SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA

Espacio cardioprotegido en marcha: El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) habilita un espacio cardioprotegido en su edificio central para reforzar la prevención de emergencias cardiovasculares .

Incorporación de DEA: La presidencia a cargo de Rafael Meneses suma un desfibrilador externo automático (DEA) listo para asistir ante un paro cardiorrespiratorio .

Capacitación en RCP: Equipos de Emergencias Médicas entrenan al personal del organismo en reanimación cardiopulmonar (RCP) , uso del DEA y distinción entre urgencia y emergencia médica.

Ventana crítica de cinco minutos: La intervención inmediata dentro de los primeros cinco minutos resulta clave para elevar las probabilidades de supervivencia ante una muerte súbita , en línea con los criterios técnicos de la Ley Nacional 27.159 .

Cobertura cotidiana: La medida protege al equipo de trabajo, a los afiliados y a quienes visitan a diario la sede institucional, con un rol operativo centrado en la propia institución y sus equipos técnicos.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) pone en marcha un espacio cardioprotegido en su sede central con el propósito de fortalecer la prevención médica y agilizar la respuesta frente a cuadros cardiovasculares críticos. Durante la presentación del equipamiento, el titular del organismo, Rafael Meneses, formaliza la incorporación del desfibrilador externo automático (DEA) y subraya la necesidad de combinar dispositivos accesibles con personal entrenado para actuar bajo presión ( ver más sobre prevención y salud institucional ). Meneses remarca que el edificio concentra un alto tránsito diario de personas y exige preparación práctica en RCP y manejo del DEA para responder sin demoras.

En paralelo a la instalación del equipo, especialistas de Emergencias Médicas desarrollan instancias formativas dirigidas al personal del Insssep enfocadas en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. A lo largo de las jornadas, los participantes adquieren criterios precisos para diferenciar una urgencia médica de una emergencia médica, ejecutar compresiones y maniobras básicas de RCP y operar el desfibrilador externo automático de forma segura. Estas destrezas permiten iniciar la cadena de supervivencia de inmediato ante un paro cardiorrespiratorio, mientras se aguarda el arribo del servicio de asistencia médica de urgencia.

Desde el punto de vista sanitario, un espacio cardioprotegido reúne un DEA operativo, personal capacitado y protocolos de actuación rápida orientados a intervenir en los primeros cinco minutos tras un colapso cardíaco, un lapso decisivo para sostener la oxigenación cerebral y mejorar el pronóstico ante una muerte súbita (información de referencia disponible en el marco de la Ley Nacional 27.159 sobre prevención integral ante eventos por muerte súbita ). La dinámica operativa de la iniciativa se apoya en la gestión interna del organismo y en la instrucción técnica impartida al plantel laboral.

Con la consolidación de este espacio cardioprotegido, el Insssep eleva sus estándares internos de seguridad preventiva y cuidado cotidiano dentro de su sede central. Tanto los trabajadores del organismo como los afiliados y visitantes que recorren las instalaciones cuentan con un entorno mejor preparado para afrontar eventos cardíacos imprevistos mediante una reacción rápida, coordinada y respaldada por capacitación continua en RCP y DEA.

Infografía y Cuadros de Referencia

Infografía del proceso de respuesta en un espacio cardioprotegido

Etapa Acción clave Propósito en la emergencia 1. Detección y alerta Evaluar respuesta y respiración; activar el sistema de emergencias Ganar segundos valiosos desde el inicio del cuadro 2. Inicio de RCP Realizar compresiones torácicas y asistencia inicial según protocolo Mantener el flujo sanguíneo hacia órganos vitales 3. Uso del DEA Encender el desfibrilador externo automático, colocar parches y seguir indicaciones Analizar el ritmo cardíaco y aplicar descarga si corresponde 4. Continuidad asistencial Sostener la atención hasta la llegada del equipo de emergencias Asegurar el traslado y la continuidad clínica

Cuadro comparativo: Urgencia médica vs. Emergencia médica y espacio cardioprotegido