PUNTOS CLAVE DE LA MEDIDA

Suba del 20% en el refrigerio: El ajuste entra en vigencia con los haberes de noviembre de 2026 y alcanza exclusivamente a las reparticiones sin subas previas en el año.

Destrabe de expedientes: Comienza una revisión exhaustiva de los trámites iniciados por los agentes públicos para regularizar el circuito administrativo.

Prioridad en antigüedad y título: La primera etapa de auditoría focaliza el pago rápido de estos dos adicionales clave en el recibo de sueldo.

Agenda en comisiones: El ordenamiento salarial y el impacto presupuestario de las liquidaciones marcan el debate previo al tratamiento de iniciativas laborales en el recinto legislativo.





RESISTENCIA (Noiembre de 2026).- La estructura salarial de la administración pública registra una actualización directa a partir de noviembre con la aplicación de un aumento del 20% en el concepto de refrigerio. Esta recomposición alcanza de manera específica a los trabajadores pertenecientes a aquellas jurisdicciones que transitan todo el calendario 2026 sin percibir modificaciones en este ítem no remunerativo, aportando un alivio inmediato frente a la evolución de la canasta básica y el costo de vida.

En simultáneo, el circuito interno del Estado pone en marcha una revisión integral de los trámites de bonificaciones que permanecen demorados en las distintas áreas administrativas. La disposición apunta a depurar los expedientes acumulados y garantizar que los reconocimientos legítimos de los agentes estatales superen las trabas burocráticas habituales, optimizando los tiempos de gestión y liquidación de haberes públicos.

Durante esta primera fase de saneamiento administrativo, las oficinas técnicas concentran sus esfuerzos en los expedientes correspondientes a las bonificaciones por antigüedad y título. Estos dos componentes resultan fundamentales para la carrera administrativa y la jerarquización del personal, por lo que su pronta incorporación a las planillas de pago responde a un reclamo histórico de los sectores gremiales y de los propios empleados de planta.

El seguimiento de estas resoluciones administrativas y la necesidad de garantizar partidas presupuestarias estables centran el análisis en las comisiones de trabajo parlamentario, donde los legisladores evalúan los mecanismos de control y transparencia para llevar propuestas de modernización salarial al recinto legislativo. Al respecto, referentes del sector administrativo destacan la urgencia de sostener la previsibilidad en las cuentas públicas: "Estas acciones forman parte del trabajo para garantizar una provincia ordenada, dando curso a los reconocimientos que correspondan y atendiendo las demandas de los trabajadores estatales", señalan fuentes vinculadas a la administración y presupuesto estatal.