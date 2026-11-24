SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Protagonismo territorial: Antonio “Penci” Morante, precandidato a gobernador por el PJ distrito Chaco, encabeza una cumbre directa con referentes y vecinos de los pueblos originarios en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Escenario del encuentro: La actividad tiene lugar en el barrio Nalá Quinta 4, en el domicilio de Oscar Silguero, lejos de los despachos oficiales y sin participación ni relevancia de las estructuras del Ejecutivo municipal ni de las gestiones administrativas vigentes.

Ejes prioritarios relevados: Los vecinos y referentes exponen necesidades concretas en empleo, seguridad alimentaria, educación, deporte, cultura y respaldo económico a artesanos locales.

Cronograma hacia 2027: La visita se integra en una extensa gira por el interior chaqueño —que abarca localidades como Villa Ángela, Quitilipi, La Escondida y Pampa del Infierno— en la previa de las elecciones provinciales de julio de 2027.

Definición política: El precandidato plantea un modelo de cercanía basado en la escucha activa para transformar los reclamos comunitarios en políticas de inclusión y derechos.

Antonio-Penci-Morante-Saenz-Peña-Barrio-Nala-26-11-24-01



PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA (Noviembre de 2026).- En el tramo inicial de su despliegue territorial rumbo a las elecciones provinciales de julio de 2027, el precandidato a gobernador del Chaco por el Partido Justicialista (PJ) distrito Chaco, Antonio “Penci” Morante, desembarca en Presidencia Roque Sáenz Peña para protagonizar un intercambio directo con referentes de las comunidades originarias. El encuentro se desarrolla en el corazón del barrio Nalá Quinta 4, específicamente en el domicilio del militante Oscar Silguero, donde vecinos y dirigentes locales toman la palabra para debatir prioridades cotidianas al margen de las agendas protocolares de las administraciones municipal y provincial.

Desde el territorio saenzpeñense, Morante evalúa de forma altamente positiva la convocatoria y jerarquiza la construcción política desde las bases por encima de cualquier estructura burocrática tradicional. El médico y referente justicialista resume el espíritu de la jornada con definiciones contundentes: “Compartimos una enriquecedora reunión con referentes, compañeras y compañeros de las comunidades originarias de Sáenz Peña, en el barrio Nalá Quinta 4, en el domicilio de Oscar Silguero”, comenta el dirigente al destacar el compromiso de la militancia barrial.

Durante el debate abierto, los habitantes del sector exponen problemáticas estructurales vinculadas a la generación de empleo genuino, la seguridad alimentaria, la continuidad educativa, el fortalecimiento de espacios deportivos y culturales, y el sostén productivo para quienes viven de las actividades artesanales. Frente a la falta de respuestas de las gestiones locales y nacionales, el precandidato asume un compromiso programático inmediato: “Escuchamos sus inquietudes y asumimos el compromiso de trabajar juntos por respuestas concretas en materia de empleo, alimentación, educación, deporte, cultura y acompañamiento a nuestros artesanos”, enfatiza ante los presentes.



Esta escala en la ciudad termal se complementa con la intensa agenda que Morante despliega en el interior chaqueño, donde mantiene reuniones con trabajadores de la salud, docentes, comerciantes y familias en puntos estratégicos como Villa Ángela, Quitilipi, La Escondida y Pampa del Infierno, además de impulsar el debate sobre el cronograma interno del peronismo chaqueño para consolidar una alternativa competitiva. Con la mirada puesta en los comicios de julio de 2027, el precandidato cierra el encuentro en Sáenz Peña con una definición clara sobre la ampliación de derechos: “Nuestro compromiso es construir un Chaco con más oportunidades, inclusión y derechos para todas las comunidades. Porque gobernar es escuchar, estar cerca y transformar las necesidades en soluciones”, concluye.