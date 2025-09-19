El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, ha estado en Corrientes para acompañar el triunfo de Juan Pablo Valdés. La visita ha tenido fines de respaldo político.
Impactante choque múltiple en el Puente Chaco- Corrientes
Un choque en cadena, con la impactante intervención de 15 vehículos ha ocurrido en el puente Chaco- Corrientes. Un camión sin frenos arrastró a por lo menos 5 rodados en la bajada de la vía interprovincial.
Esta tarde, ha ocurrido un accidente en el Puente Interprovincial Chaco- Corrientes. Han estado involucrados 15 vehículos, entre ellos un camión y una moto.
Un camión ha embestido a varios vehículos y produjo este accidente. Este hecho tiene lugar en la ruta N° 16 Kilómetro 1,5., alrededor de las 16 horas. Los motivos están siendo analizados bajo tareas de peritos.
Por el momento se informa que hay cinco lesionados, un hombre de 57 años aproximadamente, oriundo de Corrientes, otro ciudadano de Barranqueras y una mujer de 41 años de Resistencia, dos faltan identificar, quienes han sido trasladados al hospital Escuela de Corrientes, los mismos están bajo exámenes en dicho nosocomio.
Tras este siniestro se recomienda a la ciudadanía no circular por ruta 16 hacia la provincia de Corrientes para evitar embotellamientos y descomprimir el tránsito.
Cabe mencionar que en este momento continuo trabajando el personal de Bomberos de la Policía del Chaco quienes realizan limpieza de la cinta asfáltica ya que hay derramamiento de combustible, como así también Criminalística, Comisaria Primera de Barranqueras, Policía Caminera y la División Criminalística de nuestra provincia.
Juan Pablo Valdés, gobernador electo de Corrientes en primera vuelta
Juan Pablo Valdés es el gobernador electo de la provincia de Corrientes. Celebra el resultado favorable en primera vuelta, cuando ya lo ha reconocido César Lezcano, el candidato a vice de Limpiar Corrientes y Ricardo Colombi, el aspirante por ECO.
Hoy, domingo 31, la provincia de Corrientes vive su primera jornada electoral. Más de 950 mil electores elegirán gobernador y vicegobernador, además de 5 senadores, 15 diputados provinciales, 74 intendentes y autoridades locales.
Repudio y rechazo a incidentes contra camarógrafo y periodista chaqueños, en caminata de LLA, en Corrientes
Entidades sindicales de prensa y televisión rechazan y repudian el acto de violencia que involucra a militantes y personal de custodia de La Libertad Avanza contra el camarógrafo Antonio ‘Tony’ Conesa y la periodista Cecilia Conesa. Los trabajadores se encontraban haciendo la cobertura para América 24 en Corrientes.
Preparan la Expo Río Corrientes
El próximo 21 y 22 de septiembre, la playa Arazaty será escenario de la Expo Río Corrientes. Esta actividad busca poner en valor el potencial del río como motor deportivo, turístico y económico para la región.
Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se reúnen en Corrientes
Corrientes será sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. La reunión se extiende hasta el jueves 24.