Legislación General: Evalúan iniciativas clave para regular el sector farmacéutico en Chaco

SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ÍTEMS TRATADOS

Regulación de la instalación de farmacias : Análisis de criterios de distancia mínima entre establecimientos para evitar concentraciones urbanas y mejorar la cobertura territorial equilibrada en toda la provincia.

: Análisis de criterios de distancia mínima entre establecimientos para evitar concentraciones urbanas y mejorar la cobertura territorial equilibrada en toda la provincia. Servicios digitales y entrega a domicilio : Evaluación de proyectos que habilitan pedidos, dispensa y entrega mediante canales electrónicos bajo supervisión farmacéutica obligatoria y trazabilidad.

: Evaluación de proyectos que habilitan pedidos, dispensa y entrega mediante canales electrónicos bajo supervisión farmacéutica obligatoria y trazabilidad. Control de ventas ilegales : Discusión sobre prohibición de comercialización de medicamentos fuera de farmacias habilitadas y refuerzo de fiscalización contra productos de dudosa procedencia o sin receta.

: Discusión sobre prohibición de comercialización de medicamentos fuera de farmacias habilitadas y refuerzo de fiscalización contra productos de dudosa procedencia o sin receta. Rol sanitario del farmacéutico : Fortalecimiento de la farmacia como establecimiento de interés público y de la atención primaria en salud, con énfasis en asesoramiento profesional y receta digital.

: Fortalecimiento de la farmacia como establecimiento de interés público y de la atención primaria en salud, con énfasis en asesoramiento profesional y receta digital. Modernización legislativa: Revisión de iniciativas que actualizan la normativa provincial (incluyendo aspectos de telefarmacia y fiscalización) para adaptar el sector a los avances tecnológicos y demandas sanitarias actuales.

Cuerpo de la noticia (en presente histórico)

La Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad avanza en el tratamiento de iniciativas que buscan ordenar el sector farmacéutico chaqueño. En la reunión, los representantes del Colegio de Farmacéuticos del Chaco y de la Cámara de Farmacias del Chaco exponen ante los legisladores las principales preocupaciones y propuestas del rubro, con foco en garantizar un acceso seguro y profesional a los medicamentos.cfchaco.org

Los diputados de la comisión, presidida por Edgardo Reguera e integrada por Ernesto Blasco, Zulema Wannesson, Joaquín García, Laura Bisonni, Maida With, Santiago Pérez Pons, Tere Cubells, María Pía Chiacchio Cavana, Carina Botteri, Jorge Gómez, Sebastián Benítez Molas y Katia Blanc, escuchan atentamente las exposiciones de los representantes sectoriales.

Los expositores destacan la necesidad de establecer criterios claros de distancia entre farmacias para lograr una distribución territorial más equitativa y evitar saturaciones en zonas urbanas. “Queremos que toda la población tenga un acceso seguro a medicamentos de manos del profesional farmacéutico y de farmacias habilitadas”, señala uno de los referentes del sector durante su intervención. Esta medida, según argumentan, complementa experiencias locales exitosas y contribuye a una cobertura más equilibrada en el interior provincial.

Otro eje central del debate gira en torno a la regulación de los servicios digitales. Los representantes analizan proyectos que habilitan pedidos, dispensa y entrega a domicilio a través de canales electrónicos, siempre bajo estricta supervisión farmacéutica y con mecanismos de trazabilidad. La propuesta excluye productos de alto costo, psicotrópicos y estupefacientes, y busca actualizar la normativa frente a los cambios tecnológicos sin perder el control sanitario.

Los participantes también ponen énfasis en el refuerzo de los controles contra la venta ilegal de medicamentos fuera de establecimientos habilitados. Alertan sobre riesgos sanitarios derivados de la comercialización en comercios no autorizados y productos de procedencia dudosa, y solicitan mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes. “Todo aquel comercio que esté vendiendo medicamentos está infringiendo nuestra ley”, enfatiza un directivo del Colegio, subrayando que “venta libre no significa consumo libre”.

Finalmente, la comisión evalúa iniciativas de modernización integral de la legislación farmacéutica, que incluyen la incorporación de receta digital, telefarmacia y el fortalecimiento del rol del farmacéutico como actor clave de la atención primaria. Los diputados acuerdan llevar estos temas al recinto para su tratamiento en las próximas sesiones, priorizando el consenso legislativo sobre las propuestas sectoriales.

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