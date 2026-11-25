La Clotilde: El gobierno radical impulsa la continuidad institucional y propone revisar las reglas electorales ante mandatos avanzados
CLAVES DE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO RADICAL EN LA CLOTILDE
Abstención electoral estratégica: El espacio liderado por el gobernador Leandro Zdero confirma que no impulsa listas propias para competir en las urnas de La Clotilde el próximo 20 de diciembre.
Respaldo a la línea sucesoria: La propuesta oficialista sostiene que el presidente del Concejo Municipal, Ricardo Falkievich, debe concluir el período constitucional iniciado por el fallecido Víctor Gasko hasta el 10 de diciembre de 2027.
Revisión de la normativa provincial: El mandatario chaqueño plantea la necesidad de analizar y actualizar la legislación electoral para impedir convocatorias extraordinarias a pocos meses de los comicios generales.
Reconocimiento a la trayectoria: La decisión del radicalismo chaqueño prioriza el respeto a la familia de Gasko —dirigente del Partido Justicialista y veterano de Malvinas— por encima de las rivalidades partidarias.
Citas directas del protagonista: "Entendemos que, como falta muy poco tiempo, el mandato debe ser concluido por el presidente del concejo municipal. Y no importan los partidos políticos, importa la institucionalidad", afirma Zdero.
La
El planteo de la
Desde el plano de la gestión cotidiana, la iniciativa del
Con el cierre de inscripción de listas fijado para este jueves 26 de noviembre al mediodía y el inicio de la veda proselitista previsto para el viernes 18 de diciembre, la
Cuadro Comparativo: Los 3 Pilares de la Propuesta del Gobierno Radical
Infografía: Cronograma Electoral y Hoja de Ruta Institucional
Leandro Zdero recibe a Falkievich junto a Carim Peche y confirma que no habrá candidatos provinciales.
Cierre de registro de listas (26/11), oficialización de boletas (1 y 2/12) e inicio de veda electoral (18/12).
Comicios extraordinarios en La Clotilde para completar el mandato constitucional hasta el 10 de diciembre de 2027.
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