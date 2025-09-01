Juan Pablo Valdés, gobernador electo de Corrientes en primera vuelta

De acuerdo a los resultados preliminares, Juan Pablo Valdés se impone en primera vuelta en las elecciones a gobernador de la provincia de Corrientes en 2025. Logra poco más del 50% y más del 20% sobre el justicialista Ascúa.

Con casi el 30% de las mesas escrutadas, Valdés logra más de la mitad de los votos. Cerca de las 23 horas, Juan Pablo Valdés celebra el resultado que lo lleva al Sillón de Ferré a partir del 10 de diciembre próximo y hasta 2029.

Este domingo, los correntinos han elegido gobernador, provincia , legisladores y autoridades locales. La participación supera el 70% del padrón. Los resultados del recuento provisional de votos se publican con serias dificultades, a partir de las 21 horas, en la página del Tribunal Electoral de la provincia de Corrientes.

Resultado electoral de la elección a gobernador de Corrientes (Fuente: Cadena 3)

El primero en reconocer la victoria del hermano del actual gobernador, ha sido el candidato por Encuentro por Corrientes, el ex gobernador Ricardo Colombi, pasadas las 21 horas.

Cuando ya han pasado veinte minutos de las 22, en el bunker del PJ, el aspirante a vicegobernador por Limpiar Corrientes, César Lezcano ha sido el que ha reconocido el triunfo de Valdés. Mientras que hace ruido el silencio del candidato a gobernador, Martín Ascúa.

Resultado electoral de la elección a gobernador de Corrientes (Fuente: A24)

Caras largas y semblante de derrota muestran en la sede del oficialismo nacional La Libertad Avanza. De acuerdo a los primeros números del Tribunal Electoral Provincial, el candidato de LLA, Almirón no llega a los dos dígitos: sólo 8,2%.

Otra mención destacada es para la vergozosa carga de los resultados electorales oficiales. Recién a las 21.30, se conocen los primeros guarismos. Y a las 23, sólo están cargados el 25% de los resultados de las mesas.