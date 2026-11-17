​RESISTENCIA — El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente para este miércoles 18 de noviembre de 2026 un alerta amarilla por tormentas que afecta de lleno a las zonas este y central de la provincia de Chaco, incluyendo al área metropolitana del Gran Resistencia. En tanto, el oeste y sudoeste del territorio provincial se encuentran fuera del área de advertencia.



​El fenómeno meteorológico se caracteriza por el desarrollo de tormentas localmente fuertes, chaparrones persistentes que se extienden durante varias horas y una frecuente actividad eléctrica. De acuerdo con los reportes oficiales, los núcleos de mayor intensidad se concentran especialmente durante la madrugada y la mañana de este miércoles.

​En el plano térmico, la jornada registra una mínima de 22 °C y una máxima que alcanza los 29 °C, en un contexto de alta humedad. Los vientos predominantes soplan desde el sector sudeste con velocidades aproximadas de 10 mph (16 km/h), aportando humedad a la región litoral.



​Hacia la noche, los pronósticos anticipan una disminución paulatina de la inestabilidad. Las condiciones desmejoran transitoriamente para dar paso a un cielo mayormente nublado y un marcado descenso en la probabilidad de precipitaciones, brindando un alivio hacia el cierre de la jornada en Resistencia y localidades vecinas.