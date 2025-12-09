Enrique Varela presidirá el STJ chaqueño

El juez Varela presidirá por primera vez el STJ chaqueño, desde su ingreso al cuerpo en octubre de 2023.

Así queda definido por unanimidad luego del acuerdo extraordinario 40/25. Además queda establecido el orden de subrogancias para el año que viene: Alberto Mario Modi, Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río y Emilia Valle.





Integración de salas Las salas del Superior Tribunal quedan integradas de la siguiente manera:

Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: Grillo (presidenta) y Modi.

Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: Valle (presidenta) y Del Río.



Para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Varela, Modi, Grillo, Del Río y Valle.