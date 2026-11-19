El Insssep suma un espacio cardioprotegido
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA
Espacio cardioprotegido en marcha: El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) habilita un espacio cardioprotegido en su edificio central para reforzar la prevención de emergencias cardiovasculares.
Incorporación de DEA: La presidencia a cargo de Rafael Meneses suma un desfibrilador externo automático (DEA) listo para asistir ante un paro cardiorrespiratorio.
Capacitación en RCP: Equipos de Emergencias Médicas entrenan al personal del organismo en reanimación cardiopulmonar (RCP), uso del DEA y distinción entre urgencia y emergencia médica.
Ventana crítica de cinco minutos: La intervención inmediata dentro de los primeros cinco minutos resulta clave para elevar las probabilidades de supervivencia ante una muerte súbita, en línea con los criterios técnicos de la Ley Nacional 27.159.
Cobertura cotidiana: La medida protege al equipo de trabajo, a los afiliados y a quienes visitan a diario la sede institucional, con un rol operativo centrado en la propia institución y sus equipos técnicos.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) pone en marcha un espacio cardioprotegido en su sede central con el propósito de fortalecer la prevención médica y agilizar la respuesta frente a cuadros cardiovasculares críticos. Durante la presentación del equipamiento, el titular del organismo, Rafael Meneses, formaliza la incorporación del desfibrilador externo automático (DEA) y subraya la necesidad de combinar dispositivos accesibles con personal entrenado para actuar bajo presión (
En paralelo a la instalación del equipo, especialistas de Emergencias Médicas desarrollan instancias formativas dirigidas al personal del Insssep enfocadas en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. A lo largo de las jornadas, los participantes adquieren criterios precisos para diferenciar una urgencia médica de una emergencia médica, ejecutar compresiones y maniobras básicas de RCP y operar el desfibrilador externo automático de forma segura. Estas destrezas permiten iniciar la cadena de supervivencia de inmediato ante un paro cardiorrespiratorio, mientras se aguarda el arribo del servicio de asistencia médica de urgencia.
Desde el punto de vista sanitario, un espacio cardioprotegido reúne un DEA operativo, personal capacitado y protocolos de actuación rápida orientados a intervenir en los primeros cinco minutos tras un colapso cardíaco, un lapso decisivo para sostener la oxigenación cerebral y mejorar el pronóstico ante una muerte súbita (información de referencia disponible en el marco de la
Con la consolidación de este espacio cardioprotegido, el Insssep eleva sus estándares internos de seguridad preventiva y cuidado cotidiano dentro de su sede central. Tanto los trabajadores del organismo como los afiliados y visitantes que recorren las instalaciones cuentan con un entorno mejor preparado para afrontar eventos cardíacos imprevistos mediante una reacción rápida, coordinada y respaldada por capacitación continua en RCP y DEA.
Infografía y Cuadros de Referencia
Infografía del proceso de respuesta en un espacio cardioprotegido
|Etapa
|Acción clave
|Propósito en la emergencia
|1. Detección y alerta
|Evaluar respuesta y respiración; activar el sistema de emergencias
|Ganar segundos valiosos desde el inicio del cuadro
|2. Inicio de RCP
|Realizar compresiones torácicas y asistencia inicial según protocolo
|Mantener el flujo sanguíneo hacia órganos vitales
|3. Uso del DEA
|Encender el desfibrilador externo automático, colocar parches y seguir indicaciones
|Analizar el ritmo cardíaco y aplicar descarga si corresponde
|4. Continuidad asistencial
|Sostener la atención hasta la llegada del equipo de emergencias
|Asegurar el traslado y la continuidad clínica
Cuadro comparativo: Urgencia médica vs. Emergencia médica y espacio cardioprotegido
|Aspecto
|Urgencia médica
|Emergencia médica (ej. paro cardiorrespiratorio)
|Aporte del espacio cardioprotegido
|Nivel de riesgo inmediato
|Requiere atención pronta sin riesgo vital inminente en segundos
|Compromete la vida de forma inmediata; requiere acción instantánea
|Facilita intervención en los primeros cinco minutos
|Herramientas centrales
|Evaluación clínica y derivación oportuna
|RCP inmediata y desfibrilador externo automático (DEA)
|Disponibilidad de DEA y personal capacitado en el lugar
|Objetivo principal
|Evitar complicaciones y resolver el cuadro a tiempo
|Preservar la vida y aumentar las chances de supervivencia
|Integrar prevención, capacitación y respuesta rápida en la sede
Lo más visto
Ingreso 2027 en la UTN Resistencia: sigue abierta la inscripción para ingenierías y tecnicaturas
Alerta amarilla en Chaco: tormentas fuertes y chaparrones golpean al Gran Resistencia este miércoles
Nuevo Banco del Chaco lanza un recordatorio clave: cómo avisar tu viaje al exterior y habilitar tarjetas Visa y Mastercard
Rumbo a la gobernación: Morante consolida su armado político en Fontana y apuesta a recuperar la confianza ciudadana
Aprender 2026 en Chaco: reprograman la evaluación en las regionales educativas afectadas por las lluvias