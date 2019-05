Ayala y Azula visitan bomba instalada en Villa Forestación

La diputada nacional Aida Ayala (Cambiemos), visitó en Barranqueras a la intendenta Alicia Azula, juntas se dirigieron al barrio Villa Forestación donde se encuentra instalada una bomba de agua, enviada por el Gobierno Nacional.

"Junto a Alicia fuimos hasta Villa Forestación a visitar la nueva bomba de agua recientemente instalada en el barrio, esta inversión que efectúo el Gobierno Nacional junto a la Municipalidad de Barranqueras ayuda en momentos de emergencia hídrica como los que pasó recientemente la provincia y continúa padeciendo", dijo la diputada Ayala.

"Esto es una clara muestra del federalismo que pregona Cambiemos, no solo en palabras sino en hechos, a esto se le podría agregar otras inversiones que Nación ha realizado y realiza en Barranqueras, como ser el polideportivo del barrio 75 Viviendas con un monto de 1.500.00 pesos, recientemente se licitaron 50 cuadras de pavimento urbano que será financiado por Nación y lo ejecutará Vialidad Provincial, remodelación del Jardín de Infantes N° 92 del barrio La Toma, la pavimentación de la avenida Gaboto", precisó la legisladora nacional de Cambiemos.

"En su momento también cuando fui secretaria de Asuntos Municipales de la Nación pudimos dotar al municipio con equipamiento informático por más de 300.000 pesos, realizar un estudio de DINAPREM para un Plan Estratégico de la localidad, hace poco tiempo mediante la subsecretaria de Municipios de la Nación se obtuvieron más de 2.100.000 pesos para la adquisición de luminarias led", detalló.

Consultada sobre su posible candidatura a algún cargo electivo en estas elecciones, la legisladora nacional respondió que "soy diputada nacional y es mi trabajo recorrer, es lo que siempre hice y hago desde donde me toca estar, que sea un año electoral es una circunstancia que se da cada dos años pero no me modifica mi trabajo, que es el de estar presente, escucharlos y ver en que puedo contribuir a cada municipio de la provincia".