Repudio y rechazo a incidentes contra camarógrafo y periodista chaqueños en caminata de LLA en Corrientes

Preparan la Expo Río Corrientes
El próximo 21 y 22 de septiembre, la playa Arazaty será escenario de la Expo Río Corrientes. Esta actividad busca poner en valor el potencial del río como motor deportivo, turístico y económico para la región.
Entidades sindicales de prensa y televisión rechazan y repudian el acto de violencia que involucra a militantes y personal de custodia de La Libertad Avanza contra el camarógrafo Antonio ‘Tony’ Conesa y la periodista Cecilia Conesa. Los trabajadores se encontraban haciendo la cobertura para América 24 en Corrientes.Actualidad - RegiónChaco On Line
El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Chaco, el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) y la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) rechazan y repudian “enérgicamente el nuevo acto de violencia perpetrado por militantes y personal de custodia de La Libertad Avanza, en esta ocasión contra el camarógrafo Antonio ‘Tony’ Conesa y la periodista Cecilia Conesa, quienes se encontraban cubriendo para el canal América 24 un acto del espacio libertario en la ciudad de Corrientes”.
“Tal como venimos denunciando sistemáticamente, a partir de los discursos de odio del propio presidente Javier Milei y de sus referentes, se ha incentivado un clima de creciente hostilidad hacia los trabajadores y trabajadoras de prensa en todo el país. La frase ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’, repetida en distintos ámbitos por dirigentes libertarios, constituye un caldo de cultivo para la intolerancia y la agresión”, expresan las entidades de prensa y televisión.
“Estas prácticas, sumadas a actos y caravanas que parecen más provocaciones que actividades de campaña, buscan distraer la atención de los problemas que atraviesa la Argentina: denuncias de corrupción, políticas contra los sectores más vulnerables, quita de pensiones por invalidez, jubilados y trabajadores con salarios de hambre, creciente precarización laboral, entrega del país a grupos concentrados de poder y destrucción del Estado”, plantean.
“Nos solidarizamos con nuestros compañeros y compañeras de prensa agredidos y exigimos a la Justicia que actúe con firmeza para poner fin a este clima de barbarie y violencia que hoy impera en la Argentina”, piden los sindicatos de prensa y Tv.
Corrientes será sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. La reunión se extiende hasta el jueves 24.
El Índice de Precios al Consumidor del NEA tiene un aumento del 83,7%, durante los primeros ocho meses del año, de acuerdo a un informe de la consultora Politikon Chaco en base al INDEC. En la lectura anual llega a 222,8%.
Gobernadores del Norte Grande Argentino se reúnen en la Ciudad de Buenos Aires. Tratan temas relacionados con el transporte público de pasajeros, la obra pública y el estado de rutas nacionales y el análisis actual sobre los ingresos coparticipables.
Greenpeace estima que la deforestación en el Norte argentino alcanza a 59.557 hectáreas, durante enero y junio de 2.024, 15% más que el año anterior. Mientras, que en ese período, en Chaco alcanza a las 27.148 hectáreas.
El especialista en la lucha contra el crimen organizado y los delitos complejos, Edgardo Buscaglia, asevera que “Argentina no ha diagnosticado adecuadamente su problema criminológico”. Alerta sobre la posibilidad de que los niveles de violencia que se ven en Rosario lleguen a otros territorios nacionales como Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Corrientes.