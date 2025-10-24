Bitcoin a dólar es una búsqueda típica cuando querés pasar tus BTC a USD y retirar a una cuenta o tarjeta sin que las comisiones se coman el resultado. Este paso a paso está pensado para Argentina, con foco en reducir spreads, entender las vías más usadas y ordenar las decisiones según tu prioridad: velocidad, costo o facilidad.
El Gran Chaco, uno de los ejemplos globales para la conservación
Una iniciativa impulsada por The Nature Conservancy junto a comunidades, productores y gobiernos locales busca proteger más de 100 mil hectáreas en Argentina. El proyecto, reconocido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se presenta como un modelo para unir conservación, cultura y desarrollo sostenible.Chaco On Line
En el Norte argentino, una de las regiones más diversas y emblemáticas de Sudamérica avanza hacia un modelo de conservación que integra producción, cultura y soluciones basadas en la naturaleza. Se trata del proyecto “Proteger el Gran Chaco: una visión de conservación inclusiva a gran escala”, liderado por The Nature Conservancy (TNC) junto al equipo regional y global de Protect, y recientemente reconocido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) como caso de estudio destacado en su publicación Scaling Up.
Un territorio único y estratégico
Con más de 108 millones de hectáreas compartidas entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, el Gran Chaco es el bosque seco más grande del mundo y hogar de más de 9 millones de personas y 3.000 especies de flora y fauna, muchas de ellas en peligro de extinción, como el yaguareté, el tatú carreta y el pecarí chaqueño.
En Argentina, la región representa un pilar ecológico y cultural vital, además de un importante sumidero de carbono para la mitigación de eventos climáticos extremos, no solo en la región, sino también a nivel global.
Una visión local con impacto regional
El proyecto impulsado por TNC tiene como meta proteger y restaurar más de 100 mil hectáreas de bosques y pastizales, articulando esfuerzos entre comunidades locales, pueblos indígenas, productores, sector privado, gobiernos provinciales y nacionales.
Su primera fase, centrada en la región de Gran Copo (Santiago del Estero), abarca 1,1 millones de hectáreas que combinan áreas protegidas públicas, privadas y comunitarias.
“El Gran Chaco tiene todo para ser un modelo de conservación inclusivo: conocimiento local, diversidad biológica y una historia de resiliencia que nos inspira”, señala Mauricio Núñez Regueiro, Ph.D., especialista de TNC Argentina y autor principal del estudio publicado por la IUCN.
Conservar con la gente, no sin la gente
El enfoque de TNC se basa en la co-gestión del territorio, promoviendo la participación de comunidades y pueblos originarios en el diseño y la gestión de las áreas protegidas.
La estrategia incorpora beneficios sociales y económicos a través de actividades productivas sostenibles, créditos de carbono, ecoturismo y mecanismos de pago por servicios ecosistémicos.
Además, el proyecto contribuye directamente a los objetivos globales del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, fortaleciendo la resiliencia climática y la recuperación de especies emblemáticas del ecosistema chaqueño.
Alianzas que potencian el impacto
En Argentina, el trabajo cuenta con el apoyo de gobiernos provinciales, universidades, ONG locales y asociaciones de productores, junto a socios internacionales como BirdLife International, Pew Charitable Trusts y la propia IUCN.
Estas alianzas hacen posible avanzar hacia un modelo transnacional de conservación que conecte los esfuerzos de Argentina, Paraguay y Bolivia, creando corredores biológicos a escala regional.
Los Ministerios de Infraestructura y Seguridad, la Subsecretaría de Transporte y Ecom presentan “ChacoBus”. Es un sistema digital que implementará cámaras, GPS, App y botón de pánico con el argumento de otorgar mayor seguridad y control en los colectivos.
