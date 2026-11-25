CLAVES DE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO RADICAL EN LA CLOTILDE



Abstención electoral estratégica: El espacio liderado por el gobernador Leandro Zdero confirma que no impulsa listas propias para competir en las urnas de La Clotilde el próximo 20 de diciembre.

Respaldo a la línea sucesoria: La propuesta oficialista sostiene que el presidente del Concejo Municipal, Ricardo Falkievich, debe concluir el período constitucional iniciado por el fallecido Víctor Gasko hasta el 10 de diciembre de 2027.





Revisión de la normativa provincial: El mandatario chaqueño plantea la necesidad de analizar y actualizar la legislación electoral para impedir convocatorias extraordinarias a pocos meses de los comicios generales.

Reconocimiento a la trayectoria: La decisión del radicalismo chaqueño prioriza el respeto a la familia de Gasko —dirigente del Partido Justicialista y veterano de Malvinas— por encima de las rivalidades partidarias.

Citas directas del protagonista: "Entendemos que, como falta muy poco tiempo, el mandato debe ser concluido por el presidente del concejo municipal. Y no importan los partidos políticos, importa la institucionalidad", afirma Zdero.





La propuesta del gobierno radical redefine el tablero político en La Clotilde al priorizar la estabilidad democrática sobre cualquier cálculo partidario tras el fallecimiento del intendente Víctor Gasko, ocurrido el pasado 12 de noviembre. A través de una definición política clara, la conducción provincial decide no presentar candidatos en las elecciones extraordinarias del 20 de diciembre y respalda la continuidad de la gestión local en manos de Ricardo Falkievich. Al fundamentar esta postura, el gobernador Leandro Zdero marca el rumbo institucional de su espacio: "Entendemos que, como falta muy poco tiempo, el mandato debe ser concluido por el presidente del concejo municipal. Y no importan los partidos políticos, importa la institucionalidad".

El planteo de la administración chaqueña trasciende la coyuntura inmediata del departamento O'Higgins e instala en la agenda pública la necesidad de revisar la normativa electoral vigente. Dado que el Tribunal Electoral del Chaco mantuvo firme el llamado a las urnas en cumplimiento de los plazos constitucionales, el oficialismo propone evaluar reformas legales que eviten desgastes económicos y sociales cuando falta poco tiempo para las elecciones generales de 2027. En sintonía con este enfoque, el ministro de Gobierno, Carim Peche, subraya el espíritu de la medida: "Entendemos que esta circunstancia requiere respeto a la familia, a la memoria del intendente y a su condición de veterano de guerra. También consideramos que debe primar el respeto institucional y a la ciudadanía, que eligió a sus autoridades para cumplir un mandato hasta el 10 de diciembre de 2027".

Desde el plano de la gestión cotidiana, la iniciativa del ejecutivo provincial garantiza acompañamiento administrativo y político para que los vecinos de La Clotilde atraviesen la transición sin sobresaltos. Durante el encuentro institucional que reúne a Zdero, Peche, el subsecretario de Municipios Marcelo Barrios y el intendente interino Ricardo Falkievich, se ratifica que el respaldo de la Provincia se sostiene tanto durante el interinato como en el escenario posterior a los comicios de diciembre. Por su parte, Falkievich valora la actitud del radicalismo chaqueño: "Yo quiero resaltar el gesto, porque tuvieron en cuenta la institucionalidad y el desgaste que significaría una elección. Además, nuestro intendente tenía una trayectoria y era combatiente de Malvinas. Valoro y agradezco que hayan priorizado otras cuestiones por encima de las rivalidades políticas".

Con el cierre de inscripción de listas fijado para este jueves 26 de noviembre al mediodía y el inicio de la veda proselitista previsto para el viernes 18 de diciembre, la postura del radicalismo en el Chaco sienta un precedente de convivencia democrática entre fuerzas de distinto signo político. Al resignar la disputa por una intendencia gobernada originalmente por el justicialismo, la propuesta oficialista busca descomprimir el clima social en la localidad, honrar el legado de un excombatiente de Malvinas y asegurar que la voluntad popular expresada en las urnas se respete íntegramente hasta diciembre de 2027.

Cuadro Comparativo: Los 3 Pilares de la Propuesta del Gobierno Radical

Infografía: Cronograma Electoral y Hoja de Ruta Institucional