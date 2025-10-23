Los Ministerios de Infraestructura y Seguridad, la Subsecretaría de Transporte y Ecom presentan “ChacoBus”. Es un sistema digital que implementará cámaras, GPS, App y botón de pánico con el argumento de otorgar mayor seguridad y control en los colectivos.
Malestar en Nagpel por dilación en el tratamiento de recomposición del refrigerio
Nagpel ratifica el estado de alerta, movilización y asamblea permanente ante la dilación en el tratamiento del proyecto de recomposición del refrigerio. Dice sentirse burlado por los legisladores del oficialismo y califica de “decepcionante” al desempeño de la diputada Andrea Charole.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Desde la Nueva Asociación Gremial del Personal de Empleados Legislativos, a través de un documento, manifiestan “sentirnos burlados por los legisladores provinciales del oficialismo, que no queda claro si pertenecen al radicalismo o a la Libertad Avanza, no se entiende su pertenencia. Y esperamos respuestas a la necesidad de los trabajadores legislativos, sostén de la casa de la democracia, precisamente del Poder Legislativo del Chaco”.
“Reconocemos el apoyo de los legisladores de la oposición, del bloque justicialista, a las iniciativas que impulsamos en beneficios de los empleados legislativos, pero lamentablemente no alcanza para lograr la aprobación del ansiado proyecto”, expresan desde el novel sindicato legislativo.
“En relación a la diputada Charole decimos que es decepcionante, y realmente nos da bronca que no haya asistido, ya que debería justificar su salario, para eso es funcionaria y representante del pueblo”, plantean en Nagpel.
Vuelven a referirse a la diputada Andrea Charole, sobre cuyo desempeño dicen en Nagpel que “es decepcionante la posición que tuvo, la de no asistir, porque su obligación es asistir a las sesiones y si no está de acuerdo tiene la facultad de acompañar o no acompañar, pero cobardemente no asiste”, sostienen.
“El día lunes 20 de octubre nos constituimos como Comisión Directiva y contamos con apoyo de un grupo de trabajadores legislativos en la sesión extraordinaria, en la que se iba a tratar el punto 7 del proyecto 1047/25 que pretender incrementar 100 mil pesos el ticket, de la tarjeta recargable para todo el personal de planta permanente”, detallan desde el gremio que encabeza Hugo Coria.
Ante la falta de quórum de los diputados, desde Nagpel consideran que “no dejaremos de reclamar por las mejoras salariales para los trabajadores”. Asimismo, anticipan que “vamos a profundizar las medidas de fuerza. Hasta ahora, nos mantenemos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente”, advierten.
En ese sentido, desde Nagpel ratifican el accionar gremial. “Continuaremos insistiendo a las autoridades del Poder Legislativo del Chaco, tanto a los diputados como a la presidenta Carmen Delgado Britto”, reafirman.
Aptasch presenta en la Legislatura proyecto para declarar la emergencia salarial
Aptasch presenta en la Legislatura chaqueña el proyecto de Ley de Emergencia salarial. Propone la actualización automática bimestral de los haberes en tres puntos por encima de la inflación medida por el INDEC.
Capitanich cierra en Charata: “El voto útil es el voto con el bolsillo”
El postulante a senador por el frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich cierra su campaña en Charata. Enfatiza que “el voto útil es el voto con el bolsillo”.
Cláusula gatillo: “Que el gobierno no entre en la ilegalidad”, dicen en Federación Sitech
El doctor Felipe Schwartz, representante legal de Federación Sitech, dice que “es una sentencia relevante, simple y no tolerada”, al referirse al fallo que determina reestablecer la cláusula gatillo. Mientras, el secretario general de Federación Sitech, Eduardo Mijno, señala que el fallo establece la espera “que el gobierno no entre en la ilegalidad ni en el desacato para con la Justicia”.
El martes 28 comenzará a desarrollarse el juicio por jurados en la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Está previsto que se extienda hasta el 20 de noviembre.
Fracasa la sesión extraordinaria convocada para este lunes en la Legislatura chaqueña. Espera el tratamiento el pedido de declaración de la emergencia sanitaria; energética; alimentaria, salarial de los trabajadores estatales y del transporte.
Los agentes de la Policía del Chaco detienen durante este fin de semana a 59 personas y notifican a 394 por infracciones al Código. En tanto, la Caminera detecta tres conductores alcoholizados.
El viernes 24 pagan el refrigerio, en la administración pública provincial
Los trabajadores activos de la administración pública provincial recibirán el pago del refrigerio el viernes 24. Estos montos serán acreditados a través de la tarjeta Tuya recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.
Inicia el período de inscripción para los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso para cubrir cargos de maestro común de grado; Adultos y de Educación Física. Se extiende hasta el viernes 31.
El aspirante a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, afirma que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario”, en el cierre de campaña en Villa Ángela.
