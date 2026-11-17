El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Primario, desarrolla el acto de ofrecimiento de cargos correspondientes a los concursos de Traslados, Reincorporaciones e Ingresos para docentes de Educación Especial. La convocatoria reúne a los inscriptos en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario, en Resistencia, y contempla un total de 220 puestos de trabajo vacantes en establecimientos educativos de toda la región.

Durante la primera jornada, las autoridades adjudican 70 plazas, mientras que en los días sucesivos disponen los 150 cargos restantes para cubrir las vacantes institucionales vigentes.