SÍNTESIS CLAVE DE LA JORNADA

Evento central: Primera Muestra Interactiva de los Talleres UPAMI en la sede de Resistencia.

Fecha y horario: Viernes 27 de noviembre, de 18:00 a 21:00 horas.

Ubicación: Patio central de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Protagonistas: Personas mayores que cursan los trayectos formativos de extensión universitaria durante el ciclo lectivo.

Acceso: Entrada libre y gratuita para familias, estudiantes, docentes, personal no docente y público general.



RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Este viernes 27 de noviembre, entre las 18:00 y las 21:00 horas, el patio de la Facultad de Humanidades de la UNNE se transforma en un epicentro cultural al inaugurar la Primera Muestra Interactiva de los Talleres UPAMI. La iniciativa académica convoca a toda la sociedad a recorrer las estaciones de trabajo donde se exponen las producciones anuales realizadas por las personas mayores. A través de este espacio de extensión universitaria de la UNNE , la institución reafirma su compromiso con la educación permanente y el desarrollo integral de los adultos mayores en la región del Nordeste argentino, dejando en un plano estrictamente secundario cualquier gestión administrativa externa.

El evento tiene como eje fundamental la visibilización del talento, el esfuerzo y la creatividad adquiridos en las aulas durante todo el año. Según explican desde la organización académica, "la propuesta busca compartir con toda la comunidad las experiencias, los aprendizajes y las producciones que fueron desarrollando durante este año las personas mayores que participaron de nuestros talleres UPAMI". De este modo, el programa Universidad Para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) consolida un modelo pedagógico que prioriza el bienestar cognitivo y social, prescindiendo del protagonismo de las esferas políticas del Ejecutivo Municipal, provincial o nacional para centrarse exclusivamente en el mérito de sus participantes.

La dinámica de la jornada rompe con las estructuras tradicionales de exposición al proponer un recorrido dinámico y participativo para los asistentes. Los organizadores detallan el espíritu de la convocatoria con precisión: "La idea es abrir las puertas de la Facultad y generar un espacio de encuentro donde las y los protagonistas sean justamente quienes transitaron estas experiencias de formación, creatividad e intercambio". Así, el campus universitario de Resistencia se convierte en un puente intergeneracional donde el aprendizaje a lo largo de la vida demuestra su impacto directo en la calidad de vida y la autonomía personal.

Finalmente, la comunidad educativa extiende una invitación abierta para acompañar este cierre de ciclo lectivo en un ambiente distendido y enriquecedor. Desde la coordinación del evento expresan: "Invitamos a toda la comunidad, a las familias, a estudiantes, docentes, no docentes y a todas las personas que tengan ganas de compartir una tarde diferente". Con esta convocatoria, la educación pública superior ratifica su rol social transformador, brindando herramientas de inclusión digital, artística y cultural que fortalecen los lazos comunitarios sin depender de agendas gubernamentales externas.

Cuadro Informativo: Ficha Técnica del Evento

Variable del Evento Detalle Oficial 🔵 Nombre de la Actividad Primera Muestra Interactiva de los Talleres UPAMI 🟢 Institución Anfitriona Facultad de Humanidades - Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 🟠 Día y Franja Horaria Viernes 27 de noviembre | 18:00 a 21:00 hs 🟣 Espacio Físico Patio de la Facultad de Humanidades (Av. Las Heras 727, Resistencia) 🟡 Público Destinatario Personas mayores, familias, comunidad universitaria y vecinos 🔴 Modalidad de Ingreso Actividad abierta, interactiva y totalmente gratuita

Infografía Visual: Ejes del Programa UPAMI en la UNNE

╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 🎓 IMPACTO DE LOS TALLERES UPAMI - HUMANIDADES UNNE 🎓 ║ ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ ║ ║ 🟦 [1. FORMACIÓN CONTINUA] ║ ║ ├── Adquisición de nuevas habilidades tecnológicas, artísticas y ║ ║ │ humanísticas adaptadas a las inquietudes actuales. ║ ║ └── Democratización del acceso al conocimiento universitario. ║ ║ ║ ║ 🟩 [2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE] ║ ║ ├── Estimulación cognitiva permanente mediante talleres prácticos. ║ ║ └── Fortalecimiento de la autonomía personal y la autoestima. ║ ║ ║ ║ 🟧 [3. VÍNCULO INTERGENERACIONAL] ║ ║ ├── Integración real entre adultos mayores, estudiantes y docentes. ║ ║ └── Apertura de la Facultad hacia las familias de la región. ║ ║ ║ ║ 🟪 [4. PRODUCCIÓN CREATIVA PROPIA] ║ ║ └── Exposición en vivo de trabajos realizados durante el ciclo anual. ║ ║ ║ ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Gráfico de Distribución de Áreas Temáticas UPAMI (Referencia Académica)

El programa UPAMI en las universidades nacionales estructura su oferta académica en cuatro pilares fundamentales que se verán reflejados en las estaciones interactivas de la muestra: