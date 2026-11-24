La Facultad de Humanidades de la UNNE abre sus puertas con la Primera Muestra Interactiva de los Talleres UPAMI
SÍNTESIS CLAVE DE LA JORNADA
Evento central: Primera Muestra Interactiva de los Talleres UPAMI en la sede de Resistencia.
Fecha y horario: Viernes 27 de noviembre, de 18:00 a 21:00 horas.
Ubicación: Patio central de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Protagonistas: Personas mayores que cursan los trayectos formativos de extensión universitaria durante el ciclo lectivo.
Acceso: Entrada libre y gratuita para familias, estudiantes, docentes, personal no docente y público general.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Este viernes 27 de noviembre, entre las 18:00 y las 21:00 horas, el patio de la Facultad de Humanidades de la UNNE se transforma en un epicentro cultural al inaugurar la Primera Muestra Interactiva de los Talleres UPAMI. La iniciativa académica convoca a toda la sociedad a recorrer las estaciones de trabajo donde se exponen las producciones anuales realizadas por las personas mayores. A través de este espacio de
El evento tiene como eje fundamental la visibilización del talento, el esfuerzo y la creatividad adquiridos en las aulas durante todo el año. Según explican desde la organización académica, "la propuesta busca compartir con toda la comunidad las experiencias, los aprendizajes y las producciones que fueron desarrollando durante este año las personas mayores que participaron de nuestros talleres UPAMI". De este modo, el programa
La dinámica de la jornada rompe con las estructuras tradicionales de exposición al proponer un recorrido dinámico y participativo para los asistentes. Los organizadores detallan el espíritu de la convocatoria con precisión: "La idea es abrir las puertas de la Facultad y generar un espacio de encuentro donde las y los protagonistas sean justamente quienes transitaron estas experiencias de formación, creatividad e intercambio". Así, el
Finalmente, la comunidad educativa extiende una invitación abierta para acompañar este cierre de ciclo lectivo en un ambiente distendido y enriquecedor. Desde la coordinación del evento expresan: "Invitamos a toda la comunidad, a las familias, a estudiantes, docentes, no docentes y a todas las personas que tengan ganas de compartir una tarde diferente". Con esta convocatoria, la educación pública superior ratifica su rol social transformador, brindando herramientas de
Cuadro Informativo: Ficha Técnica del Evento
|Variable del Evento
|Detalle Oficial
|🔵 Nombre de la Actividad
|Primera Muestra Interactiva de los Talleres UPAMI
|🟢 Institución Anfitriona
|Facultad de Humanidades - Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
|🟠 Día y Franja Horaria
|Viernes 27 de noviembre | 18:00 a 21:00 hs
|🟣 Espacio Físico
|Patio de la Facultad de Humanidades (Av. Las Heras 727, Resistencia)
|🟡 Público Destinatario
|Personas mayores, familias, comunidad universitaria y vecinos
|🔴 Modalidad de Ingreso
|Actividad abierta, interactiva y totalmente gratuita
Infografía Visual: Ejes del Programa UPAMI en la UNNE
╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ 🎓 IMPACTO DE LOS TALLERES UPAMI - HUMANIDADES UNNE 🎓 ║
╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ ║
║ 🟦 [1. FORMACIÓN CONTINUA] ║
║ ├── Adquisición de nuevas habilidades tecnológicas, artísticas y ║
║ │ humanísticas adaptadas a las inquietudes actuales. ║
║ └── Democratización del acceso al conocimiento universitario. ║
║ ║
║ 🟩 [2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE] ║
║ ├── Estimulación cognitiva permanente mediante talleres prácticos. ║
║ └── Fortalecimiento de la autonomía personal y la autoestima. ║
║ ║
║ 🟧 [3. VÍNCULO INTERGENERACIONAL] ║
║ ├── Integración real entre adultos mayores, estudiantes y docentes. ║
║ └── Apertura de la Facultad hacia las familias de la región. ║
║ ║
║ 🟪 [4. PRODUCCIÓN CREATIVA PROPIA] ║
║ └── Exposición en vivo de trabajos realizados durante el ciclo anual. ║
║ ║
╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
Gráfico de Distribución de Áreas Temáticas UPAMI (Referencia Académica)
El programa UPAMI en las universidades nacionales estructura su oferta académica en cuatro pilares fundamentales que se verán reflejados en las estaciones interactivas de la muestra:
🟦 Nuevas Tecnologías y Alfabetización Digital (30%):
[██████░░░░░░░░░░░░░░]Manejo de dispositivos móviles, redes sociales y herramientas informáticas.
🟩 Arte, Literatura y Expresión Creativa (30%):
[██████░░░░░░░░░░░░░░]Talleres de escritura, teatro, artes visuales y fotografía.
🟨 Memoria, Estimulación Cognitiva y Salud (25%):
[█████░░░░░░░░░░░░░░░]Gimnasia cerebral, prevención y hábitos saludables.
🟥 Idiomas, Historia y Cultura General (15%):
[███░░░░░░░░░░░░░░░░░]Lenguas extranjeras, patrimonio regional y debates contemporáneos.
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