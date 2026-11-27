2° Festival del Yaguareté: El Impenetrable late arte, folclore y orgullo comunitario
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA
🟢 Cita comunitaria: El encuentro abre sus puertas el domingo 29 de noviembre desde las 18:00 en la plaza central de Miraflores, puerta de entrada al Parque Nacional El Impenetrable.
🟠 Grilla artística: La jornada incluye danzas folclóricas, músicos regionales, la obra teatral infantil "Teté y Marité, las yaguaretés" y la inauguración de un mural colectivo.
🔵 Impacto ecológico: La población silvestre pasa de un único ejemplar solitario en 2019 a nueve yaguaretés registrados en libertad, incluyendo crías nacidas en el monte.
🟡 Identidad y economía: El avistaje de fauna y el turismo de naturaleza posicionan a los pobladores, emprendedores gastronómicos y guías locales como guardianes activos del ecosistema.
El latido cultural del monte chaqueño
MIRAFLORES (Noviembre de 2026).- La plaza central de esta localidad de El Impenetrable chaqueño se convierte este domingo 29 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el epicentro de la CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD y la CULTURA DEL NORTE ARGENTINO con la segunda edición del Festival del Yaguareté del Impenetrable. Lejos de los actos protocolares tradicionales, los propios habitantes de la localidad y parajes vecinos organizan y protagonizan esta fiesta popular que coincide con el
El arte visual y el intercambio de saberes ocupan un lugar central en la programación mediante la inauguración oficial del MURAL DEL YAGUARETÉ, una obra colectiva que plasma en los muros del pueblo el VÍNCULO ANCESTRAL CON EL MONTE. Paralelamente, se desarrolla un conversatorio abierto donde biólogos, educadores y vecinos dialogan sobre la convivencia armónica con el depredador tope del ecosistema. La bióloga Débora Abregú, coordinadora de Programas de Reintroducción de Especies en la
La celebración encuentra su mayor fundamento en los resultados científicos alcanzados dentro del PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE y su zona de amortiguamiento, donde hoy habitan NUEVE YAGUARETÉS EN LIBERTAD. La historia de esta recuperación comienza en 2019 con la detección de las huellas de Qaramta, un macho silvestre solitario que cruzó el río Bermejo en busca de territorio y pareja, y continúa con la exitosa liberación de dos hembras —Tania y Nalá— junto al histórico nacimiento de dos cachorros silvestres. Según detalla el seguimiento de
Más allá de su valor biológico como guardián de los bosques, el gran felino americano emerge hoy como el principal motor de TURISMO REGENERATIVO y ECONOMÍA CIRCULAR para las comunidades cercanas al parque. En el predio del festival, decenas de emprendedores exhiben artesanías en madera, textiles del monte y gastronomía típica, reflejando cómo la presencia del animal genera empleo genuino y arraigo rural. Tal como subraya Abregú, los antiguos cazadores o trabajadores rurales se transforman hoy en expertos
📊 Tabla Comparativa: El renacer del Yaguareté en El Impenetrable
|🟨 INDICADOR CLAVE
|🟥 SITUACIÓN EN 2019
|🟩 REALIDAD ACTUAL
|🟦 IMPACTO COMUNITARIO Y ECOLÓGICO
|Población registrada
|🔴 1 ejemplar macho solitario (Qaramta)
|🟢 9 yaguaretés en libertad
|Recuperación genética y reproductiva confirmada en el monte.
|Reproducción silvestre
|🔴 Sin registros recientes en décadas
|🟢 2 cachorros nacidos en el parque
|Primera generación nacida libre tras décadas de ausencia.
|Rol de la comunidad
|🟠 Desconocimiento y temor rural
|🟡 Guías locales, artesanos y escuelas
|Apropiación cultural y desarrollo de economías regionales.
|Estatus de protección
|🔴 Peligro crítico de extinción
|🔵 Monumento Natural Nacional
|Protección legal máxima y monitoreo satelital permanente.
🟢 Cita comunitaria: El encuentro abre sus puertas el domingo 29 de noviembre desde las 18:00 en la plaza central de Miraflores, puerta de entrada al Parque Nacional El Impenetrable.
🟠 Grilla artística: La jornada incluye danzas folclóricas, músicos regionales, la obra teatral infantil "Teté y Marité, las yaguaretés" y la inauguración de un mural colectivo.
🔵 Impacto ecológico: La población silvestre pasa de un único ejemplar solitario en 2019 a nueve yaguaretés registrados en libertad, incluyendo crías nacidas en el monte.
🟡 Identidad y economía: El avistaje de fauna y el turismo de naturaleza posicionan a los pobladores, emprendedores gastronómicos y guías locales como guardianes activos del ecosistema.
