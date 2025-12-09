Enrique Varela presidirá el STJ chaqueño

El juez Enrique Varela presidirá el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 2026. La jura se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 11, en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215).

Actualidad - ProvinciaChaco On LineChaco On Line
Enrique-Varela-25-12-09-02
Juez Enrique Varela

El juez Varela presidirá por primera vez el STJ chaqueño, desde su ingreso al cuerpo en octubre de 2023.

Así queda definido por unanimidad luego del acuerdo extraordinario 40/25. Además queda establecido el orden de subrogancias para el año que viene: Alberto Mario Modi, Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río y Emilia Valle. 

CAME-Movimiento-turistico-ultimo-fin-de-semana-largo-del-anio-25-12-09-01Último fin de semana largo del año: Casi 1.4 millones de turistas que viajan
Parque-Caraguata-25-12-07-04Reserva Natural Parque Caraguatá Misión Eco solicita la promulgación de la Ordenanza
Fesich-Sitech-Castelli-25-12-08-01Fesich Sitech Castelli: "Zdero pretende convertir la deuda salarial en un negocio financiero"



Integración de salas Las salas del Superior Tribunal quedan integradas de la siguiente manera:

Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: Grillo (presidenta) y Modi.
Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: Valle (presidenta) y Del Río.
 

 

Para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Varela, Modi, Grillo, Del Río y Valle.

 

Últimas noticias
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº6.-

Extraordinaria: Los Bonos de Consolidación en debate

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.

CAME-ventas-minorista-pyme-25-01-05-02

Las ventas minoristas Pyme caen 4,1% interanual

Chaco On Line

En noviembre, las ventas minoristas pymes registran una variación interanual de -4,1% a precios constantes, según un informe de CAME. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación es de -9,1%.

Te puede interesar
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº6.-

Extraordinaria: Los Bonos de Consolidación en debate

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.

Cámara-de-Diputados-del-Chaco-25-02-25-01

La Legislatura tendrá extraordinaria, el martes 9

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.

Lo más visto
Cámara-de-Diputados-del-Chaco-25-02-25-01

La Legislatura tendrá extraordinaria, el martes 9

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.

CAME-ventas-minorista-pyme-25-01-05-02

Las ventas minoristas Pyme caen 4,1% interanual

Chaco On Line

En noviembre, las ventas minoristas pymes registran una variación interanual de -4,1% a precios constantes, según un informe de CAME. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación es de -9,1%.

Boletín de noticias