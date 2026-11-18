Fuerte cuestionamiento de Capitanich a la Reforma Electoral: advierte falta de consenso y pide precisiones técnicas
Puntos clave de la intervención
Falta de consenso y celeridad: Advierte que las reglas electorales requieren acuerdos políticos duraderos y critica la reducción repentina del texto original (de 71 artículos a una versión acotada).
Eliminación de las PASO y financiamiento: Defiende el financiamiento público frente a las injerencias corporativas y cuestiona el argumento del ahorro fiscal, estimándolo en apenas un 3%.
Boleta Única con colectoras: Exige explicaciones sobre el cómputo de votos y el reparto de bancas ante el sistema de doble columna para una misma fórmula presidencial.
Campaña, debates y Ficha Limpia: Cuestiona el fin de la obligatoriedad de los debates presidenciales, la falta de control en redes sociales y pide precisiones sobre las inhabilitaciones electorales.
Durante el tratamiento del proyecto de Reforma Electoral Integral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el legislador por Chaco Jorge Capitanich plantea una serie de objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. En su exposición, el senador cuestiona la velocidad del debate parlamentario, los cambios en el sistema de selección de candidaturas y financiamiento partidario, y reclama definiciones sobre la implementación de la Boleta Única de Papel con listas colectoras.
Capitanich advierte sobre las consecuencias institucionales de modificar las reglas del juego democrático sin acuerdos amplios y sostiene que una reforma de esta magnitud debe surgir de consensos políticos duraderos y no de mayorías circunstanciales. En ese sentido, señala que la fragmentación partidaria y la polarización que atraviesa la Argentina exigen fortalecer las instituciones y garantizar reglas estables.
Asimismo, el representante del PJ critica la rapidez con la que se busca avanzar en el recinto y recuerda que, durante el debate de la Ley 26.571 que creó las PASO, distintos sectores de la oposición habían objetado los plazos acotados. También alerta sobre las modificaciones que sufre el expediente durante su análisis, tras pasar de un borrador inicial de 71 artículos a un texto considerablemente más reducido poco antes de su discusión en comisión. “No podemos sancionar una iniciativa clave de estas características sin participación democrática y popular”, afirma.
Eliminación de las PASO y financiamiento partidario
En relación con el sistema de selección de candidatos, Capitanich recuerda que las primarias abiertas fueron concebidas para democratizar los partidos políticos y garantizar la intervención de la Justicia Electoral. A la par, defiende el sostenimiento del financiamiento público como un resguardo frente al peso de los recursos privados en la competencia: “Es absolutamente imprescindible tener financiamiento público a los efectos de evitar injerencias corporativas”, expresa.
Sobre los argumentos económicos del Ejecutivo para justificar la suspensión de las primarias, el senador reclama información presupuestaria detallada. Según un análisis comparativo de los gastos electorales de 2021 y 2025 que expone en la comisión, el ahorro neto en valores constantes representa apenas un 3%, cifra que considera insuficiente para fundamentar un cambio estructural sin una evaluación precisa de costos y beneficios.
Veda electoral, redes sociales y debates presidenciales
El legislador advierte que la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión, sumada a la habilitación para contratar propaganda fuera de los plazos tradicionales, puede profundizar las desigualdades entre las fuerzas políticas. En esa línea, cuestiona cómo se controlarán los topes de gasto y señala una contradicción entre flexibilizar la pauta electoral y mantener restricciones comerciales durante la jornada previa a los comicios.
Por otro lado, objeta la ausencia de regulaciones específicas sobre campañas negativas, desinformación y manipulación en redes sociales. Respecto a los debates presidenciales, pide precisiones sobre los fundamentos para eliminar su carácter obligatorio y volverlos optativos únicamente ante una eventual segunda vuelta, advirtiendo sobre el impacto en el acceso de la ciudadanía a las propuestas.
Boleta Única con colectoras: dudas sobre el cómputo
Uno de los ejes centrales de la intervención gira en torno a la propuesta de incorporar un sistema de doble columna en la Boleta Única de Papel, que permite que una misma fórmula presidencial compita acompañada por listas legislativas de distintas agrupaciones. Capitanich advierte que la redacción deja serios interrogantes sobre la validez del sufragio y el reparto de bancas.
“Nos van a tener que explicar ustedes con un nivel de detalle en pizarrón cómo van a conformar efectivamente las boletas. Porque la verdad es que es un hallazgo extraordinario tener boleta única con colectora”, ironiza el senador. Entre sus consultas técnicas, plantea qué ocurre si un elector marca la opción de lista completa en dos columnas que comparten candidato presidencial: si ese voto resulta válido para la categoría ejecutiva pero nulo para legisladores, y cómo impactará el escrutinio en la renovación del Senado en 2027.
Ficha Limpia, Ficha Sana y rol de la Justicia Electoral
En el tramo final de su exposición, Capitanich formula preguntas sobre las disposiciones de Ficha Limpia, consultando por la proporcionalidad de las inhabilitaciones según el tipo de delito, los efectos de las condenas durante el cronograma electoral y las garantías ante eventuales revocaciones judiciales. En este marco, recuerda su proyecto de ley de Ficha Sana —presentado el 3 de marzo de 2026—, que propone exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos antes de asumir y cada dos años durante su mandato, bajo resguardo de confidencialidad.
Finalmente, vincula el debate con la necesidad de garantizar la independencia judicial, pide aclaraciones sobre los plazos de avales, acuerdos de adhesión y representación en el Parlasur, y consulta si la Cámara Nacional Electoral fue consultada sobre la boleta de doble columna y la capacitación de autoridades de mesa, recordando que el organismo solicita definir cualquier reforma con suficiente antelación al año electoral. Capitanich concluye que el proyecto aún presenta múltiples vacíos técnicos que requieren definiciones precisas antes de avanzar hacia el recinto.
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