SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA

Tercera sesión frustrada: El pleno legislativo levanta la convocatoria de este miércoles 25 de noviembre de 2026 por falta de quórum, dejando en suspenso la ley de gastos y recursos .

Cifras centrales en juego: La iniciativa contempla erogaciones totales por $5,9 billones y proyecta un resultado financiero superavitario estimado en $56.080 millones .

Reclamos que traban el consenso: Los espacios opositores exigen incorporar la cláusula gatillo , mejoras salariales, emergencias alimentaria y sanitaria, alivio al endeudamiento familiar y un tope de $200.000 millones para la emisión de Letras.

Plazos parlamentarios al límite: Resta apenas una sesión ordinaria antes del 10 de diciembre, lo que abre la puerta a una convocatoria extraordinaria conducida por la titular del cuerpo, Carmen Delgado.

El recinto de la Cámara de Diputados del Chaco vuelve a quedar vacío este miércoles 25 de noviembre y suma su tercera sesión consecutiva caída por falta de quórum en el tramo final del año legislativo. La ausencia coordinada de los legisladores opositores impide abrir el debate sobre el proyecto de Presupuesto 2027 , una herramienta clave cuya proyección financiera contempla gastos totales por $5,9 billones y un superávit primario y financiero de $56.080 millones para el próximo ejercicio fiscal.

El bloqueo parlamentario responde a la ausencia de consensos previos en torno a una agenda de demandas sociales y económicas que la oposición considera irrenunciables antes de habilitar el tratamiento en el recinto. Entre los puntos centrales de fricción destacan la restitución de la cláusula gatillo para el sector público, una actualización salarial acorde a la inflación y la declaración de las emergencias alimentaria y sanitaria en todo el territorio provincial.

Asimismo, las bancadas opositoras, encabezadas por el bloque justicialista, condicionan su presencia en las bancas a la inclusión de medidas de alivio frente al endeudamiento familiar y a una fuerte restricción en el financiamiento de corto plazo. En este último punto, exigen reducir el límite autorizado para la emisión de Letras del Tesoro a un tope máximo de $200.000 millones, modificando sustancialmente el esquema financiero originalmente diseñado para la administración provincial.

Mientras las distintas administraciones ejecutivas mantienen un rol secundario frente a la parálisis deliberativa del Poder Legislativo, el cruce de acusaciones entre las bancadas escala en intensidad. Desde el oficialismo parlamentario califican el vacío en las bancas como un obstáculo directo al funcionamiento institucional, al tiempo que los referentes opositores replican que el oficialismo niega garantías mínimas para discutir y votar sus propuestas dentro del recinto legislativo .

Con el calendario ordinario al borde del vencimiento —previsto reglamentariamente para el próximo 10 de diciembre—, el margen de maniobra parlamentaria queda reducido a una única sesión ordinaria disponible. Frente a este escenario de incertidumbre institucional, las autoridades legislativas evalúan alternativas de negociación contrarreloj o el llamado formal a sesiones extraordinarias en diciembre, instancia que deberá activar la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, si no prospera un acuerdo político inmediato.

Radiografía numérica y ejes del conflicto parlamentario

Dimensión del Debate Parámetro en Discusión Postura Oficialista Exigencia Opositora Magnitud Fiscal $5,9 billones en gastos proyectados Aprobación del cálculo original sin recortes Revisión de partidas y prioridades sociales Resultado Financiero $56.080 millones de superávit Sostenimiento del equilibrio fiscal proyectado Redireccionamiento hacia asistencia directa Política Salarial Actualización de haberes estatales Sujeta a la recaudación y pautas generales Incorporación expresa de cláusula gatillo Endeudamiento Público Emisión de Letras del Tesoro Flexibilidad financiera para cubrir caja Tope máximo fijo de $200.000 millones Agenda Social Emergencia alimentaria y sanitaria Tratamiento separado de la ley presupuestaria Inclusión obligatoria dentro del dictamen

Infografía de situación: Cronograma y escenarios del Presupuesto 2027