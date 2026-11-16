PUNTOS CLAVE DEL INFORME ECONOMICO Y AGENDA PARLAMENTARIA

Desplome interanual récord: El Índice Pyme de Actividad Económica (IPAE) retrocede 10,3% interanual en octubre, duplica la contracción de septiembre y acumula 18 meses consecutivos en baja, con un saldo anual negativo de -7,1% pese a un leve repunte intermensual desestacionalizado del 0,9%.

Retroceso generalizado en los siete rubros: Por primera vez en casi dos años, la totalidad de los sectores relevados cierra en rojo, liderados por Alimentos y Bebidas (-15,7%) y Farmacia y Perfumería (-13,0%), evidenciando que las familias restringen incluso el consumo esencial.

Agenda de comisión hacia el recinto: Los datos del relevamiento nutren el análisis en la comisión legislativa provincial para impulsar iniciativas vinculadas a la reducción de Ingresos Brutos, revisión de retenciones, esquemas diferenciales en tarifas eléctricas y líneas de crédito productivo frente al avance de la informalidad y el contrabando fronterizo.

Paradoja en el clima de negocios: Mientras el 43,1% de los empresarios reporta un deterioro en su situación actual (20,7 puntos más que en septiembre), el 59,8% proyecta una recuperación a doce meses, apostando a la reactivación agropecuaria y a la estabilidad macroeconómica.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- En un escenario marcado por la retracción del consumo interno, la Federación Económica del Chaco (FECHACO) expone los resultados del Índice Pyme de Actividad Económica (IPAE) correspondientes a octubre de 2026, revelando una caída interanual del 10,3% que perfora el piso de marzo y marca el peor registro desde noviembre de 2024. El informe técnico ingresa directamente en la agenda de trabajo de las comisiones legislativas provinciales, donde los representantes del sector privado y los legisladores analizan herramientas normativas para llevar al recinto parlamentario. Al respecto, desde la conducción empresarial sostienen de manera categórica: "Los números de octubre confirman que el comercio y la industria local absorben el impacto de costos fijos crecientes frente a un poder adquisitivo deteriorado; necesitamos que el debate en comisión se traduzca en leyes de alivio fiscal y financiero antes del cierre del año legislativo".

El desglose por actividad enciende las alertas en los rubros de primera necesidad, dado que Alimentos y Bebidas (-15,7%) y Farmacia y Perfumería (-13,0%) encabezan las pérdidas interanuales, seguidos por Servicios Personales y Profesionales (-12,6%) e Industria Manufacturera (-9,8%). Incluso aquellos segmentos que previamente sostenían el promedio general, como Calzado, Indumentaria y Textiles (-0,1%) y Despacho de Combustible (-0,6%), ingresan en terreno negativo tras meses de estabilidad relativa. En las reuniones preparatorias rumbo al recinto, los referentes comerciales advierten sobre el cambio de hábitos en los hogares chaqueños y afirman: "Hoy las familias eligen qué medicamento comprar o migran hacia ofertas básicas, mientras los comercios formales sostienen el volumen únicamente a fuerza de promociones bancarias cuyo costo financiero termina licuando nuestra rentabilidad".

La estructura de costos operativos y la presión tributaria constituyen el eje central de los expedientes que buscan despacho favorable en la comisión de Hacienda y Presupuesto para su tratamiento en el recinto. Según el relevamiento cualitativo de FECHACO, tres factores críticos asfixian la competitividad regional: el incremento de las tarifas de energía eléctrica —especialmente gravoso para comercios dependientes de cadenas de frío—, la incidencia de Ingresos Brutos y retenciones provinciales, y las tasas de interés prohibitivas que bloquean la inversión en maquinaria y capital de trabajo. Frente a esta coyuntura, los voceros de las cámaras adheridas subrayan en el ámbito parlamentario: "Resulta indispensable debatir en el recinto una adecuación tributaria y medidas concretas contra la venta ambulante y el contrabando desde países limítrofes, porque el comercio formalmente establecido compite en absoluta desigualdad de condiciones".

A pesar del complejo panorama presente, donde el 43,1% de las firmas declara estar peor que hace un año, las expectativas empresariales a doce meses muestran un marcado contraste al alcanzar un 59,8% de optimismo hacia el próximo ciclo económico. Este horizonte de recuperación, apoyado en la cosecha de trigo, las lluvias en zonas agrícolas y la expectativa de reactivación de la obra privada, refuerza la urgencia de dotar al entramado productivo de marcos legales previsibles. Desde la entidad gremial empresaria concluyen con un llamado directo a la labor parlamentaria: "El sector pyme demuestra resiliencia y apuesta a invertir en el mediano plazo, pero requiere que los temas analizados en comisión lleguen cuanto antes al recinto para consolidar un puente hacia la recuperación efectiva" —en sintonía con los indicadores nacionales difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que también registran retrocesos en el comercio minorista durante el décimo mes del año.

Radiografía estadística del IPAE en octubre

1. Desempeño por sector económico