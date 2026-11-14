Antonio “Penci” Morante debate sobre sanidad federal en el Movimiento Derecho al Futuro

Zentrix Consultora, firma especializada en estadística y análisis de datos expone, en un informe técnico, la dificultad de sostener simultáneamente la estabilidad cambiaria, la acumulación de divisas y la reactivación productiva durante el próximo año electoral. El estudio revela que la demanda privada de dólares supera el superávit comercial actual y sitúa al riesgo país como el principal termómetro de las expectativas financieras.