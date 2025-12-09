Pagos provinciales a través de canales digitales habilitados

Los pagos provinciales que serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco pueden ser retirados y consultados a través de home banking, banca celular, cajeros automáticos y la red de servicios NBCh24.

Cajero automático

El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco da a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCh) y podrán retirarse o consultarse a través de todos los canales digitales habilitados: home banking, banca celular, cajeros automáticos y la red de servicios NBCh24.

 

 

A continuación, el detalle de fechas y programas incluidos:

Martes 9 de diciembre -Pueblos Originarios -Expertos – Ministerio de Salud Pública.

Lunes 15 de diciembre -Becas Más Salud – Ministerio de Salud -Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno

Martes 16 de diciembre -Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano -Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano -Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano -Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación

Desde Hacienda y Finanzas destacan que el cronograma busca ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios dispongan de su acreditación de manera ágil y segura, utilizando cualquier canal electrónico del NBCh.

