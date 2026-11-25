Presupuesto 2027 en el Chaco: cae por tercera vez la sesión en Diputados por falta de quórum
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA
Tercera sesión frustrada: El pleno legislativo levanta la convocatoria de este miércoles 25 de noviembre de 2026 por falta de quórum, dejando en suspenso la ley de gastos y recursos.
Cifras centrales en juego: La iniciativa contempla erogaciones totales por $5,9 billones y proyecta un resultado financiero superavitario estimado en $56.080 millones.
Reclamos que traban el consenso: Los espacios opositores exigen incorporar la cláusula gatillo, mejoras salariales, emergencias alimentaria y sanitaria, alivio al endeudamiento familiar y un tope de $200.000 millones para la emisión de Letras.
Plazos parlamentarios al límite: Resta apenas una sesión ordinaria antes del 10 de diciembre, lo que abre la puerta a una convocatoria extraordinaria conducida por la titular del cuerpo, Carmen Delgado.
El recinto de la
El bloqueo parlamentario responde a la ausencia de consensos previos en torno a una agenda de demandas sociales y económicas que la oposición considera irrenunciables antes de habilitar el tratamiento en el recinto. Entre los puntos centrales de fricción destacan la restitución de la cláusula gatillo para el sector público, una actualización salarial acorde a la inflación y la declaración de las
Asimismo, las bancadas opositoras, encabezadas por el bloque justicialista, condicionan su presencia en las bancas a la inclusión de medidas de alivio frente al endeudamiento familiar y a una fuerte restricción en el financiamiento de corto plazo. En este último punto, exigen reducir el límite autorizado para la
Mientras las distintas administraciones ejecutivas mantienen un rol secundario frente a la parálisis deliberativa del Poder Legislativo, el cruce de acusaciones entre las bancadas escala en intensidad. Desde el oficialismo parlamentario califican el vacío en las bancas como un obstáculo directo al funcionamiento institucional, al tiempo que los referentes opositores replican que el oficialismo niega garantías mínimas para discutir y votar sus propuestas dentro del
Con el calendario ordinario al borde del vencimiento —previsto reglamentariamente para el próximo 10 de diciembre—, el margen de maniobra parlamentaria queda reducido a una única sesión ordinaria disponible. Frente a este escenario de incertidumbre institucional, las autoridades legislativas evalúan alternativas de negociación contrarreloj o el llamado formal a sesiones extraordinarias en diciembre, instancia que deberá activar la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, si no prospera un acuerdo político inmediato.
Radiografía numérica y ejes del conflicto parlamentario
|Dimensión del Debate
|Parámetro en Discusión
|Postura Oficialista
|Exigencia Opositora
|Magnitud Fiscal
|$5,9 billones en gastos proyectados
|Aprobación del cálculo original sin recortes
|Revisión de partidas y prioridades sociales
|Resultado Financiero
|$56.080 millones de superávit
|Sostenimiento del equilibrio fiscal proyectado
|Redireccionamiento hacia asistencia directa
|Política Salarial
|Actualización de haberes estatales
|Sujeta a la recaudación y pautas generales
|Incorporación expresa de cláusula gatillo
|Endeudamiento Público
|Emisión de Letras del Tesoro
|Flexibilidad financiera para cubrir caja
|Tope máximo fijo de $200.000 millones
|Agenda Social
|Emergencia alimentaria y sanitaria
|Tratamiento separado de la ley presupuestaria
|Inclusión obligatoria dentro del dictamen
Infografía de situación: Cronograma y escenarios del Presupuesto 2027
|Etapa / Fase
|Fecha o Plazo
|Estado y Condición Clave
|Detalle Operativo y Político
|1. Estado actual
|25 de noviembre de 2026
|3.ª sesión consecutiva caída por falta de quórum
|La Cámara de Diputados del Chaco no reúne el número reglamentario en el recinto por ausencia opositora.
|2. Nudo crítico de negociación
|Previo a la habilitación del debate
|5 ejes bloquean el acuerdo
|1) Salarios / cláusula gatillo; 2) Emergencia alimentaria; 3) Emergencia sanitaria; 4) Endeudamiento familiar; 5) Tope de $200.000 millones en emisión de Letras.
|3. Ventana ordinaria restante
|Hasta el 10 de diciembre de 2026
|Queda 1 sola sesión ordinaria antes del cierre
|El período ordinario concluye el 10 de diciembre con una última oportunidad ordinaria para destrabar el tratamiento.
|4. Escenario alternativo
|Diciembre de 2026 (post-cierre ordinario)
|Convocatoria a sesiones extraordinarias
|Si persiste el bloqueo parlamentario, la presidencia del cuerpo a cargo de Carmen Delgado deberá convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre.
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