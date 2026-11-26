SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA

Fecha de inicio: La suspensión de términos procesales rige a partir del próximo 21 de diciembre y se extiende hasta el inicio oficial de la feria judicial de verano 2026-2027.

Alcance territorial: La disposición abarca de manera integral a todos los organismos jurisdiccionales de las seis circunscripciones del Poder Judicial del Chaco.

Objetivo central: Los juzgados priorizan exclusivamente la firma y el despacho de órdenes de pago, transferencias de créditos y regulación de honorarios con fondos ya acreditados en las cuentas judiciales.

Impulso institucional: La resolución surge tras la gestión conjunta del Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia y los Colegios de Abogados del interior chaqueño, sin intervención de las esferas ejecutivas nacionales, provinciales ni municipales.

Suspension de terminos desde el 21 de diciembre







RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) formaliza mediante el punto primero del Acuerdo 3855 la suspensión de los plazos procesales en todo el territorio provincial. Esta resolución institucional entra en vigencia el 21 de diciembre y permanece activa hasta la apertura del receso estival correspondiente al ciclo feria judicial 2026-2027, garantizando previsibilidad operativa para los operadores del derecho.

La iniciativa nace del reclamo coordinado entre el Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia y los distintos Colegios de Abogados de las seis circunscripciones del interior provincial. Ambas entidades gremiales plantean la necesidad urgente de descomprimir la tramitación ordinaria para concentrar los recursos humanos y tecnológicos de los tribunales en la liberación de capitales inmovilizados, manteniendo la plena autonomía del poder judicial frente a la administración estatal o municipal.



Durante este lapso extraordinario, los magistrados y funcionarios enfocan su labor diaria en el despacho efectivo de órdenes de pago y transferencias bancarias vinculadas a créditos laborales, civiles y comerciales. El esquema operativo exige que los fondos ya se encuentren depositados y disponibles en los respectivos expedientes judiciales electrónicos, evitando demoras administrativas antes del cierre del año calendario.

Asimismo, el cobro de honorarios profesionales ocupa un lugar central en la agenda de los juzgados chaqueños durante los días previos al receso de verano. Con esta herramienta de gestión, la justicia provincial busca dinamizar el circuito económico de los auxiliares de justicia y justiciables, asegurando que el dinero retenido en cuentas oficiales llegue a sus legítimos destinatarios sin sufrir las dilaciones propias del cambio de año.