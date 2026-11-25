SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE EMERGENCIA

Hacia la estabilización

La emergencia hídrica en el Chaco muestra señales de estabilización este miércoles 25 de noviembre de 2026: ya no quedan localidades en alerta roja en todo el territorio provincial. De acuerdo con los registros hídricos y comunitarios consolidados al cierre de la jornada, un total de 2.024 personas (577 hogares) permanecen evacuadas, lo que marca un leve descenso respecto del día anterior y permite que Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas pasen de alerta roja a naranja.

En el plano comunitario, La Leonesa confirma que ya no tiene familias fuera de sus hogares, mientras que en el puerto de Barranqueras la descarga de los cinco vagones con donaciones del Tren Solidario se reprograma por seguridad ferroviaria para este jueves 26 de noviembre, tras las lluvias que complicaron las maniobras durante el martes.

Comportamiento de los ríos en el Chaco

El monitoreo hidrológico de la Administración Provincial del Agua (APA) refleja movimientos leves en los principales cursos de agua que rodean y atraviesan la provincia:

Mapa de alertas por localidad

Con el descenso de nivel de riesgo en la zona metropolitana y ribereña, diez municipios permanecen bajo seguimiento preventivo, divididos en dos franjas de alerta:

Situación de las familias evacuadas y centros de alojamiento

La mayor parte de las 2.024 personas afectadas se encuentra distribuida en domicilios particulares de familiares o dispositivos municipales, mientras que 142 vecinos (54 familias) residen en tres espacios de contención habilitados, donde se ocupan 55 módulos habitacionales (quedan otros 135 disponibles).

En cuanto a los registros por localidad informados hasta el cierre de la jornada:

Barranqueras: contabiliza 253 personas evacuadas (74 hogares).

Isla del Cerrito: asiste a 142 vecinos fuera de sus viviendas (61 hogares).

Las Palmas: registra 36 personas autoevacuadas (9 hogares) en zonas ribereñas donde los caminos rurales continúan cortados por el agua.

Actualizaciones pendientes: siete municipios bajo alerta aún deben completar el envío de sus planillas locales para actualizar el padrón total.

Comportamiento de los ríos en el Chaco

El monitoreo hidrológico de la Administración Provincial del Agua (APA) refleja movimientos leves en los principales cursos de agua que rodean y atraviesan la provincia:

Mapa de alertas por localidad

Con el descenso de nivel de riesgo en la zona metropolitana y ribereña, diez municipios permanecen bajo seguimiento preventivo, divididos en dos franjas de alerta:

Situación de las familias evacuadas y centros de alojamiento

La mayor parte de las 2.024 personas afectadas se encuentra distribuida en domicilios particulares de familiares o dispositivos municipales, mientras que 142 vecinos (54 familias) residen en tres espacios de contención habilitados, donde se ocupan 55 módulos habitacionales (quedan otros 135 disponibles).

En cuanto a los registros por localidad informados hasta el cierre de la jornada: