Impactante choque múltiple en el Puente Chaco- Corrientes

Un choque en cadena, con la impactante intervención de 15 vehículos ha ocurrido en el puente Chaco- Corrientes. Un camión sin frenos arrastró a por lo menos 5 rodados en la bajada de la vía interprovincial.

Momento del accidente en el puente Chaco- Corrientes (Video: Diario El Litoral)

Esta tarde, ha ocurrido un accidente en el Puente Interprovincial Chaco- Corrientes. Han estado involucrados 15 vehículos, entre ellos un camión y una moto.

 

 

Un camión ha embestido a varios vehículos y produjo este accidente. Este hecho tiene lugar en la ruta N° 16 Kilómetro 1,5., alrededor de las 16 horas. Los motivos están siendo analizados bajo tareas de peritos. 

 

Por el momento se informa que hay cinco lesionados, un hombre de 57 años aproximadamente, oriundo de Corrientes, otro ciudadano de Barranqueras y una mujer de 41 años de Resistencia, dos faltan identificar, quienes han sido  trasladados al hospital Escuela de Corrientes, los mismos están bajo exámenes en dicho nosocomio.

 

Tras este siniestro se recomienda a la ciudadanía no circular por ruta 16 hacia la provincia de Corrientes para evitar embotellamientos y descomprimir el tránsito.

 

Cabe mencionar que en este momento continuo trabajando el personal de Bomberos de la Policía del Chaco quienes realizan limpieza de la cinta asfáltica ya que hay derramamiento de combustible, como así también Criminalística, Comisaria Primera de Barranqueras, Policía Caminera y la División Criminalística de nuestra provincia.

