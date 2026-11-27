​En septiembre, la tasa de morosidad en las empresas de la provincia del Chaco sube al 13,2%, frente al 12,2% registrado el mes anterior. Este indicador refleja el porcentaje del crédito otorgado que presenta atrasos superiores a 90 días. Sobre una deuda total empresarial de $708.190 millones, unos $93.592 millones corresponden a financiamiento en situación irregular.

​De las 2.280 empresas chaqueñas que acceden a crédito, 332 firmas (14,6%) mantienen atrasos, con un promedio de deuda irregular de $282 millones por compañía. El comportamiento del indicador varía de forma marcada según la escala productiva del negocio.

​Radiografía de la mora según el tamaño de empresa

​El análisis por segmento expone realidades dispares en el tejido productivo provincial, con tensiones agudas en las firmas de mayor volumen y presiones sostenidas en las pymes:

​ Grandes empresas: Registran una tasa de morosidad del 13,7% —la más elevada del país en su segmento— tras avanzar desde el 12,8% previo. De un total de 192 empresas con crédito, 37 firmas (19,3%) están en mora, con un promedio de deuda atrasada de $2.265 millones .

Registran una tasa de morosidad del —la más elevada del país en su segmento— tras avanzar desde el previo. De un total de con crédito, están en mora, con un promedio de deuda atrasada de . ​ Pymes en total: El atraso crediticio asciende al 9,9% (desde el 8,7% de agosto). En este grupo, 295 empresas sobre 2.088 tomadoras de crédito presentan mora ( 14,1% ), con un promedio de $33,1 millones impagos.

El atraso crediticio asciende al (desde el de agosto). En este grupo, tomadoras de crédito presentan mora ( ), con un promedio de impagos. ​ Pymes medianas: La morosidad sube al 9,3% desde el 8,1% del mes anterior. Un total de 56 firmas sobre 504 registran atrasos ( 11,1% ), con una deuda promedio en mora de $145,6 millones .

La morosidad sube al desde el del mes anterior. Un total de registran atrasos ( ), con una deuda promedio en mora de . ​ Pymes pequeñas: Alcanzan un 13,9% de mora (frente al 12,9% anterior). Son 116 empresas sobre 706 con deuda ( 16,4% ) las que enfrentan atrasos, con un promedio de $13,4 millones .

Alcanzan un de mora (frente al anterior). Son con deuda ( ) las que enfrentan atrasos, con un promedio de . ​Micropymes: Muestran una leve mejora al bajar del 18,1% de agosto al 17,2%. Aunque 123 de las 878 firmas tomadoras de crédito están en mora (14%), el monto promedio atrasado es acotado: $0,5 millones.

​Síntesis de la noticia

​En septiembre, la morosidad empresarial en el Chaco escala al 13,2% (atrasos mayores a 90 días), acumulando $93.592 millones en mora sobre una deuda total de $708.190 millones. Unas 332 empresas de las 2.280 con financiamiento registran incumplimientos, con un promedio de $282 millones por firma en mora. Las grandes empresas chaqueñas encabezan el ranking nacional del segmento con 13,7%, mientras que las micropymes logran reducir su tasa de mora respecto de agosto.

​Puntos clave