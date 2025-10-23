Aptasch presenta en la Legislatura proyecto para declarar la emergencia salarial

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud Pública del Chaco (Aptasch) resalta la presentación en la Legislatura provincial del proyecto de Ley de Emergencia salarial. “Una iniciativa que busca dar una respuesta concreta a la profunda pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo los trabajadores y trabajadoras del Estado chaqueño”, dicen desde el sindicato de la sanidad. “Dicho proyecto, presentado por legisladores del bloque justicialista, fue elaborado por pedido de Aptasch quien participó activamente de la redacción del mismo”, precisan.

“El proyecto propone declarar la emergencia salarial por el plazo de doce meses, con el objetivo de restablecer la suficiencia y razonabilidad de los ingresos estatales, en cumplimiento del principio de remuneración justa establecido por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Entre los puntos centrales, la iniciativa plantea la actualización automática bimestral de los haberes en al menos tres puntos por encima de la inflación medida por el INDEC para la región NEA, con carácter remunerativo y bonificable, alcanzando tanto a trabajadores activos como pasivos”, detallan en la asociación sindical de profesionales de la Salud.

En esa línea, desde Aptasch señalan que “la situación salarial de los empleados públicos del Chaco se volvió insostenible. Los salarios quedaron muy por detrás del costo de vida y, en muchos casos, ni siquiera alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total. Es imprescindible que el Estado reconozca esta emergencia y actúe en consecuencia”.

“El proyecto, en pos de alcanzar su objetivo, habilita la reasignación de partidas presupuestarias para priorizar el gasto en personal, la convocatoria inmediata a una mesa paritaria permanente de seguimiento salarial con participación gremial y establece que el gobierno de la provincia debe gestionar ante el Estado nacional la asistencia financiera necesaria para la aplicación del proceso de recomposición”, exponen en Aptasch. Además, especifican que “prohíbe expresamente que la emergencia pueda ser utilizada para justificar despidos o reducciones de haberes”.

Desde Aptasch dicen que “esta propuesta surge de los reclamos y presentaciones realizadas por distintos sectores de trabajadores estatales, entre ellos el propio gremio, que desde hace meses viene advirtiendo sobre el deterioro del salario real y la creciente precarización del empleo público. Este proyecto es fruto de una demanda colectiva y transversal, que refleja la voz de miles de agentes de salud, educación, seguridad y administración general. No se trata de un privilegio, sino de una necesidad urgente para sostener los servicios públicos esenciales”, expresan.

Finalmente, desde la entidad sindical subrayan que “la emergencia salarial es una herramienta de justicia social. Reconocer la crisis y actuar con decisión política es el primer paso para reconstruir un Estado que valore a sus trabajadores y garantice condiciones dignas para quienes todos los días sostienen el sistema de salud y los servicios públicos del Chaco”.