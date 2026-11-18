Puntos clave:

Nuevas fechas: El operativo se retoma el martes 24 y miércoles 25 de noviembre en las zonas con suspensión total o parcial.

Regionales con suspensión total: Abarca a las regionales educativas 3, 4-B, 6, 7, 10-A/B y 10-C .

Alcance provincial: Participan cerca de 23.000 estudiantes de tercer grado en Lengua y Matemática.

Despliegue territorial: Intervienen 1.600 aplicadores, más de 900 veedores y 75 coordinadores de cabecera.

El operativo de Evaluación Nacional Aprender 2026 inicia su desarrollo en las escuelas primarias de la provincia del Chaco con carácter censal, destinado a la totalidad de los estudiantes de tercer grado. El cronograma original contempla las áreas de Lengua, que se aplica el martes 17, y Matemática, prevista para este miércoles 18 de noviembre. Sin embargo, las intensas lluvias registradas en distintos puntos del territorio provincial obligan al Ministerio de Educación a reprogramar la instancia en las jurisdicciones que no logran completar la aplicación.

Desde el Departamento de Evaluación Educativa detallan que el impacto climático genera escenarios dispares según cada zona. Mientras algunas regionales desarrollan las pruebas con normalidad, otras suspenden la jornada por completo o la ejecutan de manera parcial, alcanzando únicamente a determinadas localidades y establecimientos escolares.

Ante este panorama, las autoridades confirman que la suspensión total comprende a las regionales educativas 3, 4-B, 6, 7, 10-A/B y 10-C. Tanto para estas jurisdicciones como para aquellas donde la implementación resulta parcial, la cartera educativa fija como nuevas fechas de examen el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, garantizando así la cobertura total del alumnado.

Una herramienta clave para el sistema educativo

La Evaluación Aprender 2026 funciona como un instrumento central para diagnosticar el nivel de conocimientos de los alumnos, relevar el desempeño del sistema educativo y construir indicadores precisos que orientan el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de la enseñanza en las aulas.

En toda la provincia del Chaco, el dispositivo moviliza a aproximadamente 23.000 estudiantes de tercer grado. Para asegurar la transparencia y el normal funcionamiento de las jornadas en cada escuela, la estructura operativa cuenta con el despliegue de 1.600 aplicadores, más de 900 veedores y 75 coordinadores de cabecera.