Aptasch presenta en la Legislatura proyecto para declarar la emergencia salarial

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud Pública del Chaco (Aptasch) resalta la presentación en la Legislatura provincial del proyecto de Ley de Emergencia salarial. “Una iniciativa que busca dar una respuesta concreta a la profunda pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo los trabajadores y trabajadoras del Estado chaqueño”, dicen desde el sindicato de la sanidad. “Dicho proyecto, presentado por legisladores del bloque justicialista, fue elaborado por pedido de Aptasch quien participó activamente de la redacción del mismo”, precisan.
“El proyecto propone declarar la emergencia salarial por el plazo de doce meses, con el objetivo de restablecer la suficiencia y razonabilidad de los ingresos estatales, en cumplimiento del principio de remuneración justa establecido por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Entre los puntos centrales, la iniciativa plantea la actualización automática bimestral de los haberes en al menos tres puntos por encima de la inflación medida por el INDEC para la región NEA, con carácter remunerativo y bonificable, alcanzando tanto a trabajadores activos como pasivos”, detallan en la asociación sindical de profesionales de la Salud.
En esa línea, desde Aptasch señalan que “la situación salarial de los empleados públicos del Chaco se volvió insostenible. Los salarios quedaron muy por detrás del costo de vida y, en muchos casos, ni siquiera alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total. Es imprescindible que el Estado reconozca esta emergencia y actúe en consecuencia”.
“El proyecto, en pos de alcanzar su objetivo, habilita la reasignación de partidas presupuestarias para priorizar el gasto en personal, la convocatoria inmediata a una mesa paritaria permanente de seguimiento salarial con participación gremial y establece que el gobierno de la provincia debe gestionar ante el Estado nacional la asistencia financiera necesaria para la aplicación del proceso de recomposición”, exponen en Aptasch. Además, especifican que “prohíbe expresamente que la emergencia pueda ser utilizada para justificar despidos o reducciones de haberes”.
Desde Aptasch dicen que “esta propuesta surge de los reclamos y presentaciones realizadas por distintos sectores de trabajadores estatales, entre ellos el propio gremio, que desde hace meses viene advirtiendo sobre el deterioro del salario real y la creciente precarización del empleo público. Este proyecto es fruto de una demanda colectiva y transversal, que refleja la voz de miles de agentes de salud, educación, seguridad y administración general. No se trata de un privilegio, sino de una necesidad urgente para sostener los servicios públicos esenciales”, expresan.
Finalmente, desde la entidad sindical subrayan que “la emergencia salarial es una herramienta de justicia social. Reconocer la crisis y actuar con decisión política es el primer paso para reconstruir un Estado que valore a sus trabajadores y garantice condiciones dignas para quienes todos los días sostienen el sistema de salud y los servicios públicos del Chaco”.
Capitanich cierra en Charata: “El voto útil es el voto con el bolsillo”
El postulante a senador por el frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich cierra su campaña en Charata. Enfatiza que “el voto útil es el voto con el bolsillo”.
Cláusula gatillo: “Que el gobierno no entre en la ilegalidad”, dicen en Federación Sitech
El doctor Felipe Schwartz, representante legal de Federación Sitech, dice que “es una sentencia relevante, simple y no tolerada”, al referirse al fallo que determina reestablecer la cláusula gatillo. Mientras, el secretario general de Federación Sitech, Eduardo Mijno, señala que el fallo establece la espera “que el gobierno no entre en la ilegalidad ni en el desacato para con la Justicia”.
El martes 28 comenzará a desarrollarse el juicio por jurados en la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Está previsto que se extienda hasta el 20 de noviembre.
Fracasa la sesión extraordinaria convocada para este lunes en la Legislatura chaqueña. Espera el tratamiento el pedido de declaración de la emergencia sanitaria; energética; alimentaria, salarial de los trabajadores estatales y del transporte.
Los agentes de la Policía del Chaco detienen durante este fin de semana a 59 personas y notifican a 394 por infracciones al Código. En tanto, la Caminera detecta tres conductores alcoholizados.
El viernes 24 pagan el refrigerio, en la administración pública provincial
Los trabajadores activos de la administración pública provincial recibirán el pago del refrigerio el viernes 24. Estos montos serán acreditados a través de la tarjeta Tuya recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.
Inicia el período de inscripción para los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso para cubrir cargos de maestro común de grado; Adultos y de Educación Física. Se extiende hasta el viernes 31.
El aspirante a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, afirma que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario”, en el cierre de campaña en Villa Ángela.
