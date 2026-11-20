Equipos científicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y de la Universidad Federal de Santa María (UFSM) publican el Informe Técnico N° 7, donde confirman la persistencia del evento climático de intensidad fuerte hasta 2027. El estudio revela que el puerto de Barranqueras cumple 30 días consecutivos por encima de la cota de alerta y establece protocolos estrictos de monitoreo técnico para mitigar el riesgo hídrico en la Cuenca del Plata.