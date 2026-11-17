Zdero envía a la Legislatura del Chaco el proyecto para prorrogar el retiro voluntario hasta diciembre de 2027
El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, instruye al secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, para que remita a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley que propone prorrogar por un año el régimen de Retiro Voluntario. La iniciativa busca extender la vigencia de este mecanismo para los trabajadores de la Administración Pública Provincial hasta diciembre de 2027.
De acuerdo con los fundamentos del Ejecutivo chaqueño, la medida responde a la demanda registrada entre los agentes estatales desde la implementación del programa. Con esta extensión en los plazos, el proyecto apunta a habilitar una nueva instancia de adhesión para el personal que aún se encuentra en proceso de completar los requisitos legales exigidos, tales como los años de antigüedad necesarios para tramitar el beneficio.
El texto legislativo ingresa a la Legislatura del Chaco para su correspondiente análisis en comisiones y posterior tratamiento parlamentario, con el objetivo de dar continuidad administrativa al esquema de desvinculación voluntaria del sector público provincial.
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