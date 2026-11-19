Paritarias estatales en Chaco: ATE rechaza oferta sobre el refrigerio y exige recomposición salarial al básico
SÍNTESIS DE PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Nuevo cuarto intermedio: Las partes acuerdan reanudar el diálogo en diez días para intentar destrabar las demandas salariales y laborales pendientes.
Rechazo a la propuesta oficial: ATE Chaco desestima el incremento del 20% sobre la bonificación por refrigerio (que pasaría de $32.000 a $36.500), por considerarlo insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.
Reclamo al sueldo básico y pasivos: El secretario general Isaac Chaparro exige una recomposición salarial real directamente en el sueldo básico para que el aumento alcance también a jubilados y pensionados según el régimen previsional vigente.
Fuerte brecha frente a la Canasta Básica: Los ingresos promedio de los estatales provinciales ($800.000 a $900.000) y de los trabajadores locales ($250.000 a $300.000) quedan muy por debajo de la Canasta Básica Total del INDEC ($1.690.000), lo que empuja al personal al pluriempleo.
Cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT): El sindicato recuerda que la normativa vigente desde marzo de 2023 prohíbe decisiones unilaterales y ordena la negociación colectiva, reactivada desde octubre de 2026 tras un fallo judicial.
Próxima audiencia paritaria: Las partes acuerdan un cuarto intermedio y volverán a reunirse en un plazo de 10 días para buscar respuestas concretas a los reclamos salariales y laborales.
RESISTENCIA.- En la audiencia desarrollada en la Dirección de Trabajo, la conducción de ATE Chaco rechaza de plano la oferta oficial centrada exclusivamente en un 20% sobre el concepto refrigerio, un ítem que ronda los $32.000 y se ubica en $36.500. El sindicato sostiene que un retoque acotado sobre bonificaciones no compensa el deterioro acumulado en los ingresos de los empleados públicos ni resuelve los expedientes administrativos y laborales abiertos en el sector estatal.
Durante el intercambio en la mesa paritaria, el secretario general Isaac Chaparro cuestiona la modalidad unilateral de fijar mejoras en adicionales y reclama una recomposición salarial genuina sobre el sueldo básico. Desde la perspectiva gremial, llevar la suba al básico resulta indispensable para que el ajuste no quede circunscripto al personal activo y se traslade automáticamente a los haberes de jubiladas, jubilados y pensionados conforme al régimen previsional correspondiente.
Los números salariales de la administración pública evidencian una fuerte distancia respecto del costo de vida medido por el INDEC: mientras los salarios promedio de los estatales provinciales oscilan entre $800.000 y $900.000 mensuales, la Canasta Básica Total se sitúa en torno a los $1.690.000. En el ámbito local —con remuneraciones de entre $250.000 y $300.000 salvo contadas excepciones y con un papel secundario del Ejecutivo local frente al conflicto provincial— la caída real empuja a gran parte de los trabajadores al pluriempleo, en un contexto donde las decisiones de la administración central y de la gestión provincial quedan en un plano secundario frente al reclamo sindical.
El conflicto se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) general para la Administración Pública Provincial, vigente desde marzo de 2023, que regula las relaciones laborales y limita prácticas unilaterales ajenas a la negociación colectiva. Tras la reapertura de instancias paritarias impulsada a partir de octubre de 2026 por resolución judicial, las partes fijan una nueva reunión en diez días con el objetivo de acercar posiciones y evitar una profundización de la conflictividad laboral.
Cuadro comparativo: ingresos y canasta básica
Infografía y gráfico de brecha salarial
BRECHA FRENTE A LA CANASTA BÁSICA TOTAL (REFERENCIA $1.690.000)
Canasta Básica Total (INDEC) |█████████████████████████████████| ~$1.690.000 (100%)
Estatal provincial (máx.) |█████████████████ | ~$900.000 (~53%)
Estatal provincial (mín.) |████████████████ | ~$800.000 (~47%)
Municipal (rango superior) |██████ | ~$300.000 (~18%)
Municipal (rango inferior) |█████ | ~$250.000 (~15%)
Bonificación refrigerio (prop.)|█ | ~$36.500 (~2,2%)
Claves de la infografía:
[1] Impacto previsional: sin suba al básico, jubilados y pensionados no perciben recomposición directa.
[2] Regla de juego: el CCT vigente desde marzo de 2023 ordena la negociación colectiva.
[3] Próximo hito: nueva audiencia en 10 días para evaluar respuestas concretas.
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