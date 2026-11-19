SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA









Con el objetivo de transformar la prevención en un compromiso colectivo, el referente del sector de motomandados Fabio Zerpa pone en marcha la campaña de concientización vial “El Buen Conductor Tiene Premio”. La propuesta busca promover el uso correcto del casco protector y el cumplimiento de las normas de tránsito, apostando al reconocimiento de los motociclistas que circulan con responsabilidad.

La iniciativa surge a partir de una experiencia personal que marca a su familia: tras un siniestro vial sufrido por su hijo mayor, Zerpa decide canalizar esa preocupación en una acción concreta de impacto social en las calles.

«Cuando un siniestro vial golpea a tu propia familia, entendés que detrás de cada accidente hay personas y familias que sufren. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para tomar conciencia. Hay que trabajar en la prevención y la educación», expresa el impulsor de la campaña.