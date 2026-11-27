SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA

🟢 Cita comunitaria: El encuentro abre sus puertas el domingo 29 de noviembre desde las 18:00 en la plaza central de Miraflores, puerta de entrada al Parque Nacional El Impenetrable.

🟠 Grilla artística: La jornada incluye danzas folclóricas, músicos regionales, la obra teatral infantil "Teté y Marité, las yaguaretés" y la inauguración de un mural colectivo.

🔵 Impacto ecológico: La población silvestre pasa de un único ejemplar solitario en 2019 a nueve yaguaretés registrados en libertad, incluyendo crías nacidas en el monte.

🟡 Identidad y economía: El avistaje de fauna y el turismo de naturaleza posicionan a los pobladores, emprendedores gastronómicos y guías locales como guardianes activos del ecosistema.

El latido cultural del monte chaqueño

MIRAFLORES (Noviembre de 2026).- La plaza central de esta localidad de El Impenetrable chaqueño se convierte este domingo 29 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el epicentro de la CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD y la CULTURA DEL NORTE ARGENTINO con la segunda edición del Festival del Yaguareté del Impenetrable. Lejos de los actos protocolares tradicionales, los propios habitantes de la localidad y parajes vecinos organizan y protagonizan esta fiesta popular que coincide con el 🔗 DÍA INTERNACIONAL DEL YAGUARETÉ (ONU) —fecha instituida en 2018 durante la COP14 para proteger al mayor felino de América—. Durante toda la tarde y noche, las familias disfrutan de espectáculos de danzas tradicionales, recitales de artistas locales y la puesta en escena de la obra de títeres y teatro "Teté y Marité, las yaguaretés", diseñada para despertar el amor por la 🔗 FAUNA NATIVA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN entre los niños y jóvenes.

El arte visual y el intercambio de saberes ocupan un lugar central en la programación mediante la inauguración oficial del MURAL DEL YAGUARETÉ, una obra colectiva que plasma en los muros del pueblo el VÍNCULO ANCESTRAL CON EL MONTE. Paralelamente, se desarrolla un conversatorio abierto donde biólogos, educadores y vecinos dialogan sobre la convivencia armónica con el depredador tope del ecosistema. La bióloga Débora Abregú, coordinadora de Programas de Reintroducción de Especies en la 🔗 FUNDACIÓN REWILDING ARGENTINA , destaca que el trabajo sostenido en las escuelas rurales genera un profundo sentido de pertenencia, logrando que cada habitante sienta como propio el regreso de este 🔗 MONUMENTO NATURAL NACIONAL a los bosques chaqueños.

La celebración encuentra su mayor fundamento en los resultados científicos alcanzados dentro del PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE y su zona de amortiguamiento, donde hoy habitan NUEVE YAGUARETÉS EN LIBERTAD. La historia de esta recuperación comienza en 2019 con la detección de las huellas de Qaramta, un macho silvestre solitario que cruzó el río Bermejo en busca de territorio y pareja, y continúa con la exitosa liberación de dos hembras —Tania y Nalá— junto al histórico nacimiento de dos cachorros silvestres. Según detalla el seguimiento de 🔗 PROYECTOS DE REINTRODUCCIÓN DE FAUNA , este crecimiento poblacional revitaliza toda la cadena trófica del Gran Chaco americano, restaurando el equilibrio de un ambiente que sufrió décadas de retroceso en su 🔗 BIODIVERSIDAD AUTÓCTONA .

Más allá de su valor biológico como guardián de los bosques, el gran felino americano emerge hoy como el principal motor de TURISMO REGENERATIVO y ECONOMÍA CIRCULAR para las comunidades cercanas al parque. En el predio del festival, decenas de emprendedores exhiben artesanías en madera, textiles del monte y gastronomía típica, reflejando cómo la presencia del animal genera empleo genuino y arraigo rural. Tal como subraya Abregú, los antiguos cazadores o trabajadores rurales se transforman hoy en expertos 🔗 GUÍAS DE TURISMO DE NATURALEZA y anfitriones de visitantes internacionales, demostrando que proteger la 🔗 VIDA SILVESTRE DEL IMPENETRABLE constituye la mejor garantía de prosperidad e identidad para las futuras generaciones.

