El fenómeno El Niño extiende su impacto durante el verano: especialistas de la UNNE y Brasil advierten sobre la crecida del río Paraná
PUNTOS CLAVE DEL MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO
Persistencia climática: El fenómeno El Niño 2026–2027 mantiene una intensidad catalogada como "fuerte" durante todo el verano y comienza a debilitarse recién en el transcurso de 2027.
Crecida sostenida: Al 14 de noviembre, las cinco estaciones de medición analizadas permanecen sobre el nivel de alerta; en Barranqueras, el caudal marca 6,56 metros, superando aún la marca de evacuación tras descender desde los 7,30 metros del 23 de octubre.
Efecto de represas: Pese a registrarse un 43 % menos de precipitaciones en la Cuenca del Plata durante la primera quincena de noviembre, el descenso del río se frena por la liberación constante de agua desde la represa de Yacyretá.
Protagonismo científico: Investigadores de la FI-UNNE, la UFSM y la APA lideran el diagnóstico técnico y proponen el uso de herramientas de predicción de alta precisión como el sistema experimental CHAJÁ.
Enfoque en la gestión técnica: El documento prioriza las tareas operativas de los equipos técnicos y especialistas en drenaje por sobre las decisiones políticas, exigiendo registros fotográficos georreferenciados y separación entre datos científicos y comunicados institucionales
Infografía y evolución de indicadores hidrometeorológicos
Diagnóstico científico y monitoreo técnico en tiempo real
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (FI-UNNE) y del Grupo de Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias de la Universidad Federal de Santa María (UFSM) presentan el Informe Técnico N° 7, un documento clave que actualiza el seguimiento de El Niño 2026–2027 y las perspectivas hidrometeorológicas para la Cuenca del Plata. El equipo científico —integrado por Daniel Allasia Piccilli, Yamila Chicherit, Rutineia Tassi, João Carlexo Horn, Jorge V. Pilar, Alejandro Ruberto, Carlos Depettris, Marcelo Gómez y el técnico Julio Ríos— confirma que el río Paraná permanece por encima de la altura de alerta en las cinco estaciones analizadas. En el puerto de Barranqueras, el caudal desciende de 7,30 metros a 6,56 metros, pero completa 30 días consecutivos sobre la marca de alerta y supera todavía el umbral de evacuación, lo que bloquea el escurrimiento natural de los desagües pluviales. Los especialistas explican que, aunque entre el 1 y el 14 de noviembre llueve un 43 % menos que en octubre, el río no baja al ritmo esperado debido a que la represa de Yacyretá continúa liberando volúmenes almacenados tras el pico registrado en Corrientes.
En el plano climático global, el estudio recoge los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo que clasifica el episodio en la categoría de intensidad “fuerte” y proyecta un 100 % de probabilidad de que el océano Pacífico mantenga temperaturas superiores a lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Por su parte, la agencia estadounidense NOAA ajusta sus modelos y ubica en torno al 60 % la probabilidad de que el calentamiento alcance o supere los +2,5 °C, un umbral que sitúa a este evento entre los más severos de la historia, mientras que el índice trimestral reciente marca +1,97 °C. De cara al primer trimestre de 2027, tanto la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como el sistema europeo SEAS5 coinciden en que el punto máximo ocurre hacia fines de 2026 y advierten sobre excedentes significativos de lluvia en el sudeste de la Cuenca del Plata, manteniendo una probabilidad superior al 79 % de que El Niño continúe en categoría fuerte o muy fuerte durante el inicio del próximo año.
Frente a este escenario, los autores del reporte ponen el foco en la labor de los equipos técnicos responsables de la gestión del riesgo hídrico, relegando a un segundo plano las gestiones administrativas habituales para exigir rigor operativo en el terreno. Los científicos recomiendan sostener un monitoreo conjunto entre los niveles del Paraná, las alturas de los canales internos y las precipitaciones locales, instruyendo a los operarios a documentar con fecha, hora y fotografías georreferenciadas los puntos alcanzados por el agua frente a las zonas secas. Asimismo, los expertos establecen que en cada reporte emitido a la población resulta obligatorio detallar la estación de medición, la fuente, la hora exacta de lectura y el período de validez del pronóstico, diferenciando con claridad el dato hidrométrico objetivo de las disposiciones operativas que se adopten en cada sector.
Para optimizar la toma de decisiones en emergencias hídricas, los investigadores destacan dos plataformas de consulta abierta: los boletines oficiales del Instituto Nacional del Agua (INA) y el sistema experimental universitario CHAJÁ, desarrollado por el equipo académico para actualizar las previsiones entre los partes oficiales. Según las verificaciones realizadas sobre 21 pronósticos a tres días, la variante Neural de CHAJÁ logra reducir el margen de error promedio a 5,6 centímetros en Corrientes y 8,5 centímetros en Reconquista, superando la precisión del pronóstico central tradicional. En sus conclusiones, los autores subrayan que la duración de los anegamientos urbanos depende directamente de la continuidad del bombeo, la estabilidad del suministro eléctrico y la capacidad de descarga por gravedad, y aclaran textualmente el alcance de su trabajo: "El documento actualiza el seguimiento científico y técnico del fenómeno, pero no es un pronóstico operativo ni una alerta oficial".
Recursos visuales y paneles técnicos recomendados
A continuación se presenta la visualización oficial de la evolución de anomalías térmicas del Índice Oceánico El Niño Relativo (RONI) publicada por la NOAA (CPC), junto con el desglose de probabilidades e intensidad documentado en el Informe Técnico N° 7 (FI-UNNE / UFSM)
:
1. Mapa interactivo de estaciones hidrométricas (INA)
El portal de alerta hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA) centraliza los reportes de altura, caudal y tendencia para los distintos tramos del sistema fluvial. En el esquema de la cuenca del río Paraná se distinguen los sectores principales —Paraná Superior, Paraná Medio y Paraná Inferior— sobre los que se aplican los estados de seguimiento (Normal, Alerta y Evacuación) según cada estación de medición.
Consulta directa en vivo: Para visualizar los marcadores interactivos por estación con su código de estado actualizado y las cotas de referencia, ingresá directamente al Sistema de Alerta Hidrológico del INA.
2. Tablero predictivo de redes neuronales (Sistema CHAJÁ)
La plataforma experimental universitaria Sistema CHAJÁ procesa lecturas de estaciones para generar curvas de evolución y estimaciones a 72 horas entre los partes oficiales, reduciendo el margen de error promedio en estaciones como Corrientes y Reconquista.
Acceso a gráficos dinámicos y series de pronóstico: Las curvas interactivas de actualización continua y los modelos de redes neuronales se consultan directamente en la interfaz web del Sistema CHAJÁ, dado que los tableros dinámicos requieren renderizado en vivo del servidor científico. Como referencia de lectura de series temporales con marcadores de evolución horaria y diaria, observá el siguiente ejemplo de gráfico de tendencia:
3. Anomalías térmicas del Pacífico Ecuatorial (NOAA)
Los mapas de anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) permiten identificar las franjas de calentamiento o enfriamiento oceánico asociadas a El Niño y su influencia en los patrones de precipitación estacional. En la cartografía de anomalías térmicas, los tonos cálidos (amarillos, naranjas y rojos) señalan temperaturas por encima del promedio histórico en el Pacífico ecuatorial y tropical.
Mapas y proyecciones estacionales actualizadas: Los boletines semanales, mapas de anomalías de TSM y pronósticos estacionales de lluvia del Centro de Predicción Climática de la NOAA están disponibles en su portal oficial para el seguimiento continuo del evento climático.
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