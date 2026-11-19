Rechazo a la propuesta oficial: ATE Chaco desestima el incremento del 20% sobre la bonificación por refrigerio (que pasaría de $32.000 a $36.500), por considerarlo insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Reclamo al sueldo básico y pasivos: El secretario general Isaac Chaparro exige una recomposición salarial real directamente en el sueldo básico para que el aumento alcance también a jubilados y pensionados según el régimen previsional vigente.

Fuerte brecha frente a la Canasta Básica: Los ingresos promedio de los estatales provinciales ($800.000 a $900.000) y de los trabajadores locales ($250.000 a $300.000) quedan muy por debajo de la Canasta Básica Total del INDEC ($1.690.000), lo que empuja al personal al pluriempleo.

Cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT): El sindicato recuerda que la normativa vigente desde marzo de 2023 prohíbe decisiones unilaterales y ordena la negociación colectiva, reactivada desde octubre de 2026 tras un fallo judicial.

Próxima audiencia paritaria: Las partes acuerdan un cuarto intermedio y volverán a reunirse en un plazo de 10 días para buscar respuestas concretas a los reclamos salariales y laborales.

RESISTENCIA.- En la audiencia desarrollada en la Dirección de Trabajo, la conducción de ATE Chaco rechaza de plano la oferta oficial centrada exclusivamente en un 20% sobre el concepto refrigerio, un ítem que ronda los $32.000 y se ubica en $36.500. El sindicato sostiene que un retoque acotado sobre bonificaciones no compensa el deterioro acumulado en los ingresos de los empleados públicos ni resuelve los expedientes administrativos y laborales abiertos en el sector estatal.