Alerta amarilla en Chaco: tormentas fuertes y chaparrones golpean al Gran Resistencia este miércoles
RESISTENCIA — El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente para este miércoles 18 de noviembre de 2026 un alerta amarilla por tormentas que afecta de lleno a las zonas este y central de la provincia de Chaco, incluyendo al área metropolitana del Gran Resistencia. En tanto, el oeste y sudoeste del territorio provincial se encuentran fuera del área de advertencia.
El fenómeno meteorológico se caracteriza por el desarrollo de tormentas localmente fuertes, chaparrones persistentes que se extienden durante varias horas y una frecuente actividad eléctrica. De acuerdo con los reportes oficiales, los núcleos de mayor intensidad se concentran especialmente durante la madrugada y la mañana de este miércoles.
En el plano térmico, la jornada registra una mínima de 22 °C y una máxima que alcanza los 29 °C, en un contexto de alta humedad. Los vientos predominantes soplan desde el sector sudeste con velocidades aproximadas de 10 mph (16 km/h), aportando humedad a la región litoral.
Hacia la noche, los pronósticos anticipan una disminución paulatina de la inestabilidad. Las condiciones desmejoran transitoriamente para dar paso a un cielo mayormente nublado y un marcado descenso en la probabilidad de precipitaciones, brindando un alivio hacia el cierre de la jornada en Resistencia y localidades vecinas.
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