La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
Las ventas minoristas Pyme caen 4,1% interanual
En noviembre, las ventas minoristas pymes registran una variación interanual de -4,1% a precios constantes, según un informe de CAME. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación es de -9,1%.
En noviembre, las ventas minoristas pymes registran una variación interanual de -4,1% a precios constantes. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación es de -9,1%.
En lo que va del año las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%.
Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2% de los encuestados reporta estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señala un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.
En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7% estima que la situación se mantendrá invariable y sólo el 7,7% anticipa una evolución negativa. Por último, respecto al clima de inversión, el 60,1% evalúa el contexto actual como desfavorable para realizar desembolsos de capital, frente a un 14,6% que lo considera oportuno y un 25,2% que no define una postura.
Al desagregar los datos se evidencia una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentan retracciones, siendo los descensos más agudos los de Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual es Farmacia, con una suba del 1,8%.
El cierre de noviembre consolida un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizan la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables. La actividad opera bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frena las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia.
No obstante, el dato distintivo radica en el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas: pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, apostando a un reordenamiento de las variables que permita reactivar la demanda interna.
Los pagos provinciales que serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco pueden ser retirados y consultados a través de home banking, banca celular, cajeros automáticos y la red de servicios NBCh24.
El juez Enrique Varela presidirá el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 2026. La jura se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 11, en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215).
Último fin de semana largo del año: Casi 1.4 millones de turistas que viajan
Con movimiento moderado, casi 1,4 millones de turistas gastan $ 249.370 millones en el último fin de semana largo del año, según un relevamiento de CAME. El número de turistas que viaja crece un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023.
La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.
Fesich Sitech Castelli: "Zdero pretende convertir la deuda salarial en un negocio financiero"
Fesich Sitech Castelli rechaza en forma categórica la nueva línea de préstamos de consolidación de deudas propiciada por el Nuevo Banco del Chaco. Denuncia que de esta manera “el Gobierno transforma la deuda del Estado en deuda privada” convirtiendo la deuda salarial en un negocio financiero.
