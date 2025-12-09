Pagos provinciales a través de canales digitales habilitados

Te puede interesar

Extraordinaria: Los Bonos de Consolidación en debate Chaco On Line Actualidad - Provincia La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.

Enrique Varela presidirá el STJ chaqueño Chaco On Line Actualidad - Provincia El juez Enrique Varela presidirá el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 2026. La jura se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 11, en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215).

Último fin de semana largo del año: Casi 1.4 millones de turistas que viajan Chaco On Line Actualidad - Provincia Con movimiento moderado, casi 1,4 millones de turistas gastan $ 249.370 millones en el último fin de semana largo del año, según un relevamiento de CAME. El número de turistas que viaja crece un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023.

Sentencia a Barraza: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos Chaco On Line Actualidad - Provincia La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia sentencia a Carlos Barraza, a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por desvío de fondos públicos. El tribunal lo encuentra culpable por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios.

La Legislatura tendrá extraordinaria, el martes 9 Chaco On Line Actualidad - Provincia La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.