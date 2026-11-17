Educación Especial en Chaco: se adjudican 220 cargos vacantes
El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Primario, desarrolla el acto de ofrecimiento de cargos correspondientes a los concursos de Traslados, Reincorporaciones e Ingresos para docentes de Educación Especial. La convocatoria reúne a los inscriptos en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario, en Resistencia, y contempla un total de 220 puestos de trabajo vacantes en establecimientos educativos de toda la región.
Durante la primera jornada, las autoridades adjudican 70 plazas, mientras que en los días sucesivos disponen los 150 cargos restantes para cubrir las vacantes institucionales vigentes.
Convocatoria y proyecciones para el sistema educativo
La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, acompaña el inicio de las jornadas, las cuales comprenden cargos de maestros de grado de Educación Especial con orientación en discapacidad mental, motora, sordos e hipoacúsicos, ciegos y estimulación temprana. Asimismo, la convocatoria incluye a docentes de materias especiales y profesionales técnicos.
En este contexto, la funcionaria destaca la relevancia de los concursos para consolidar la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación:
"Uno de los objetivos principales de esta gestión de gobierno es el ordenamiento y lograr que los docentes puedan acceder a los distintos cargos por orden de mérito y de acuerdo con el Estatuto Docente", expresa.
Además, la funcionaria anticipa que a partir de la próxima semana comienza la inscripción para auxiliares docentes y secretarios administrativos de instituciones de Nivel Secundario, con vistas a un concurso previsto para la primera mitad de 2027.
Por su parte, la representante de la Junta de Clasificación de Nivel Primario (sede Resistencia), Fabiana Fleitas, valora el trabajo operativo para garantizar la continuidad de los concursos en todo el territorio provincial, permitiendo que los profesionales alcancen la titularidad. En coincidencia, la directora de Educación Especial, Ana María Candia, remarca que la titularidad otorga estabilidad y facilita el desempeño en los cargos cerca del domicilio de cada docente.
Continuidad del cronograma: Educación Hospitalaria y Domiciliaria
El plan de ofrecimientos continúa este jueves 19 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, en el salón de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 21. En dicha instancia, las autoridades ponen a disposición seis cargos vacantes de traslados, reincorporaciones e ingresos destinados a los docentes de la modalidad de Educación Hospitalaria y Domiciliaria.
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