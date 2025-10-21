La Justicia chaqueña determina que es válida la demanda de Federación Sitech para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.
El juicio en el caso Cecilia inicia el martes 28
El martes 28 comenzará a desarrollarse el juicio por jurados en la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Está previsto que se extienda hasta el 20 de noviembre.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
El juicio por jurados en la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio" por la muerte de Cecilia Strzyzowski se desarrollará el 28, 29, 30 y 31 de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre; y tendrá las mismas instancias que todos los juicios de este tipo, tal como lo establece la Ley 2364-B.
Las personas sorteadas como potenciales jurados deberán presentarse el martes 28, a las 7 horas, en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia para el inicio de la audiencia de selección.
En esta etapa, las partes realizarán preguntas y evaluarán a los ciudadanos convocados con el fin de arribar al jurado más imparcial. Para ello dispondrán de recusaciones con y sin causa que, en todo momento, serán admitidas o no por la jueza técnica Dolly Fernández.
Desarrollo
Una vez conformado el jurado las audiencias continuarán en al auditorio del Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) en el que se llevarán a cabo las siguientes instancias:
- Instrucciones iniciales: la jueza técnica Dolly Fernández leerá las indicaciones que el jurado deberá tener en cuenta durante el desarrollo del juicio.
- Alegatos de apertura: cada parte expondrá su teoría del caso. Comenzará el Equipo Fiscal Especial, seguido por las querellas y las defensas.
- Producción de la prueba: en esta etapa tienen lugar las declaraciones de testigos y peritos.
- Alegatos de clausura: las partes repasarán su teoría del caso a partir de la instancia previa y expresarán al jurado qué tipo de veredicto consideran que deben arribar.
- Instrucciones finales: la jueza leerá al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una.
- Deliberación y veredicto: una vez finalizada la lectura de instrucciones el jurado comenzará la etapa de deliberación que, según establece la ley, debe durar no menos de dos horas y el veredicto al que lleguen debe ser unánime.
Transmisión de audiencias
Como es costumbre, las instrucciones iniciales, alegatos de apertura y clausura, instrucciones finales y veredicto serán transmitidas en vivo a través de www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690 y quedarán disponibles para su consulta posterior. La audiencia de selección del jurado no se transmite para garantizar la intimidad de los mismos.
Los periodistas y el público en general que deseen ver las declaraciones de testigos podrán asistir al auditorio del Superior Tribunal de Justicia (López y Planes 215) donde, previa acreditación, accederán a la retransmisión en vivo de esa y las demás etapas.
Esta decisión se toma en virtud de que las instalaciones del CEJ estarán destinadas exclusivamente a la jueza, imputados, equipo fiscal especial, defensas, querellas y familiares.
En tanto, los camarógrafos y fotógrafos debidamente acreditados accederán a la sala de juicio diez minutos antes del inicio de cada audiencia, cuando aun no se encuentre el jurado, para realizar el registro fotográfico y audiovisual de las partes y jueza. Luego deberán retirarse.
Imputados y partes
En la causa están imputados:
- César Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).
- Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).
- Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. "A" en función del inc. 1° acáp. "B" del Código Penal).
Las partes están representadas por:
-Equipo Fiscal Especial: conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.
-Querellas: Gustavo Briend, representante de Gloria Romero; Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela por la Subsecretaria de Género y Diversidad.
-Defensas: César Sena (Gabriela Tomjlenovic), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).