📊 Tabla Comparativa: El renacer del Yaguareté en El Impenetrable

🟨 INDICADOR CLAVE 🟥 SITUACIÓN EN 2019 🟩 REALIDAD ACTUAL 🟦 IMPACTO COMUNITARIO Y ECOLÓGICO Población registrada 🔴 1 ejemplar macho solitario (Qaramta) 🟢 9 yaguaretés en libertad Recuperación genética y reproductiva confirmada en el monte. Reproducción silvestre 🔴 Sin registros recientes en décadas 🟢 2 cachorros nacidos en el parque Primera generación nacida libre tras décadas de ausencia. Rol de la comunidad 🟠 Desconocimiento y temor rural 🟡 Guías locales, artesanos y escuelas Apropiación cultural y desarrollo de economías regionales. Estatus de protección 🔴 Peligro crítico de extinción 🔵 Monumento Natural Nacional Protección legal máxima y monitoreo satelital permanente.

🟢 Cita comunitaria: El encuentro abre sus puertas el domingo 29 de noviembre desde las 18:00 en la plaza central de Miraflores, puerta de entrada al Parque Nacional El Impenetrable.

🟠 Grilla artística: La jornada incluye danzas folclóricas, músicos regionales, la obra teatral infantil "Teté y Marité, las yaguaretés" y la inauguración de un mural colectivo.

🔵 Impacto ecológico: La población silvestre pasa de un único ejemplar solitario en 2019 a nueve yaguaretés registrados en libertad, incluyendo crías nacidas en el monte.

🟡 Identidad y economía: El avistaje de fauna y el turismo de naturaleza posicionan a los pobladores, emprendedores gastronómicos y guías locales como guardianes activos del ecosistema.









El arte visual y el intercambio de saberes ocupan un lugar central en la programación mediante la inauguración oficial del MURAL DEL YAGUARETÉ, una obra colectiva que plasma en los muros del pueblo el VÍNCULO ANCESTRAL CON EL MONTE. Paralelamente, se desarrolla un conversatorio abierto donde biólogos, educadores y vecinos dialogan sobre la convivencia armónica con el depredador tope del ecosistema. La bióloga Débora Abregú, coordinadora de Programas de Reintroducción de Especies en la 🔗 FUNDACIÓN REWILDING ARGENTINA , destaca que el trabajo sostenido en las escuelas rurales genera un profundo sentido de pertenencia, logrando que cada habitante sienta como propio el regreso de este 🔗 MONUMENTO NATURAL NACIONAL a los bosques chaqueños.

La celebración encuentra su mayor fundamento en los resultados científicos alcanzados dentro del PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE y su zona de amortiguamiento, donde hoy habitan NUEVE YAGUARETÉS EN LIBERTAD. La historia de esta recuperación comienza en 2019 con la detección de las huellas de Qaramta, un macho silvestre solitario que cruzó el río Bermejo en busca de territorio y pareja, y continúa con la exitosa liberación de dos hembras —Tania y Nalá— junto al histórico nacimiento de dos cachorros silvestres. Según detalla el seguimiento de 🔗 PROYECTOS DE REINTRODUCCIÓN DE FAUNA , este crecimiento poblacional revitaliza toda la cadena trófica del Gran Chaco americano, restaurando el equilibrio de un ambiente que sufrió décadas de retroceso en su 🔗 BIODIVERSIDAD AUTÓCTONA .

Más allá de su valor biológico como guardián de los bosques, el gran felino americano emerge hoy como el principal motor de TURISMO REGENERATIVO y ECONOMÍA CIRCULAR para las comunidades cercanas al parque. En el predio del festival, decenas de emprendedores exhiben artesanías en madera, textiles del monte y gastronomía típica, reflejando cómo la presencia del animal genera empleo genuino y arraigo rural. Tal como subraya Abregú, los antiguos cazadores o trabajadores rurales se transforman hoy en expertos 🔗 GUÍAS DE TURISMO DE NATURALEZA y anfitriones de visitantes internacionales, demostrando que proteger la 🔗 VIDA SILVESTRE DEL IMPENETRABLE constituye la mejor garantía de prosperidad e identidad para las futuras generaciones.

📊 Tabla Comparativa: El renacer del Yaguareté en El Impenetrable

🟨 INDICADOR CLAVE 🟥 SITUACIÓN EN 2019 🟩 REALIDAD ACTUAL 🟦 IMPACTO COMUNITARIO Y ECOLÓGICO Población registrada 🔴 1 ejemplar macho solitario (Qaramta) 🟢 9 yaguaretés en libertad Recuperación genética y reproductiva confirmada en el monte. Reproducción silvestre 🔴 Sin registros recientes en décadas 🟢 2 cachorros nacidos en el parque Primera generación nacida libre tras décadas de ausencia. Rol de la comunidad 🟠 Desconocimiento y temor rural 🟡 Guías locales, artesanos y escuelas Apropiación cultural y desarrollo de economías regionales. Estatus de protección 🔴 Peligro crítico de extinción 🔵 Monumento Natural Nacional Protección legal máxima y monitoreo satelital permanente.

Fuente: La Revista del Chaco