita de manera automática y sin ningún tipo de interés compensatorio al momento de efectuarse la próxima acreditación salarial. Con el cronograma de pagos previsto para los días martes 1 y miércoles 2 de diciembre, el Nuevo Banco del Chaco consolida una solución práctica que respalda la economía del hogar y brinda tranquilidad financiera ante cualquier gasto imprevisto de fin de mes.
Cuadro Informativo: Guía rápida de uso y condiciones
Infografía de Proceso: ¿Cómo funciona el Adelanto Chaco24 en 4 pasos?
Verificación Digital: El usuario ingresa a
nbch.com.ary verifica cuánto dinero tiene habilitado para anticipar.
Compra en el Comercio: El cliente presenta su Tarjeta de Débito Chaco24 en cualquier local adherido y abona como una compra común.
Respaldo Sin Saldo: Aunque la caja de ahorro esté en cero, la operación se aprueba al instante sin recargos.
Compensación Automática: Al cobrarse los haberes los días 1 y 2 de diciembre, el sistema descuenta exactamente el monto consumido, sin un peso de más.
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