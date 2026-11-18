Rumbo a la gobernación: Morante consolida su armado político en Fontana y apuesta a recuperar la confianza ciudadana
FONTANA, Chaco — Con una intensa agenda territorial enfocada en la cercanía y el debate cara a cara, el precandidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ) distrito Chaco despliega una fuerte recorrida por la localidad de Fontana. En el marco de la interna partidaria, la propuesta busca interpelar a las bases peronistas y a la ciudadanía en general bajo una premisa clara: escuchar las demandas reales de cada sector y revalorizar la política como herramienta de transformación social.
Durante su paso por el distrito, el referente justicialista mantiene sucesivos encuentros con militantes, referentes barriales y familias de distintos puntos estratégicos de la ciudad. Las reuniones congregan a vecinos de los complejos habitacionales y asentamientos más populosos, tales como Balastro 1 y 2, las 100 Viviendas, Nueva
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