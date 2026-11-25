Emergencia hídrica en Chaco: bajan a alerta naranja las localidades ribereñas y hay 2.024 evacuados
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE EMERGENCIA
Balance general: se registran 2.024 personas evacuadas (577 hogares) en toda la provincia al cierre del miércoles 25 de noviembre de 2026, lo que representa una leve baja de 2 personas respecto del martes.
Sin alerta roja: ya no quedan localidades en nivel rojo tras el descenso a alerta naranja de Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas.
Niveles de alerta vigentes (10 municipios):
Alerta Naranja (5): Barranqueras, Isla del Cerrito, Puerto Vilelas, Basail y Colonia Benítez.
Alerta Amarilla (5): Resistencia, General Vedia, Las Palmas, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón.
Sin evacuados: La Leonesa confirma oficialmente que ya no registra familias fuera de sus hogares.
Altura de los ríos (mediciones APA):
Río Paraná: alcanza los 5,56 metros, con un leve repunte de 2 cm respecto del martes (5,54 m).
Río Paraguay: se mantiene en 6,04 metros, sin nueva medición informada desde el 23 de noviembre.
Río Bermejo: sube 13 cm y marca 2,77 metros frente al registro anterior (2,64 m).
Centros de alojamiento habilitados: permanecen alojadas 142 personas (54 familias) en tres espacios comunitarios, donde se ocupan 55 módulos habitacionales y quedan 135 disponibles.
Kagiva (Puerto Vilelas): aloja a 83 personas (33 familias).
Antequeras (Colonia Benítez): contiene a 32 personas (13 familias).
San Pedro Pescador (Colonia Benítez): asiste a 27 personas (8 familias).
Composición demográfica: se contabilizan 80 adultos, 56 niños, 3 adultos mayores, 3 personas sin edad especificada y 7 personas con discapacidad.
Situación en municipios:
Barranqueras: contabiliza 253 personas evacuadas (74 hogares).
Isla del Cerrito: registra 142 personas evacuadas (61 hogares).
Las Palmas: mantiene 36 autoevacuados (9 hogares) en zonas costeras con caminos rurales aún cortados.
Actualizaciones pendientes: siete municipios bajo alerta aún deben remitir su reporte diario al cierre del parte.
Asistencia humanitaria: debido a las condiciones meteorológicas adversas del martes, la descarga y entrega de donaciones de los cinco vagones del Tren Solidario en el puerto de Barranqueras se reprograma por seguridad ferroviaria para este jueves 26 de noviembre.
Hacia la estabilización
La emergencia hídrica en el Chaco muestra señales de estabilización este miércoles 25 de noviembre de 2026: ya no quedan localidades en alerta roja en todo el territorio provincial. De acuerdo con los registros hídricos y comunitarios consolidados al cierre de la jornada, un total de 2.024 personas (577 hogares) permanecen evacuadas, lo que marca un leve descenso respecto del día anterior y permite que Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas pasen de alerta roja a naranja.
En el plano comunitario, La Leonesa confirma que ya no tiene familias fuera de sus hogares, mientras que en el puerto de Barranqueras la descarga de los cinco vagones con donaciones del Tren Solidario se reprograma por seguridad ferroviaria para este jueves 26 de noviembre, tras las lluvias que complicaron las maniobras durante el martes.
Comportamiento de los ríos en el Chaco
El monitoreo hidrológico de la Administración Provincial del Agua (APA) refleja movimientos leves en los principales cursos de agua que rodean y atraviesan la provincia:
Mapa de alertas por localidad
Con el descenso de nivel de riesgo en la zona metropolitana y ribereña, diez municipios permanecen bajo seguimiento preventivo, divididos en dos franjas de alerta:
Situación de las familias evacuadas y centros de alojamiento
La mayor parte de las 2.024 personas afectadas se encuentra distribuida en domicilios particulares de familiares o dispositivos municipales, mientras que 142 vecinos (54 familias) residen en tres espacios de contención habilitados, donde se ocupan 55 módulos habitacionales (quedan otros 135 disponibles).
En cuanto a los registros por localidad informados hasta el cierre de la jornada:
Barranqueras: contabiliza 253 personas evacuadas (74 hogares).
Isla del Cerrito: asiste a 142 vecinos fuera de sus viviendas (61 hogares).
Las Palmas: registra 36 personas autoevacuadas (9 hogares) en zonas ribereñas donde los caminos rurales continúan cortados por el agua.
Actualizaciones pendientes: siete municipios bajo alerta aún deben completar el envío de sus planillas locales para actualizar el padrón total.
Mapa visual de alertas hídricas en el Chaco
El mapa esquemático sintetiza el descenso de la alerta roja en la provincia y agrupa a las diez localidades bajo seguimiento preventivo en franjas naranja y amarilla sobre los ejes de los ríos Paraná, Paraguay y Bermejo.
Gráfico de niveles de ríos y asistencia a familias
El gráfico compara las alturas hidrométricas registradas por la APA y resume la situación de las 2.024 personas evacuadas (577 hogares), junto con la distribución de las 142 personas alojadas en los centros comunitarios habilitados.
Cuadro rápido de datos clave (miércoles 25 de noviembre de 2026)
Comportamiento de los ríos en el Chaco
El monitoreo hidrológico de la Administración Provincial del Agua (APA) refleja movimientos leves en los principales cursos de agua que rodean y atraviesan la provincia:
Mapa de alertas por localidad
Con el descenso de nivel de riesgo en la zona metropolitana y ribereña, diez municipios permanecen bajo seguimiento preventivo, divididos en dos franjas de alerta:
Situación de las familias evacuadas y centros de alojamiento
La mayor parte de las 2.024 personas afectadas se encuentra distribuida en domicilios particulares de familiares o dispositivos municipales, mientras que 142 vecinos (54 familias) residen en tres espacios de contención habilitados, donde se ocupan 55 módulos habitacionales (quedan otros 135 disponibles).
En cuanto a los registros por localidad informados hasta el cierre de la jornada:
Barranqueras: contabiliza 253 personas evacuadas (74 hogares).
Isla del Cerrito: asiste a 142 vecinos fuera de sus viviendas (61 hogares).
Las Palmas: registra 36 personas autoevacuadas (9 hogares) en zonas ribereñas donde los caminos rurales continúan cortados por el agua.
Actualizaciones pendientes: siete municipios bajo alerta aún deben completar el envío de sus planillas locales para actualizar el padrón total.
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