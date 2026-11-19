SÍNTESIS DE LOS PAGOS A ESTATALES PROVINCIALES

Qué se paga: El Refrigerio mensual y el aumento salarial del 20% para trabajadores activos de la Administración Pública Provincial del Chaco.

Cuándo se cobra el Refrigerio: Este viernes 20 de noviembre, por la tarde.

Dónde se acredita: Únicamente en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

Cuándo se cobra el aumento del 20%: El jueves 26 de noviembre.

Quiénes reciben la suba: Los empleados estatales de las jurisdicciones que no registraron incrementos en ese concepto durante 2026.







RESISTENCIA, Chaco (19 de noviembre de 2026).– Los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial del Chaco cuentan con fechas confirmadas para percibir dos acreditaciones clave de noviembre: el pago habitual del Refrigerio y la liquidación del aumento salarial del 20% anunciado esta semana por el Ejecutivo.

Cómo y cuándo cobran los empleados públicos

Según el esquema confirmado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el acceso a los fondos para el personal estatal se organiza en dos instancias:

Este viernes 20 de noviembre (Refrigerio): Los agentes activos tienen acreditado el beneficio durante la tarde. El dinero se deposita exclusivamente en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, bajo la operatoria habitual.

Jueves 26 de noviembre (Aumento del 20%): Cobran la mejora salarial del 20% los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones provinciales que no recibieron incrementos en ese concepto a lo largo de 2026.

Previsibilidad en el bolsillo estatal

Desde la cartera económica remarcan que el cumplimiento de ambas fechas busca dar certidumbre financiera a las familias de los empleados públicos en el tramo final del año y sostener el poder de compra en los comercios locales.

En ese sentido, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, señala que el pago en tiempo y forma del Refrigerio responde a una gestión ordenada y previsible de las cuentas provinciales para cumplir con los trabajadores de la administración.

Lo que tenés que saber si sos trabajador estatal:

Cuándo cobrás el Refrigerio: Viernes 20 de noviembre por la tarde.

Dónde se acredita: Únicamente en la tarjeta Tuya Recargable (Nuevo Banco del Chaco).

Cuándo cobrás el aumento del 20%: Jueves 26 de noviembre.

A quiénes alcanza la suba: A los trabajadores de las jurisdicciones que no registraron aumentos durante 2026.

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