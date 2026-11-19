“El Buen Conductor Tiene Premio”: lanzan una campaña vial que sortea cascos entre motociclistas responsables
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA
Origen personal: Impulsada por Zerpa tras un siniestro vial sufrido por su hijo mayor, buscando transformar esa vivencia familiar en prevención social.
Cambio de enfoque: Reemplaza la lógica exclusivamente punitiva (multas y sanciones) por educación vial y estímulo positivo a las buenas conductas.
Dinámica en las calles: En operativos preventivos ubicados en puntos estratégicos, se entrega un número gratuito para sortear un casco nuevo a los motociclistas que cumplan tres requisitos:
Llevar el casco colocado correctamente y abrochado.
Respetar los semáforos.
Cumplir las normas generales de circulación.
Garantía de transparencia: El ganador se determina según las últimas cifras del primer premio del sorteo nocturno del sábado de la Lotería Nacional.
Convocatoria regional: La organización de motomandados invita a municipios, organismos públicos, sindicatos, organizaciones sociales, empresas y comercios a colaborar para sostener y ampliar la campaña.
Con el objetivo de transformar la prevención en un compromiso colectivo, el referente del sector de motomandados Fabio Zerpa pone en marcha la campaña de concientización vial “El Buen Conductor Tiene Premio”. La propuesta busca promover el uso correcto del casco protector y el cumplimiento de las normas de tránsito, apostando al reconocimiento de los motociclistas que circulan con responsabilidad.
La iniciativa surge a partir de una experiencia personal que marca a su familia: tras un siniestro vial sufrido por su hijo mayor, Zerpa decide canalizar esa preocupación en una acción concreta de impacto social en las calles.
«Cuando un siniestro vial golpea a tu propia familia, entendés que detrás de cada accidente hay personas y familias que sufren. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para tomar conciencia. Hay que trabajar en la prevención y la educación», expresa el impulsor de la campaña.
- Cómo funciona la iniciativa en las calles
La dinámica se desarrolla a través de jornadas de concientización en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Durante estos operativos preventivos, se observa el comportamiento de los motociclistas y se distingue a quienes cumplen con tres requisitos fundamentales:
- Utilizar el casco protector de manera correcta y abrochado.
- Respetar las indicaciones de los semáforos.
- Cumplir con las normas generales de circulación vial.
- Quienes demuestran una conducta responsable reciben en el acto un número gratuito para participar por el sorteo de un casco nuevo. Para garantizar la transparencia, el ganador se define tomando como referencia las últimas cifras del primer premio del sorteo nocturno del sábado de la Lotería Nacional.
- Una nueva mirada sobre la seguridad vial
Lejos de enfocarse únicamente en el control punitivo, la campaña plantea un cambio de paradigma basado en el estímulo y la educación ciudadana.
- «No quiero que la seguridad vial se limite a las multas y las sanciones. Necesitamos más educación, prevención y concientización, pero también reconocer a quienes hacen las cosas bien. Premiar las buenas conductas puede ser otra manera de cuidar vidas», sostiene Zerpa.
- Actualmente, la organización de motomandados convoca a municipios, organismos públicos, sindicatos, organizaciones sociales, empresas privadas y comercios locales a sumarse como colaboradores para sostener y ampliar el alcance de esta propuesta comunitaria en toda la región.
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