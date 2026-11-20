ATE Chaco rechaza la suba del 20% en la bonificación por refrigerio tras la audiencia en la Dirección de Trabajo, donde el gremio demanda una recomposición real sobre el sueldo básico. El reclamo sindical incluye el traslado del aumento a jubilados y pensionados del régimen previsional, mientras el poder adquisitivo de los trabajadores públicos enfrenta la presión de la inflación y la Canasta Básica Total.