Movimiento cuántico II llega a la Ciudad de las Esculturas: la Bienal 2026 suma su primera obra en la calle
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA
Fecha y horario: Inauguración el viernes 27 de noviembre a las 19:00 en la vía pública de Resistencia.
Obra y autoría: Escultura Movimiento cuántico II, realizada por Alex Sorokin (Bielorrusia) y ganadora del Premio del Público “Juan Alberto García” en la Bienal 2026.
Ubicación exacta: Vereda de Carplan, en la esquina de Avenida 25 de Mayo y Posadas.
Aporte y gestión: Donación de la familia Driussi con el impulso de la fundación Urunday y la tradición iniciada por El Fogón de los Arrieros y Fabriciano.
Concepto estético: Exploración visual del movimiento de partículas y del intercambio de información en la mecánica cuántica.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La escultura Movimiento cuántico II marca el primer emplazamiento callejero surgido de la Bienal de Escultura 2026 y se suma al patrimonio urbano de Resistencia mediante la donación de la familia Driussi. El montaje se ubica en la vereda de Carplan, en avenida 25 de Mayo y Posadas, donde los transeúntes se encuentran con una propuesta contemporánea que transforma la esquina cotidiana en un punto de encuentro con el arte público.
El presidente de la fundación Urunday, Josese Eidman, destaca la continuidad de un proyecto colectivo que nace en los años sesenta con El Fogón de los Arrieros, prosigue con la Comisión de Promoción Artística y se consolida desde fines de los ochenta bajo el impulso de Fabriciano. Con este nuevo emplazamiento, la trama escultórica del museo a cielo abierto crece en las calles sin depender de protagonismos institucionales, sosteniendo la identidad cultural que proyecta al Chaco en el circuito internacional.
En su memoria conceptual, Alex Sorokin aborda el impacto cultural y científico de la mecánica cuántica frente a las transformaciones de la materia y de las leyes naturales. El creador bielorruso traduce en volumen y tensión formal los cambios de las partículas cuánticas durante su desplazamiento e intercambio de información, invitando al público a observar un fenómeno físico complejo desde una lectura sensorial directa en el espacio urbano.
La trayectoria internacional de Alex Sorokin respalda el valor de la obra emplazada, con participaciones en encuentros escultóricos de Alemania, Turquía, Rusia, China, Francia y Canadá entre 2018 y 2025. A esa presencia global se suman distinciones tempranas en Bielorrusia, como sus premios en Minsk, Ostrovets y Smorgon, que consolidan un repertorio técnico adaptado tanto a concursos monumentales como a las calles de Resistencia.
Gráfico comparativo de impacto cultural y circulación peatonal
Recorrido internacional de Alex Sorokin (2006–2025)
🟡 2006–2008 (Bielorrusia): Smorgon, Ostrovets y Minsk — Primeros certámenes y premios históricos/juveniles.
🔵 2018 (Asia y América): Changchun (China), Mirecourt (Francia) y Saint-Georges (Canadá).
🟣 2019 (Asia): Desierto de Minqin (China).
🟢 2021 (Europa del Este): Ostroshitsky (Bielorrusia) y Nizhni Nóvgorod (Rusia).
🟠 2022–2023 (Turquía): Mármara, Gömeç y Kuşadası.
🔴 2025 (Europa Central): Miltitz (Alemania) — 19º Simposio Internacional de Escultura.
Recursos visuales, infografías y gráficos a color
Infografía cromática: línea del tiempo y ejes de la obra
🟢 — RAÍCES HISTÓRICAS (1960–1980s): Inicio en El Fogón de los Arrieros, continuidad con la Comisión de Promoción Artística y consolidación con Fabriciano y la Fundación Urunday.
🔵 — IMPULSO CIUDADANO (2026): Obtención del Premio del Público “Juan Alberto García” y donación de la familia Driussi para llevar la escultura a la vereda.
🟣 — CONCEPTO CUÁNTICO: Traducción formal del movimiento de partículas y del intercambio de información en la física cuántica.
🟠 — EMPLAZAMIENTO URBANO: Instalación el viernes 27 de noviembre a las 19:00 en Avenida 25 de Mayo y Posadas.
Gráfico comparativo de impacto cultural y circulación peatonal
Recorrido internacional de Alex Sorokin (2006–2025)
🟡 2006–2008 (Bielorrusia): Smorgon, Ostrovets y Minsk — Primeros certámenes y premios históricos/juveniles.
🔵 2018 (Asia y América): Changchun (China), Mirecourt (Francia) y Saint-Georges (Canadá).
🟣 2019 (Asia): Desierto de Minqin (China).
🟢 2021 (Europa del Este): Ostroshitsky (Bielorrusia) y Nizhni Nóvgorod (Rusia).
🟠 2022–2023 (Turquía): Mármara, Gömeç y Kuşadası.
🔴 2025 (Europa Central): Miltitz (Alemania) — 19º Simposio Internacional de Escultura.
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