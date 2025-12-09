La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
Último fin de semana largo del año: Casi 1.4 millones de turistas que viajan
Con movimiento moderado, casi 1,4 millones de turistas gastan $ 249.370 millones en el último fin de semana largo del año, según un relevamiento de CAME. El número de turistas que viaja crece un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
El clima inestable, con pronósticos de tormentas, modera la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico termina mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año.
De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazan 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). La fecha vuelve a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.
La estadía promedio es de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registran en 2023, una tendencia que se profundiza en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.
El gasto promedio diario por turista es de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentran sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.
En total, los turistas desembolsan $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implica un aumento del 20,1% real frente a 2023. De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival.
Feriado del 8 de diciembre de 2025
Los destinos con mayor movimiento son CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacan las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.
Los números de los feriados de diciembre (2022/2023/2025)
Fuente: CAME sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas en todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales
Balance enero-diciembre de 2025
En lo que va del año se celebran ocho fines de semana largos, donde viajan 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representan un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, lo que equivale a US$ 2.030 millones.
El impacto de estos feriados es significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística.
Los pagos provinciales que serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco pueden ser retirados y consultados a través de home banking, banca celular, cajeros automáticos y la red de servicios NBCh24.
Las ventas minoristas Pyme caen 4,1% interanual
En noviembre, las ventas minoristas pymes registran una variación interanual de -4,1% a precios constantes, según un informe de CAME. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación es de -9,1%.
El juez Enrique Varela presidirá el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 2026. La jura se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 11, en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215).
Último fin de semana largo del año: Casi 1.4 millones de turistas que viajan
Con movimiento moderado, casi 1,4 millones de turistas gastan $ 249.370 millones en el último fin de semana largo del año, según un relevamiento de CAME. El número de turistas que viaja crece un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023.
La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
Los pagos provinciales que serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco pueden ser retirados y consultados a través de home banking, banca celular, cajeros automáticos y la red de servicios NBCh24.
El juez Enrique Varela presidirá el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 2026. La jura se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 11, en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215).
Sentencia a Barraza: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos
La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia sentencia a Carlos Barraza, a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por desvío de fondos públicos. El tribunal lo encuentra culpable por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios.
La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.
Aptasch reclama al Gobierno provincial que abra de manera urgente una discusión salarial, orientada a recomponer ingresos. Acusa que “los parches financieros solo maquillan un deterioro que ya es inocultable”
La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.
Fesich Sitech Castelli: "Zdero pretende convertir la deuda salarial en un negocio financiero"
Fesich Sitech Castelli rechaza en forma categórica la nueva línea de préstamos de consolidación de deudas propiciada por el Nuevo Banco del Chaco. Denuncia que de esta manera “el Gobierno transforma la deuda del Estado en deuda privada” convirtiendo la deuda salarial en un negocio financiero.
Último fin de semana largo del año: Casi 1.4 millones de turistas que viajan
Con movimiento moderado, casi 1,4 millones de turistas gastan $ 249.370 millones en el último fin de semana largo del año, según un relevamiento de CAME. El número de turistas que viaja crece un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023.
El juez Enrique Varela presidirá el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 2026. La jura se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 11, en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215).
Las ventas minoristas Pyme caen 4,1% interanual
En noviembre, las ventas minoristas pymes registran una variación interanual de -4,1% a precios constantes, según un informe de CAME. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación es de -9,1%.