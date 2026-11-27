​VILLA BERTHET, Chaco. — La Unión Cívica Radical (UCR) del Chaco avanza con su cronograma de articulación política en el interior de la provincia y realiza hoy viernes 27 de noviembre su Tercer Encuentro Regional. La convocatoria tiene lugar a partir de las 17:30 en el Salón Don Gato, ubicado sobre avenida Libertad s/n de esta localidad.

​La organización de la jornada está a cargo del Comité Provincial de la UCR, en un trabajo conjunto con el Comité del Circuito de Villa Berthet y la Juventud Radical. El llamado se dirige a dirigentes, militantes y representantes institucionales de las distintas localidades que integran la región.

​Articulación territorial y agenda común

​Durante la reunión, los referentes partidarios buscan estrechar los vínculos internos, promover el intercambio de experiencias de gestión y delinear una agenda de trabajo compartida.

​Este encuentro forma parte de una serie de plenarios regionales que el radicalismo chaqueño impulsa en diversos puntos estratégicos del territorio. La iniciativa responde a una estrategia de fortalecimiento de base que conecta de manera directa a los comités locales con la conducción provincial.

​Con esta nueva instancia de debate en Villa Berthet, el partido consolida los espacios de participación y organización política desde el interior, poniendo en común las demandas y propuestas de cada comunidad para proyectar soluciones al desarrollo del Chaco.