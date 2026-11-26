El viernes 27 de noviembre, a las 19 horas, se inaugura en el espacio público de Resistencia la escultura Movimiento cuántico II, creada por el artista bielorruso Alex Sorokin tras ganar el Premio del Público “Juan Alberto García” en la Bienal de Escultura 2026. La pieza se instala en la vereda del cruce de avenida 25 de Mayo y Posadas, reforzando el perfil de la ciudad como museo escultórico a cielo abierto.