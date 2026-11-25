SÍNTESIS DE LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA NOTICIA

Cifra del endeudamiento: Juan Manuel García señala un pasivo de 476 mil millones de pesos visible en la documentación presupuestaria y vinculado a adelantos de coparticipación no cancelados en su ejercicio.

Escenario proyectado para 2027: El dirigente anticipa un 2027 sin obras de relevancia y con sueldos pisados para los trabajadores estatales en medio de una coyuntura económica adversa.

Dimensión frente a los municipios: El monto denunciado equivale a casi nueve meses de coparticipación para los 70 municipios chaqueños.

Instrumentos bajo discusión: García objeta que estas operaciones financieras se articulen mediante un convenio y un decreto sin autorización parlamentaria previa.

Preguntas abiertas: El planteo exige precisar en qué se aplican esos recursos y cómo se afronta su cancelación antes de diciembre de 2027.

El referente peronista analiza el Presupuesto 2027 ingresado para su tratamiento legislativo y sostiene que el expediente exhibe un endeudamiento histórico de 476 mil millones de pesos en un contexto recesivo prolongado. A su juicio, los legisladores opositores advierten con nitidez estos compromisos dentro de las partidas consolidadas, sin necesidad de peritajes externos, y cuestionan que se asuman sin aval del cuerpo parlamentario. Quienes deseen consultar los textos de debate legislativo y tramitación de leyes pueden acceder al sitio institucional de la Legislatura del Chaco .

En el plano de la ingeniería fiscal, García explica que el foco del conflicto reside en adelantos de coparticipación que no se reintegran dentro del mismo ejercicio fiscal y pasan a engrosar el pasivo. El dirigente critica que la operatoria busque respaldarse con un convenio y un decreto —con la ironía de que solo falta un acuerdo de palabra— en lugar de cumplir con los mecanismos legales correspondientes. Para revisar los criterios técnicos de programación presupuestaria y ejecución de cuentas públicas, resulta útil consultar los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso .

Respecto del impacto social y territorial, el dirigente sostiene que un 2027 sin obras y la persistencia de salarios congelados golpean de lleno la actividad local y el poder adquisitivo de las familias. Añade que las administraciones comunales —en particular las gestiones peronistas— soportan restricciones de recursos y subas tarifarias que repercuten en la calidad de vida cotidiana. Los datos sobre seguimiento fiscal y desagregación de recursos están disponibles en el portal de la Secretaría de Hacienda .

En el cierre de su lectura financiera, García dimensiona los 476 mil millones de pesos al compararlos con el flujo automático que reciben los gobiernos locales y remarca que equivalen a casi nueve meses de coparticipación de los 70 municipios de la provincia. Con esa equivalencia sobre la mesa, plantea dos incógnitas centrales de cara a diciembre de 2027: cuál es el destino efectivo de ese dinero y de qué manera se cancela sin vaciar las arcas locales.

Trayectoria de ingresos y gastos fiscales. Fuente: CIPPEC

El gráfico de CIPPEC muestra la dinámica comparada entre ingresos fiscales y gastos primarios a lo largo de varios ejercicios, un recurso visual útil para contextualizar las tensiones entre recursos corrientes, compromisos de gasto y necesidades de financiamiento.

Síntesis comparativa del debate fiscal