SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Protagonismo estudiantil: Alrededor de 23.000 alumnos de tercer grado de escuelas urbanas y rurales completan la evaluación censal.

Doble jornada de pruebas: Los chicos rinden Lengua el miércoles y Matemática este jueves en todo el territorio provincial.

Superación de reprogramaciones: Los estudiantes de las Regionales Educativas 10 A y B retoman las evaluaciones tras las lluvias intensas.

Entrenamiento en el aula: Los alumnos practican con ítems liberados en la plataforma Acompañar antes de enfrentar los exámenes.

Voz y entorno de los chicos: Además de las evaluaciones, los estudiantes y sus familias completan cuestionarios de contexto.



RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Alrededor de 23.000 estudiantes de tercer grado de escuelas urbanas y rurales del Chaco protagonizan esta semana el cierre de la Evaluación Nacional Aprender 2026 , tras superar las reprogramaciones que las lluvias intensas provocan en las Regionales Educativas 10 A y B. Los chicos abordan las instancias censales destinadas a relevar sus saberes en Lengua y Matemática dentro de sus propias aulas.

Con la mejora de las condiciones climáticas, los alumnos de nivel primario retoman el cronograma previsto y rinden primero la prueba de Lengua en el primer ciclo durante el miércoles, mientras que este jueves resuelven los ejercicios de Matemática escolar en toda la provincia, según informa María Luisa Gómez desde el área de Planeamiento y la plataforma Acompañar.

Durante el desarrollo de las dos jornadas, los chicos evaluados trabajan acompañados por aplicadores, veedores —entre ellos directores y vicedirectores— y asistentes de veedores, quienes garantizan condiciones adecuadas en cada aula primaria . En ese marco, Gerardo Núñez, referente del área de evaluación educativa, destaca el desempeño de los niños de tercer grado y el valor de la medición educativa censal : “Esperemos que los chicos puedan hacer sus evaluaciones de la mejor manera y aguardaremos los resultados el próximo año, cuando se pongan a disposición los datos de las jurisdicciones”.

Para llegar con mayor confianza a la instancia censal, los estudiantes chaqueños se familiarizan previamente con el formato y la estructura de los cuadernillos mediante ítems liberados de ediciones anteriores disponibles en la plataforma Acompañar. “Esto facilita que los estudiantes tengan conocimiento de cómo son las pruebas y que no les resulte algo nuevo al momento de realizarlas”, explica Núñez, al tiempo que resalta el respaldo de las familias para asegurar la asistencia de los chicos y crear un entorno favorable para su participación escolar .

Además de resolver los cuadernillos de Lengua y Matemática, los alumnos evaluados y sus familias responden cuestionarios de contexto que permiten comprender su realidad cotidiana y sus condiciones de aprendizaje. Los resultados individuales y colectivos de esta experiencia educativa se conocen el próximo año y sirven para dimensionar los logros alcanzados por los chicos en el primer ciclo de la escuela primaria .