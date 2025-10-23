Malestar en Nagpel por dilación en el tratamiento de recomposición del refrigerio

Desde la Nueva Asociación Gremial del Personal de Empleados Legislativos, a través de un documento, manifiestan “sentirnos burlados por los legisladores provinciales del oficialismo, que no queda claro si pertenecen al radicalismo o a la Libertad Avanza, no se entiende su pertenencia. Y esperamos respuestas a la necesidad de los trabajadores legislativos, sostén de la casa de la democracia, precisamente del Poder Legislativo del Chaco”.

“Reconocemos el apoyo de los legisladores de la oposición, del bloque justicialista, a las iniciativas que impulsamos en beneficios de los empleados legislativos, pero lamentablemente no alcanza para lograr la aprobación del ansiado proyecto”, expresan desde el novel sindicato legislativo.

“En relación a la diputada Charole decimos que es decepcionante, y realmente nos da bronca que no haya asistido, ya que debería justificar su salario, para eso es funcionaria y representante del pueblo”, plantean en Nagpel.

Vuelven a referirse a la diputada Andrea Charole, sobre cuyo desempeño dicen en Nagpel que “es decepcionante la posición que tuvo, la de no asistir, porque su obligación es asistir a las sesiones y si no está de acuerdo tiene la facultad de acompañar o no acompañar, pero cobardemente no asiste”, sostienen.

“El día lunes 20 de octubre nos constituimos como Comisión Directiva y contamos con apoyo de un grupo de trabajadores legislativos en la sesión extraordinaria, en la que se iba a tratar el punto 7 del proyecto 1047/25 que pretender incrementar 100 mil pesos el ticket, de la tarjeta recargable para todo el personal de planta permanente”, detallan desde el gremio que encabeza Hugo Coria.

Ante la falta de quórum de los diputados, desde Nagpel consideran que “no dejaremos de reclamar por las mejoras salariales para los trabajadores”. Asimismo, anticipan que “vamos a profundizar las medidas de fuerza. Hasta ahora, nos mantenemos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente”, advierten.



En ese sentido, desde Nagpel ratifican el accionar gremial. “Continuaremos insistiendo a las autoridades del Poder Legislativo del Chaco, tanto a los diputados como a la presidenta Carmen Delgado Britto”, reafirman.