PUNTOS CLAVE DE LA SITUACIÓN HÍDRICA ACTUAL

Población desplazada: Un total de 2.026 personas pertenecientes a 578 hogares permanecen fuera de sus domicilios bajo el régimen de alertas vigentes en toda la región.

Alojamiento en centros de contención: Unas 142 personas (54 grupos familiares) ocupan 55 módulos habitacionales distribuidos en tres refugios habilitados en Colonia Benítez y Puerto Vilelas, quedando 135 plazas disponibles.

Composición demográfica: Entre los albergados en módulos se registran 56 niños , 80 adultos , 3 adultos mayores y 7 personas con discapacidad .

Niveles hidrométricos críticos: El río Paraná marca 5,54 metros a la medianoche, el río Paraguay alcanza los 6,04 metros en su última lectura y el río Bermejo registra 2,64 metros .

Mapa de alertas: Tres localidades se encuentran bajo alerta roja (Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas), tres en alerta naranja y seis en alerta amarilla.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La crecida del río Paraná en Chaco profundiza este martes el drama habitacional en la ribera oriental, donde 2.026 vecinos de 578 hogares resisten fuera de sus casas frente al avance imparable del agua. Según el relevamiento técnico difundido a las 06:47 por la Administración Provincial del Agua (APA), el hidrómetro local registra una marca de 5,54 metros, un umbral que supera la cota de evacuación y anega barrios ribereños enteros. "El agua entra despacio pero sin pausa en cada patio; hoy nuestra prioridad es resguardar a los chicos y salvar lo poco que queda seco", relata un vecino ribereño de la zona portuaria mientras organiza el traslado de pertenencias junto a voluntarios locales.

El impacto de las inundaciones en el Litoral argentino golpea con mayor severidad a las comunidades de Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas, distritos que permanecen bajo alerta roja por riesgo hídrico extremo. De acuerdo con los registros hidrológicos históricos publicados en el portal oficial del Instituto Nacional del Agua (INA), el comportamiento del río Paraguay —que marca 6,04 metros en su última medición— actúa como un tapón hidráulico que ralentiza el escurrimiento natural hacia el sur. En este escenario crítico, 142 damnificados encuentran resguardo inmediato en tres centros de contención comunitarios: Kagiva en Puerto Vilelas (83 personas), Antequeras (32 personas) y San Pedro Pescador (27 personas).

La distribución demográfica dentro de los 55 módulos habitacionales ocupados expone la vulnerabilidad social que atraviesa la emergencia, con 56 niños y 7 personas con discapacidad entre los residentes temporales. Mientras tanto, la alerta naranja se extiende sobre las localidades de Basail, Colonia Benítez y Resistencia, donde las defensas costeras y estaciones de bombeo operan bajo vigilancia permanente ante las precipitaciones en la cuenca alta, conforme a los pronósticos de corto plazo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). "No recordamos una crecida tan persistente en noviembre; entre todos los vecinos armamos turnos para vigilar el albardón y asistir a los abuelos", sostiene una referente barrial de San Pedro Pescador.

Hacia el norte del territorio provincial, el río Bermejo presenta una altura de 2,64 metros a la 01:00 de la madrugada, manteniendo bajo alerta amarilla a seis localidades del departamento Bermejo y zonas de influencia: General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón. Los Comités de Emergencia locales recepcionan los requerimientos técnicos de monitoreo y preparan la actualización de los reportes de situación, mientras la red solidaria comunitaria sostiene la asistencia alimentaria y sanitaria en los 135 módulos que aún permanecen disponibles ante un eventual repunte de los caudales.

Infografía y tableros visuales de la emergencia hídrica



El siguiente panel interactivo compara las alturas hidrométricas actuales de los tres ríos principales frente a sus niveles de alerta y detalla la ocupación de los centros de contención habilitados: