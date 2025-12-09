Último fin de semana largo del año: Casi 1.4 millones de turistas que viajan

El clima inestable, con pronósticos de tormentas, modera la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico termina mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazan 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). La fecha vuelve a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.

La estadía promedio es de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registran en 2023, una tendencia que se profundiza en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.

El gasto promedio diario por turista es de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentran sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

En total, los turistas desembolsan $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implica un aumento del 20,1% real frente a 2023. De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival.

Feriado del 8 de diciembre de 2025

Movimiento turístico del último fin de semana largo del año (Fuente CAME)

Los destinos con mayor movimiento son CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacan las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

Los números de los feriados de diciembre (2022/2023/2025)

Fuente: CAME sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas en todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Balance enero-diciembre de 2025

En lo que va del año se celebran ocho fines de semana largos, donde viajan 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representan un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, lo que equivale a US$ 2.030 millones.

El impacto de estos feriados es significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística.