Juan Manuel García advierte que el pasivo de $476.000 millones deja a Chaco sin obras ni recomposición salarial en 2027
SÍNTESIS DE LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA NOTICIA
Cifra del endeudamiento: Juan Manuel García señala un pasivo de 476 mil millones de pesos visible en la documentación presupuestaria y vinculado a adelantos de coparticipación no cancelados en su ejercicio.
Escenario proyectado para 2027: El dirigente anticipa un 2027 sin obras de relevancia y con sueldos pisados para los trabajadores estatales en medio de una coyuntura económica adversa.
Dimensión frente a los municipios: El monto denunciado equivale a casi nueve meses de coparticipación para los 70 municipios chaqueños.
Instrumentos bajo discusión: García objeta que estas operaciones financieras se articulen mediante un convenio y un decreto sin autorización parlamentaria previa.
Preguntas abiertas: El planteo exige precisar en qué se aplican esos recursos y cómo se afronta su cancelación antes de diciembre de 2027.
El referente peronista analiza el Presupuesto 2027 ingresado para su tratamiento legislativo y sostiene que el expediente exhibe un endeudamiento histórico de 476 mil millones de pesos en un contexto recesivo prolongado. A su juicio, los legisladores opositores advierten con nitidez estos compromisos dentro de las partidas consolidadas, sin necesidad de peritajes externos, y cuestionan que se asuman sin aval del cuerpo parlamentario. Quienes deseen consultar los textos de debate legislativo y tramitación de leyes pueden acceder al
En el plano de la ingeniería fiscal, García explica que el foco del conflicto reside en adelantos de coparticipación que no se reintegran dentro del mismo ejercicio fiscal y pasan a engrosar el pasivo. El dirigente critica que la operatoria busque respaldarse con un convenio y un decreto —con la ironía de que solo falta un acuerdo de palabra— en lugar de cumplir con los mecanismos legales correspondientes. Para revisar los criterios técnicos de programación presupuestaria y ejecución de cuentas públicas, resulta útil consultar los informes de la
Respecto del impacto social y territorial, el dirigente sostiene que un 2027 sin obras y la persistencia de salarios congelados golpean de lleno la actividad local y el poder adquisitivo de las familias. Añade que las administraciones comunales —en particular las gestiones peronistas— soportan restricciones de recursos y subas tarifarias que repercuten en la calidad de vida cotidiana. Los datos sobre seguimiento fiscal y desagregación de recursos están disponibles en el
En el cierre de su lectura financiera, García dimensiona los 476 mil millones de pesos al compararlos con el flujo automático que reciben los gobiernos locales y remarca que equivalen a casi nueve meses de coparticipación de los 70 municipios de la provincia. Con esa equivalencia sobre la mesa, plantea dos incógnitas centrales de cara a diciembre de 2027: cuál es el destino efectivo de ese dinero y de qué manera se cancela sin vaciar las arcas locales.
Trayectoria de ingresos y gastos fiscales. Fuente: CIPPEC
El gráfico de CIPPEC muestra la dinámica comparada entre ingresos fiscales y gastos primarios a lo largo de varios ejercicios, un recurso visual útil para contextualizar las tensiones entre recursos corrientes, compromisos de gasto y necesidades de financiamiento.
Síntesis comparativa del debate fiscal
|Variable analizada
|Planteo de Juan Manuel García
|Efecto señalado para el horizonte 2027
|Volumen del pasivo
|Expone un pasivo de 476 mil millones de pesos asentado en las cuentas.
|Condiciona el margen fiscal y la disponibilidad de recursos para los próximos ejercicios.
|Modalidad de financiamiento
|Señala adelantos de coparticipación instrumentados vía convenio y decreto sin ley previa.
|Plantea objeciones sobre el control legislativo y la transparencia de la deuda.
|Relación con comunas
|Equipara la cifra a casi 9 meses de coparticipación de los 70 municipios chaqueños.
|Ilustra el peso relativo del monto frente al financiamiento ordinario de los gobiernos locales.
|Perspectiva de gestión
|Proyecta un 2027 sin obras, subas tarifarias y salarios congelados.
|Anticipa menor impulso de obra pública y restricciones en el ingreso real de los agentes.
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