El arte visual y el intercambio de saberes ocupan un lugar central en la programación mediante la inauguración oficial del MURAL DEL YAGUARETÉ, una obra colectiva que plasma en los muros del pueblo el VÍNCULO ANCESTRAL CON EL MONTE. Paralelamente, se desarrolla un conversatorio abierto donde biólogos, educadores y vecinos dialogan sobre la convivencia armónica con el depredador tope del ecosistema. La bióloga Débora Abregú, coordinadora de Programas de Reintroducción de Especies en la
La celebración encuentra su mayor fundamento en los resultados científicos alcanzados dentro del PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE y su zona de amortiguamiento, donde hoy habitan NUEVE YAGUARETÉS EN LIBERTAD. La historia de esta recuperación comienza en 2019 con la detección de las huellas de Qaramta, un macho silvestre solitario que cruzó el río Bermejo en busca de territorio y pareja, y continúa con la exitosa liberación de dos hembras —Tania y Nalá— junto al histórico nacimiento de dos cachorros silvestres. Según detalla el seguimiento de
Más allá de su valor biológico como guardián de los bosques, el gran felino americano emerge hoy como el principal motor de TURISMO REGENERATIVO y ECONOMÍA CIRCULAR para las comunidades cercanas al parque. En el predio del festival, decenas de emprendedores exhiben artesanías en madera, textiles del monte y gastronomía típica, reflejando cómo la presencia del animal genera empleo genuino y arraigo rural. Tal como subraya Abregú, los antiguos cazadores o trabajadores rurales se transforman hoy en expertos
📊 Tabla Comparativa: El renacer del Yaguareté en El Impenetrable
|🟨 INDICADOR CLAVE
|🟥 SITUACIÓN EN 2019
|🟩 REALIDAD ACTUAL
|🟦 IMPACTO COMUNITARIO Y ECOLÓGICO
|Población registrada
|🔴 1 ejemplar macho solitario (Qaramta)
|🟢 9 yaguaretés en libertad
|Recuperación genética y reproductiva confirmada en el monte.
|Reproducción silvestre
|🔴 Sin registros recientes en décadas
|🟢 2 cachorros nacidos en el parque
|Primera generación nacida libre tras décadas de ausencia.
|Rol de la comunidad
|🟠 Desconocimiento y temor rural
|🟡 Guías locales, artesanos y escuelas
|Apropiación cultural y desarrollo de economías regionales.
|Estatus de protección
|🔴 Peligro crítico de extinción
|🔵 Monumento Natural Nacional
|Protección legal máxima y monitoreo satelital permanente.
📈 Gráfico de Evolución: Crecimiento Poblacional en el Parque Nacional (2019 – Actualidad)
Yaguaretés en libertad
▲
9 │ 🟩🟩🟩🟩🟩 [9 Ejemplares: Machos, Hembras y Crías]
8 │ 🟩🟩🟩🟩🟩
7 │ 🟨🟨🟨🟨🟩🟩🟩🟩🟩 [7 Ejemplares: Primeras liberaciones]
6 │ 🟨🟨🟨🟨🟩🟩🟩🟩🟩
5 │ 🟧🟧🟧🟧🟨🟨🟨🟨🟩🟩🟩🟩🟩 [5 Ejemplares: Llegada de hembras]
4 │ 🟧🟧🟧🟧🟨🟨🟨🟨🟩🟩🟩🟩🟩
3 │ 🟦🟦🟦🟦🟧🟧🟧🟧🟨🟨🟨🟨🟩🟩🟩🟩🟩 [3 Ejemplares: Monitoreo activo]
2 │ 🟦🟦🟦🟦🟧🟧🟧🟧🟨🟨🟨🟨🟩🟩🟩🟩🟩
1 │ 🟥🟥🟥🟥 🟦🟦🟦🟦🟧🟧🟧🟧🟨🟨🟨🟨🟩🟩🟩🟩🟩 [1 Ejemplar: Qaramta en 2019]
0 └──┴────┴────────────────────────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──► Línea de Tiempo
2019 2020-2021 2022-2023 Actualidad
🎨 Cronograma Visual de Actividades: Domingo 29 de noviembre
|⏰ HORARIO
|🎯 ACTIVIDAD PRINCIPAL
|🌈 PROTAGONISTAS Y ENFOQUE
|18:00 HS
|🛍️ Apertura de Feria de Artesanías y Paseo Gastronómico
|Emprendedores locales exhiben tejidos, tallas en madera y sabores del monte chaqueño.
|19:00 HS
|🎭 Obra de Teatro y Títeres: "Teté y Marité, las yaguaretés"
|Función dedicada a las infancias para enseñar el cuidado de la fauna nativa mediante el juego.
|20:00 HS
|🗣️ Conversatorio Comunitario Ambiental
|Biólogos, docentes y vecinos debaten sobre convivencia rural y ecoturismo sustentable.
|21:00 HS
|🖌️ Inauguración Oficial del Mural del Yaguareté
|Presentación de la obra pictórica colectiva que simboliza el orgullo identitario de Miraflores.
|21:30 HS
|🎶 Gran Peña Folclórica y Danzas Tradicionales
|Músicos regionales y ballets folclóricos celebran la unión entre cultura y naturaleza.
🎨 Cronograma Visual de Actividades: Domingo 29 de noviembre
🗺️ Infografía de Impacto Socioambiental en la Región
🟢 PILAR 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL (100% DE ESCUELAS INVOLUCRADAS)Los talleres participativos en las aulas de Miraflores y parajes vecinos reemplazan antiguos mitos por conocimiento científico y orgullo territorial.🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 100% Cobertura Escolar Local
🟡 PILAR 2: ECONOMÍA DEL AVISTAJE Y ECOTURISMOPrestadores de servicios de la comunidad lideran excursiones de observación de fauna, paseos en kayak y senderismo interpretativo.🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨⬜⬜ 85% Protagonismo de Guías Locales
🔵 PILAR 3: SALUD DEL ECOSISTEMA Y EQUILIBRIO TRÓFICOComo depredador tope, el yaguareté regula las poblaciones de herbívoros y garantiza la regeneración natural de los bosques del Gran Chaco.🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬜ 90% Restauración de Cadena Trófica
Fuente: La Revista del Chaco
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