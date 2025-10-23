Los Ministerios de Infraestructura y Seguridad, la Subsecretaría de Transporte y Ecom presentan “ChacoBus”. Es un sistema digital que implementará cámaras, GPS, App y botón de pánico con el argumento de otorgar mayor seguridad y control en los colectivos.
Presentan ChacoBus: "Más control y seguridad", aseguran
Los Ministerios de Infraestructura y Seguridad, la Subsecretaría de Transporte y Ecom presentan "ChacoBus". Es un sistema digital que implementará cámaras, GPS, App y botón de pánico con el argumento de otorgar mayor seguridad y control en los colectivos.
ChacoBus es un ecosistema digital que unifica a los tres actores claves del transporte: usuarios, Gobierno y las empresas, mediante tecnología en tiempo real.
Permitirá que los pasajeros accedan, a través de una aplicación móvil, al recorrido de los colectivos en tiempo real, mientras que las empresas y el Estado podrán monitorear el funcionamiento del servicio, medir frecuencias y reforzar la seguridad.
El Gobierno provincial, a través de los Ministerios de Infraestructura y Seguridad, la Subsecretaría de Transporte y en articulación con la empresa Ecom Chaco, presentan este miércoles el nuevo sistema “ChacoBus”, una plataforma integral de gestión y monitoreo del transporte público de pasajeros.
“El año pasado el gobernador nos encomendó esta tarea que hoy, con gran satisfacción, estamos presentando para optimizar la prestación del servicio y garantizar mayor seguridad”, resalta el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez.
Del anuncio participan también el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz; y el presidente de Ecom Chaco, Adrián Veleff.
