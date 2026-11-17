​La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Resistencia transita la recta final de inscripciones para el ciclo lectivo 2027.

Hasta el viernes 5 de diciembre, quienes buscan iniciar estudios superiores tienen tiempo de anotarse al Tercer Turno del Seminario Universitario, instancia obligatoria para acceder a las carreras de grado que ofrece la institución chaqueña. En paralelo, la casa de estudios sostiene abierta la convocatoria para tres tecnicaturas universitarias.



​Oferta de carreras de grado y nueva ingeniería



​Para el ingreso 2027, la UTN Resistencia presenta una propuesta académica compuesta por cinco carreras de grado:

​I

ngeniería Electromecánica

​Ingeniería en Sistemas de Información

​Ingeniería Química



​Licenciatura en Administración Rural

​Ingeniería Mecatrónica (nueva propuesta académica que se incorpora para el ciclo 2027)



​Quienes optan por alguna de estas especialidades realizan su inscripción en el Tercer Turno del Seminario Universitario. Según el cronograma establecido por la facultad, la clase de presentación tiene lugar el sábado 12 de diciembre, mientras que el cursado intensivo se desarrolla durante febrero de 2027.



​Cómo realizar la inscripción y requisitos



​El trámite de admisión para las carreras de grado se gestiona de manera virtual a través del portal oficial www.frre.utn.edu.ar/seminario. Allí, los aspirantes completan el formulario en línea y adjuntan en formato PDF la siguiente documentación:



​Copia digitalizada del DNI.

​Constancia de alumno regular (para quienes cursan el último año del nivel secundario) o título secundario debidamente legalizado.



​Para despejar dudas sobre el proceso, la institución habilita vías de contacto por correo electrónico a [email protected] y de forma telefónica al 4432683 (interno 131). Asimismo, la oficina del Seminario Universitario brinda atención presencial de lunes a viernes, de 17 a 20, en el edificio central ubicado en French 414 (Resistencia).



​Tres tecnicaturas universitarias abiertas

​De forma simultánea, la Facultad Regional Resistencia mantiene abierta la inscripción para tres carreras cortas orientadas a demandas específicas del sector productivo y tecnológico:



​Tecnicatura Universitaria en Logística

​Tecnicatura Universitaria en Programación

​Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas



​Los interesados en conocer los alcances de cada plan de estudios e iniciar el registro pueden ingresar directamente al sitio www.frre.utn.edu.ar/carreras/Tecnicaturas, donde se encuentran disponibles los formularios de inscripción y el detalle informativo de cada propuesta.

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