Cerca de 23 mil estudiantes chaqueños completan la evaluación nacional Aprender 2026
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Protagonismo estudiantil: Alrededor de 23.000 alumnos de tercer grado de escuelas urbanas y rurales completan la evaluación censal.
Doble jornada de pruebas: Los chicos rinden Lengua el miércoles y Matemática este jueves en todo el territorio provincial.
Superación de reprogramaciones: Los estudiantes de las Regionales Educativas 10 A y B retoman las evaluaciones tras las lluvias intensas.
Entrenamiento en el aula: Los alumnos practican con ítems liberados en la plataforma Acompañar antes de enfrentar los exámenes.
Voz y entorno de los chicos: Además de las evaluaciones, los estudiantes y sus familias completan cuestionarios de contexto.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Alrededor de 23.000 estudiantes de tercer grado de escuelas urbanas y rurales del Chaco protagonizan esta semana el cierre de la
Con la mejora de las condiciones climáticas, los alumnos de nivel primario retoman el cronograma previsto y rinden primero la prueba de
Durante el desarrollo de las dos jornadas, los chicos evaluados trabajan acompañados por aplicadores, veedores —entre ellos directores y vicedirectores— y asistentes de veedores, quienes garantizan condiciones adecuadas en cada
Para llegar con mayor confianza a la instancia censal, los estudiantes chaqueños se familiarizan previamente con el formato y la estructura de los cuadernillos mediante
Además de resolver los cuadernillos de Lengua y Matemática, los alumnos evaluados y sus familias responden
|Etapa para el estudiante
|Actividad principal en el aula
|Alcance y modalidad
|1. Preparación previa
|Resolución de ítems liberados de evaluaciones anteriores
|Acceso mediante plataforma Acompañar antes del examen
|2. Reprogramación climática
|Reanudación de las jornadas tras lluvias intensas
|Alumnos de las Regionales Educativas 10 A y B
|3. Jornada 1 (Miércoles)
|Prueba escrita de Lengua
|~23.000 estudiantes de 3º grado (urbanos y rurales)
|4. Jornada 2 (Jueves)
|Prueba escrita de Matemática
|Cobertura en la totalidad de escuelas primarias
|5. Cuestionario de contexto
|Respuestas sobre entorno escolar y familiar
|Participación conjunta de alumnos y familias
Indicadores visuales del operativo estudiantil
🔵 ~23.000 Estudiantes de 3º grado: Escuelas urbanas y rurales de toda la provincia.
🟢 2 Áreas evaluadas: Lengua (miércoles) y Matemática (jueves).
🟠 Regionales 10 A y 10 B: Jornadas reprogramadas y completadas tras las lluvias.
🟣 100 % Cobertura censal: Incluye cuestionarios de contexto para alumnos y familias.
Gráfico de progreso de las instancias estudiantiles
Práctica previa con ítems liberados (Plataforma Acompañar): 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 100 % — Completado
Evaluación de Lengua (Jornada del miércoles): 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 100 % — Alcanzado
Evaluación de Matemática (Jornada del jueves): 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 100 % — Alcanzado
Devolución de resultados y cuestionarios de contexto: 🟪🟪🟪⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ En proceso — Próximo año
Infografía: la experiencia de los alumnos paso a paso
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