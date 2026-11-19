Crecida en Chaco: suman 2.026 los evacuados y persiste la alerta roja en tres localidades
La emergencia hídrica en la provincia del Chaco mantiene en vilo a las autoridades y comunidades ribereñas. De acuerdo con el Parte Diario Oficial difundido a las 06:42 de este jueves 19 de noviembre, un total de 2.026 personas (578 hogares) se encuentran evacuadas bajo el esquema de alertas vigentes en distintos municipios del territorio provincial.
Total de afectados: 2.026 personas evacuadas pertenecientes a 578 familias.
Centros de contención: 164 personas (62 familias) reciben asistencia directa en 4 centros provinciales habilitados, donde se ocupan 55 módulos habitacionales y quedan 182 disponibles.
Nivel de los ríos: El río Paraná marca 5,99 metros (00:00 hs); el río Paraguay alcanza los 6,34 metros (06:00 hs); y el río Bermejo registra 2,75 metros (01:00 hs), según mediciones de la Administración Provincial del Agua (APA).
Zonas críticas: Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito continúan bajo alerta roja.
Asistencia en centros de contención provincial
Dentro de los cuatro centros de evacuados coordinados por la Provincia se alojan 164 ciudadanos (entre ellos 60 niños, 98 adultos, 3 adultos mayores y 7 personas con discapacidad). En el desglose por localidades con asistencia directa sin novedades de carga en la última jornada, el centro de Antequeras (Colonia Benítez) alberga a 32 personas (13 familias), mientras que el de San Pedro Pescador contiene a 27 personas (8 familias).
Situación municipio por municipio
El monitoreo de Defensa Civil y los gobiernos locales detalla el siguiente escenario según el nivel de alerta vigente:
Alerta Roja:
Puerto Vilelas: Encabeza la lista de damnificados tras actualizar sus registros y reportar caminos anegados. Contabiliza 636 evacuados (180 hogares) y 507 autoevacuados (142 hogares).
Barranqueras: Registra 253 evacuados (74 hogares), sin nuevas variaciones en las últimas 24 horas.
Isla del Cerrito: Mantiene 142 personas evacuadas (61 hogares) sin reportes de cambios recientes.
Alerta Naranja:
Colonia Benítez (San Pedro Pescador): Suma 415 evacuados (104 hogares) y 35 autoevacuados (7 hogares), sin novedades en el último parte.
Basail: Permanece en vigilancia naranja sin novedades reportadas.
Resistencia: Continúa bajo alerta naranja; las autoridades aguardan la remisión del informe actualizado del período.
Alerta Amarilla:
Las Palmas: Registra 36 autoevacuados (9 hogares), sin cambios recientes.
La Leonesa: El municipio confirma la ausencia de novedades y mantiene 2 autoevacuados (1 hogar).
General Vedia y Margarita Belén: Ambas jurisdicciones informan que no presentan novedades ni evacuados hasta el momento.
Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón: Siguen bajo alerta amarilla a la espera de la actualización de datos por parte de las comunas locales.
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