​Ante el incremento de la planificación de vacaciones y traslados fuera del país, Nuevo Banco del Chaco (NBCH) recuerda la importancia fundamental de efectuar el aviso de viaje al exterior para habilitar correctamente el uso de las tarjetas de crédito (Visa y Mastercard) y de débito. Este procedimiento preventivo garantiza la seguridad de las operaciones y evita bloqueos imprevistos en los consumos realizados en el extranjero.

​Cómo realizar el aviso de viaje de forma online y rápida

​La entidad financiera dispone de vías digitales ágiles para que los usuarios informen sus fechas y destinos de viaje de manera autogestionada:

​ Desde la App NBCH24: Los clientes ingresan al menú principal, seleccionan la opción de acciones y completan el formulario en el apartado Aviso de viaje .

Los clientes ingresan al menú principal, seleccionan la opción de acciones y completan el formulario en el apartado . ​Desde la Web Oficial: A través de la plataforma 24.nbch.com.ar, accediendo al menú de Tarjetas de Crédito o Débito, donde se encuentra disponible el acceso directo para registrar las fechas del desplazamiento.

​Asimismo, el banco enfatiza la necesidad de extremar los recaudos en materia de ciberseguridad, recomendando activar las notificaciones de consumo para detectar movimientos extraños al instante y mantener agendados los números útiles de asistencia que figuran en el dorso de los plásticos.

​Canales de contacto y números de asistencia oficial

​Para gestiones específicas, consultas de saldos o reportes por extravío durante la estadía fuera del país, el Nuevo Banco del Chaco difunde las vías oficiales de comunicación:

​ Visa: Gestión web a través de la plataforma oficial de Prisma Medios de Pago y líneas de atención telefónica habilitadas.

Gestión web a través de la plataforma oficial de Prisma Medios de Pago y líneas de atención telefónica habilitadas. ​ Mastercard: Acceso mediante su portal de autogestión y números de contacto directo.

Acceso mediante su portal de autogestión y números de contacto directo. ​NBCH Atiende (WhatsApp Oficial): Disponible para consultas rápidas mediante el número 362 4161290.

​Desde la entidad recuerdan enfáticamente que el banco nunca solicita claves personales, códigos de seguridad ni datos completos de cuentas o tarjetas a través de llamadas, mensajes o redes sociales, por lo que se aconseja resguardar la información confidencial en todo momento.