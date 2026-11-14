Antonio “Penci” Morante debate sobre sanidad federal en el Movimiento Derecho al Futuro
PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Convocatoria estratégica: Antonio “Penci” Morante se suma al espacio MDF Salud del Movimiento Derecho al Futuro para aportar su experiencia en gestión sanitaria.
Producción pública: Propone adquirir ocho principios activos esenciales para elaborar veinte medicamentos y abaratar costos sanitarios.
Asistencia alimentaria: Exige políticas nutricionales focalizadas en la infancia y en los jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad.
Modelo político: Reivindica el debate colectivo, la formación solidaria y la centralidad del Estado frente a las disputas internas.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La destacada participación del sanitarista Antonio “Penci” Morante en el espacio MDF Salud marca un punto de inflexión en las estrategias sanitarias federales orientadas a recuperar la centralidad de la gestión pública frente al ajuste vigente. El prestigioso médico ginecólogo y exfuncionario aporta su vasta trayectoria para consolidar propuestas de transformación social que priorizan las necesidades urgentes de los sectores populares sin subordinarse a las directrices de los aparatos oficiales.
En el marco del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) conducido por Axel Kicillof, el especialista detalla su innovador plan destinado a garantizar el acceso democrático a los tratamientos médicos en todo el país. El referente explicita su perspectiva sobre la crisis actual al manifestar que “las diferencias se resuelven con debate, organización y solidaridad, no destruyendo al compañero que piensa distinto; podemos competir, pero nunca debemos olvidar para quién militamos: el pueblo”.
El eje central de su iniciativa consiste en instrumentar la producción pública de medicamentos mediante la adquisición estratégica de ocho principios activos esenciales para formular veinte tipos de fármacos que combatan patologías prevalentes. Esta sólida alternativa busca reducir drásticamente los costos, fortalecer la soberanía sanitaria y blindar a las familias contra los abusos de la industria farmacéutica corporativa, posicionando al Estado como garante de derechos.
Asimismo, el dirigente profundiza en la emergencia alimentaria que atraviesan los jubilados y pensionados argentinos al reclamar políticas de nutrición integral que trasciendan la asistencia básica infantil. El referente remarca la urgencia del sector pasivo al sostener que “la salud del pueblo no puede esperar y la política tiene que volver a estar a la altura de sus necesidades”, exigiendo una respuesta inmediata frente al deterioro inflacionario de sus ingresos.
Finalmente, el debate nacional convoca a dirigentes con probada capacidad de gestión para superar las mezquindades partidarias y reconstruir una alternativa de gobierno popular. La consolidación de este espacio reafirma que la salud pública constituye un pilar irreductible, instando a la militancia a priorizar la organización colectiva por encima de cualquier ambición sectorial.
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