Titularización y traslados docentes: 218 bibliotecarios acceden a la estabilidad laboral en Chaco
PUNTOS CLAVE DE LA CONVOCATORIA DOCENTE
Oferta total: Se adjudican 218 vacantes reales distribuidas equitativamente en 109 cargos para traslados y reincorporaciones, y 109 puestos destinados al ingreso de nuevos titulares.
Cronograma de ingreso: El Concurso de Ingreso N° 47 comienza este jueves 26 de noviembre a las 8:00 para los órdenes de mérito N° 1 al 350, y continúa el viernes 27 desde el orden N° 351 hasta finalizar.
Sede del acto: Todas las instancias presenciales se desarrollan en el Centro de Convenciones ubicado en el predio del Domo del Centenario.
Documentación obligatoria: Los aspirantes acreditan su identidad únicamente con DNI tarjeta o DNI digital en la aplicación Mi Argentina, sin necesidad de presentar certificado de antecedentes penales.
Respaldo normativo: El procedimiento cumple estrictamente con la Ley 647-E (Estatuto del Docente) y cuenta con permiso especial de asistencia avalado por la Resolución N° 5239/2.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La estabilidad laboral docente marca el pulso de esta semana en el ámbito educativo chaqueño, donde cientos de profesionales del libro concurren al Centro de Convenciones del Domo del Centenario para definir su destino institucional. En una jornada organizada por la
Durante el acto de apertura, referentes técnicos del subsistema resaltan el esfuerzo sostenido de los equipos de clasificación para sostener la periodicidad anual de estas instancias. La directora del Servicio Bibliotecario Provincial, Claudia Iglesias, subraya que la adjudicación representa seguridad y proyección profesional para los colegas que buscan reubicarse geográficamente o alcanzar su primera titularidad. De este modo, el fortalecimiento de las
El cronograma oficial establece que el Concurso de Ingreso N° 47 inicia este jueves 26 de noviembre, a partir de las 8:00, convocando exclusivamente a los postulantes ubicados entre los órdenes de mérito N° 1 y 350. La actividad prosigue el viernes 27, en el mismo horario matutino, abarcando desde el orden N° 351 hasta completar la totalidad de los listados vigentes. Asimismo, la normativa recuerda que las reservas de cargos proceden únicamente en la instancia de ingreso, conforme a lo estipulado en los artículos 19 y 30, inciso VIII, de la legislación estatutaria y los
Para agilizar la acreditación en el recinto, los aspirantes presentan de manera excluyente su DNI tarjeta o credencial digital validada a través de la plataforma
Infografía y cuadro comparativo de adjudicación
|Instancia Concursal
|Cargos Disponibles
|Fecha y Horario de Inicio
|Alcance y Condiciones Clave
|Concurso de Traslados y Reincorporaciones N° 55
|109 vacantes
|Miércoles 25 de noviembre (08:00 hs)
|Destinado a bibliotecarios titulares que solicitan movilidad geográfica o reincorporación al sistema.
|Concurso de Ingreso N° 47 (Tramo 1)
|109 vacantes (compartidas)
|Jueves 26 de noviembre (08:00 hs)
|Convocatoria para aspirantes ubicados entre los órdenes de mérito N° 1 al 350. Admite reservas de cargo.
|Concurso de Ingreso N° 47 (Tramo 2)
|Remanente de vacantes
|Viernes 27 de noviembre (08:00 hs)
|Continuación desde el orden de mérito N° 351 hasta finalizar el padrón vigente.
Guía visual rápida para el aspirante
🟢 Paso 1 — Verificación previa: Descargar el orden de mérito actualizado y el comprobante de Resolución N° 5239/26 en el módulo SIE (Juntas – Listados vigentes).
🔵 Paso 2 — Acreditación en sede: Asistir al Centro de Convenciones del Domo del Centenario con DNI físico o digital (App Mi Argentina).
🟠 Paso 3 — Modalidad de elección: Optar por presencia directa, apoderado autorizado (con nota firmada y copia de DNI) o asignación por orden de preferencia.
🟣 Paso 4 — Marco legal de reserva: Recordar que el derecho a reserva rige solo para Concurso de Ingreso (Art. 19 y 30 inc. VIII, Ley 647-E).
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